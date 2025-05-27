Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nda vatandaşların 'TarımCebimde' uygulamasını kullanarak kurbanlıklar hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğini belirtti.

Küpe takılma tarihi, gibi tüm bilgiler görüntülenebiliyor.

Bu sistem sayesinde vatandaşlar sahtecilik riskinden korunurken, aynı zamanda dini vecibelere uygun, sağlıklı ve kayıtlı hayvanlara ulaşabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulamanın aktif kullanılmasını teşvik ederek özellikle pazarlarda yapılan alışverişlerde vatandaşları bilinçli davranmaya çağırıyor.