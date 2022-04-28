Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2022 Diyanet açıklaması Ramazan Bayramı'na günler kala Müslüman vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı bir diğer konu Kurban Bayramı oldu. 2 Mayıs 2022'de Ramazan Bayramını yaşayacak olan vatandaşlar, Kurban Bayramı tarihini de merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre 2022 Kurban Bayramının ne zaman olacağı belli oldu. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, kaç gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...

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