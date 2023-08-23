Üniversite öğrencilerinin eğitim süreleri boyunca barınma ihtiyacını karşılayan KYK yurt başvuruları için geri sayım başladı. KYK yurtları , öğrencilerin barınma, beslenme ve sosyal aktivite gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. KYK yurtları, öğrencilerin eğitimlerini daha iyi bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olmaktadır.

2023-2024 KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ’na bağlı KYK yurt başvuruları ile ilgili tarih belli olmadı. 2023-2024 yılı KYK yurt başvuru tarihinin ağustos ayının sonuna doğru başlayacağı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları 24 Ağustos’ta alınmıştı. 2023-2024 eğitim öğretim dönemi için ilk defa herhangi bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile eğitimine devam eden ara sınıf öğrencileri yurt başvurusunda bulunabilecek.

KYK yurt ücretleri ne kadar?

KYK yurt ücretleri, yurtların özelliklerine ve konumlarına göre değişmektedir. 2022-2023 eğitim öğretim yılınd, yurt ücretleri aylık 250-450 TL arasında değişiklik göstermişti. KYK yurt ücretleri, her yıl yeniden belirlenir. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretleri şu şekildedir:

TİP 1. Ücret: 345 lira. TİP 2. Ücret:405 lira. TİP 3. Ücret:405 lira. TİP 4. Ücret: 480 lira. TİP 5. Ücret:510 lira. TİP 6. Ücret: 570 lira. Kıbrıs. Ücret: 750 lira.

KYK yurt ücretleri, öğrencilerin ailelerinin gelirlerine göre de değişebilir. Ailesinin geliri düşük olan öğrenciler, KYK yurt ücretlerinden indirim veya muafiyet alabilirler.

KYK yurt başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

Yurt başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerini düzelttirmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yurt başvurusu yapan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacak.

1 tip KYK Yurtları kaç kişilik?

1. Tip KYK yurtları genellikle 4-6 kişilik odalardan oluşmaktadır ve en yaygın yurt tiplerinden bir tanesidir.

4 tip KYK Yurtları kaç kişilik?

4. tip KYK yurtlarında kişi sayısı 2-4 kişi arasında değişir. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır.

3 tip odalar kaç kişilik?

3. tip: KYK yurtları ülkemizde bulunan orta derecede yurtlardır. 3. tip yurtlarda oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişmektedir.

6 tip KYK Yurtları kaç kişilik?

6. tip KYK yurtlarında oda sayısı 2 kişiliktir. 1. tip KYK yurtlarında odada 6 kişi kalıyor ve tuvalet ortak kullanım alanındadır.

1. Yurt başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

2. Daha önce lisans eğitiminde yurtta kalan öğrenci ikinci lisans eğitimine başladığında yurt başvurusu yapabilir mi?

Öğrencinin yurt başvuru hakkı bulunmamaktadır.

3. İlk KYK yurt kayıt ücreti nedir ve bu ücret ne kadardır?

Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM’lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

4. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yapılması gereken işlemler nelerdir?

İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet “Yurt Kayıt İşlemleri” bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

5. Yurtta kalmaya hak kazanan ve ilk kayıt ücretini yatırarak onay işlemini yapan bir öğrencinin kaç gün içerisinde yurt müdürlüğüne başvurup işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir?

İlk yerleştirme sonrası yurtlara yerleştirilen öğrencilerin öğrenim gördükleri öğretim kurumunun akademik takvimine göre yurtta barınmaya başlamaları esastır. Öğrenciler belirtilen tarihte yurtta kalamayacak ise yurt müdürlüğü ile iletişime geçip izin almalıdır. Yedek listeden yurda yerleşen öğrenciler ise ilk kayıt ücretini yatırdıktan sonra yurtta barınmaya hemen başlamalıdır; yurtta kalamayacakların ise yurt müdürlüğünden izin almaları gerekmektedir.

6. İlk kayıt ücretini yatırdıktan sonra taahhütname onayı yapmayan ve yurtta kalmak istemeyen öğrenci ne yapmalıdır?

