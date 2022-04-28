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Özgün Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2022 Diyanet açıklaması
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Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? 2022 Diyanet açıklaması

Ramazan Bayramı'na günler kala Müslüman vatandaşların en çok merak ettiği ve araştırdığı bir diğer konu Kurban Bayramı oldu. 2 Mayıs 2022'de Ramazan Bayramını yaşayacak olan vatandaşlar, Kurban Bayramı tarihini de merak etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre 2022 Kurban Bayramının ne zaman olacağı belli oldu. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda, kaç gün? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda? Kurban Bayramının önemi nedir? 2022 Diyanet açıklaması
​Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda?

Ramazan Bayramı'na günler kala Müslüman vatandaşların en çok araştırdığı ve merak ettiği bir diğer konu Kurban Bayramı oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Kurban Bayramı'nın ve Kurban Bayramı tatilinin ne zamana denk geleceğini ve kaç gün süreceğini açıkladı. İşte 2022 Kurban Bayramı tarihi ile ilgili detaylar...

Kurban Bayramı (2022) ne zaman?

Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

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Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda?
Kurban Bayramı ne zaman, hangi ayda?

Kurban Bayramı'nın önemi ve anlamı nedir?

  • Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
  • Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.
  • Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Dini Günler Takvimi doğrultusunda Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayında kutlanacak. Ramazan Bayramı’nın birinci günü 2 Mayıs, üçüncü ve son günü de 4 Mayıs olacak.

1 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı Arefesi

2 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 1. günü

3 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 2. günü

4 Mayıs 2022 Ramazan Bayramı 3. günü

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