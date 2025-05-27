Tarım ve Orman Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık seçiminde güvenli ve bilinçli kararlar alabilmesi için “TarımCebimde” uygulamasını devreye soktu. Uygulama sayesinde kurbanlık hayvanların yaşı, türü, ırkı ve aşı bilgilerine saniyeler içinde ulaşmak mümkün hale geliyor.
Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nda vatandaşların 'TarımCebimde' uygulamasını kullanarak kurbanlıklar hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğini belirtti.
Küpe numarası yeterli: Bilgiler anında ekranda
Uygulamanın "Küpe Sorgulama" özelliği sayesinde büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapılarak hayvana ait küpe numarası giriliyor. Sistem üzerinden;
Doğum tarihi
Cinsiyet
Tür ve ırk
Aşı bilgileri
Küpe takılma tarihi, gibi tüm bilgiler görüntülenebiliyor.
Dolandırıcılığın önüne geçiliyor
Bu sistem sayesinde vatandaşlar sahtecilik riskinden korunurken, aynı zamanda dini vecibelere uygun, sağlıklı ve kayıtlı hayvanlara ulaşabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, uygulamanın aktif kullanılmasını teşvik ederek özellikle pazarlarda yapılan alışverişlerde vatandaşları bilinçli davranmaya çağırıyor.
Nasıl kullanılır?
TarımCebimde uygulaması, App Store ve Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.