Öğrencilere ait IBAN numarasının yer aldığı kayıt sildirme dilekçesinin ilgili yurt müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Kayıt sildirilen tarihten sonraki yurt ücreti ve güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir.

7. Yurtta barınma hakkı kazanan ancak yurtta kalmak istemeyen öğrenciler ne yapmalıdır?

Herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. İlk kayıt ücreti yatırılmadığı takdirde yurt yerleştirme işlemi iptal edilmektedir.

8. Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrenciler seneye tekrar yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yurt yerleştirme işlemi yapılıp kayıt yaptırmayan öğrencilerin tekrar yurt başvuru hakkı bulunmaktadır.

9. Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrenciler yeniden yurt başvurusu yapabilirler mi?

Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.

10. İlk kayıt ücretini yatıran ancak taahhütname onayı yapmayan öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

İlk kayıt ücretinin süresi içerisinde ödenmesi durumunda ilgili yurt müdürlüğüne başvurarak taahhütname onayının yapılması gerekmektedir.

11. KKTC’ de öğrenim gören öğrenciler yurt başvurusu yapabilir mi?

KKTC’ de öğrenim gören öğrenciler belirtilen tarihler arasında yurt başvurusu yapabilmektedirler.

12. Ücretsiz barınma hakkı olan öğrenciler kimlerdir?

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri, Gazi ve gazi çocukları, Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler, Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar, Devlet koruması altında olanlar, Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

13. Başvuru sonuç ekranında yedek sırada olduğu belirtilen öğrencilerin yapması gereken işlem nedir?

Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden takip edilmesi gerekmektedir.

14. Öğrencilerin bir eğitim-öğretim döneminde kaç gün izin hakkı bulunmaktadır?

Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (cumartesi-pazar) tatilleri, diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç bir eğitim-öğretim yılında toplam 30 gün izin verilmektedir.

15. Yurt ücretleri ne zaman ödenmelidir?

İlk kayıt ücreti ödendikten sonra yurt ücreti içinde bulunulan ayın son günü saat 23.00'e kadar ödenmelidir. Ancak yurtlarda barınan öğrencilere, eylül ayı yurt ücretlerini ödemeleri için 15 Eylül saat 23.00'e kadar süre verilir. Bu süre sonunda ödemelerini yapmayan öğrencilerin kayıtları silinir.

16. Kaydı silinen öğrencilerin güvence bedeli iade işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Yurt müdürlüğünce kaydı silinen öğrencilerin alacağı tutar hesaplanarak yurdun bağlı bulunduğu il müdürlüğüne gönderilir. Öğrencilerin yurt müdürlüklerine vermiş oldukları dilekçelerinde yer alan kendilerine ait IBAN numaralı hesaplarına il müdürlükleri tarafından iade yapılmaktadır. IBAN numarası kesinlikle öğrencilerin şahsına ait olmalıdır. Öğrencinin vefatı halinde mirasçılarına kalan ücret iade edilir.

17. Kaydı silinen ve yeniden başvuru yapmak isteyen öğrencilerin ödeyecekleri ücret ne kadardır?

Herhangi bir sebeple yurt kaydı silinen/sildiren öğrencilerin başvurularının kabulü halinde mevcut yurt ücreti ve güvence bedeli alınarak barındırılırlar.

18. Erasmus veya Farabi ile yarım veya tam dönem farklı bir üniversitede eğitim görecek öğrencilerin ne yapması gerekmektedir?

Erasmus öğrencilerinin kalmakta oldukları yurt müdürlüklerinden Erasmus sebebiyle kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Söz konusu öğrenciler, kendi üniversitelerine döndüklerinde ise “öncelikli” olarak yurt kayıtları yapılmaktadır. Farabi öğrencilerinin ise yarım veya tam dönem öğrenim görecekleri illerde bulunan herhangi bir yurda nakilleri yapılmaktadır. Dönüşlerinde asıl kayıtlı oldukları yurtlara yine nakil yoluyla yerleşmeleri sağlanmaktadır. Erasmus ve Farabi öğrencilerinin dönüşlerinde asıl kayıtlı oldukları yurtta boş yer bulunmaması halinde açılan ilk boş yatağa kayıtları yapılmaktadır.

