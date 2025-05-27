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Kurbanlık alımında dolandırıcılığı önleyen uygulama: TarımCebimde uygulaması ile kurbanlık hayvan sorgulama

Kurbanlık alımında dolandırıcılığı önleyen uygulama: TarımCebimde uygulaması ile kurbanlık hayvan sorgulama

22:1227/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kurbanlık alımında dolandırıcılığı önleyen uygulama: TarımCebimde
Kurbanlık alımında dolandırıcılığı önleyen uygulama: TarımCebimde

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık seçiminde güvenli ve bilinçli kararlar alabilmesi için “TarımCebimde” uygulamasını devreye soktu. Uygulama sayesinde kurbanlık hayvanların yaşı, türü, ırkı ve aşı bilgilerine saniyeler içinde ulaşmak mümkün hale geliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nda vatandaşların 'TarımCebimde' uygulamasını kullanarak kurbanlıklar hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğini belirtti.


Küpe numarası yeterli: Bilgiler anında ekranda

Uygulamanın "Küpe Sorgulama" özelliği sayesinde büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapılarak hayvana ait küpe numarası giriliyor. Sistem üzerinden;

Doğum tarihi

Cinsiyet

Tür ve ırk

Aşı bilgileri

Küpe takılma tarihi, gibi tüm bilgiler görüntülenebiliyor.

Dolandırıcılığın önüne geçiliyor

Bu sistem sayesinde vatandaşlar sahtecilik riskinden korunurken, aynı zamanda dini vecibelere uygun, sağlıklı ve kayıtlı hayvanlara ulaşabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulamanın aktif kullanılmasını teşvik ederek özellikle pazarlarda yapılan alışverişlerde vatandaşları bilinçli davranmaya çağırıyor.


Nasıl kullanılır?

Uygulamanın ana sayfasından “
Küpe Sorgulama
” seçeneğine girin.
Büyükbaş ya da küçükbaş hayvan seçimini yapın
.
Hayvanın küpe numarasını girerek “Sorgula” butonuna tıklayın.
Tüm hayvan bilgilerine kolayca ulaşın.

TarımCebimde uygulaması, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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