19. Yurtlarda barınma şartları nelerdir?

a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, öğrenci ve ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

ç) Yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.

d) Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren yurtlarından çıkarma cezası veya yükseköğretim kurumlarından altı aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması.

e) Uluslararası öğrencinin, öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından almış olduğu ikamet izni belgesi ile pasaportunun onaylı suretini ibraz etmiş olması.

f) Zorunlu staj hariç brüt asgari ücret tutarının bir buçuk katı üzerinde ücretli bir işte çalışmaması.

g) Kamu personeli olmaması.

ğ) Toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığının olmadığına ve bulaşıcı hastalığının bulunmadığına dair beyanda bulunması.

h) Yurt başvurusu yaptığı tarihte otuz yaşını doldurmamış olması.

20. Hatalı KYK yurt başvuru durumunda yapılması gereken işlemler nelerdir?

Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 7'nci maddesinin ikinci fıkrası “Başvuruda, öğrencinin beyanı esastır. Bakanlık, öğrencinin yurtta barındırılmasına esas teşkil eden bilgi ve belgelerin doğruluğunu tespit etmek amacıyla araştırma yapabilir. Araştırma sonucunda, beyan ile tespitler arasında fark bulunması halinde, kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilen bilgi ve belgelere göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

Öğrenciler başvuru sürecinde bilgilerinde güncelleme yapabilmektedir. Başvuru tarihinden sonra bilgi değiştirme, hata düzeltme vb. hiçbir işlem yapılmamaktadır. Başvuru sırasında hatalı başvuru yapan öğrencilerin durumları tespit edilerek “Yanlış Beyan” dan kayıtları silinmektedir. Bakanlığın daha sonra açıktan başvuru alması halinde öğrenciler tekrar başvuru yapabilmektedirler.

21. Barındıkları yurt müdürlüğünün bulunduğu il/ilçe dışında üniversite veya bölüm değiştiren, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler için yapılması gereken işlemler nelerdir? Yurt nakil işlemi yapılabilmekte midir?

Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 17'nci maddesinin üçüncü fıkrası “Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus farklı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde öğrenim görecekleri il veya ilçede yurda yerleşmek için yeniden müracaat ederler. Bu öğrenciler, yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınırlar.” hükmünü içermektedir. Bu sebeple nakil işlemi yapılmamaktadır.

22. Barındıkları yurt müdürlüğünün bulunduğu il/ilçe içerisinde üniversite veya bölüm değiştiren, yatay/dikey geçiş yapan öğrencilerin yeniden yurt başvurusu yapmasına gerek var mıdır?

Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 17'nci maddesinin ikinci fıkrası gereği “Yurtta barınan öğrenciler, yükseköğretim programına devam ederken bir defaya mahsus aynı il veya ilçede üniversite veya bölüm değiştirmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmaları halinde yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınmaya devam ederler.” (Örn. Ankara merkez ilçelerinde eğitim gören bir öğrenci, yine Ankara merkez ilçelerinde üniversite değiştirdiği takdirde yeni öğretim kurumunun süresi kadar barınmakta olduğu yurtta kalmaya devam edebilir.)

23. Yurtlarda misafir olarak kalmak isteyen ve Bakanlık yurtlarında barınmayan öğrencilerin yapması gereken işlemler nelerdir?

a) Yükseköğrenime devam etmekte iken öğrenim gördükleri okulun sınavlarına girmek üzere gelen öğrenciler,

b) Pedagojik formasyon eğitimi görenler ve yüksek öğretim kurumlarınca zorunlu tutulan kurs, staj vb. eğitim çalışmalarına katılanlar,

c) Üniversiteler, belediyeler, spor federasyonları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ulusal veya uluslararası inceleme, araştırma, proje, sosyal, kültürel, sportif, eğitsel vb. faaliyetlere katılan öğrenciler,

ç) Türkçe öğrenmek amacıyla yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarına devam eden öğrenciler,

geçiçi barınma talepleri için illerde il müdürlüklerine; ilçelerde ise yurt müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.



