Özgün LGS görevli ücretleri yattı mı? MEB LGS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav ödemeleri 2022
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LGS görevli ücretleri yattı mı? MEB LGS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav ödemeleri 2022

LGS sınav görevlisi kapsamında binlerce öğretmen ve MEB çalışanı salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen olarak görev aldı. 5 Haziran 2022 tarihinde 81 ilde gerçekleşti. Binlerce öğrencinin hayatında önemli bir yer taşıyan LGS sınavında görevli olan öğretmenler ücretlerin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyor. LGS sınavında görevli ücreti ne kadar? LGS gözetmen ücretleri yattı mı? İşte LGS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı 2022 ücretleri ile ilgili son durum...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
LGS görevli ücretleri 2022: LGS gözetmen, salon başkanı ücretleri ne zaman yatacak?
LGS görevli ücretleri 2022

2022 MEB LGS sınav görevli ücreti ne zaman yatar? LGS öğretmen, memur, polis sınav görevli ücreti kaç gün sonra yatar? LGS sınavında 1 milyon 2 bin öğrenciyle birlikte on binlerce öğretmen ve kamu personeli de sınav görevlisi olarak yer aldı. Binlerce öğretmen, LGS sınavında görevli olarak bulundu. LGS sınavının sona ermesinin ardından gözler görevli ücretlerinin yatacağı tarihe çevrildi.

2022 LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ YATIRILDI MI?

700 bin sınav görevlisini katıldığı açıklanan sınavın ücretlerinin 1-2 hafta içinde hesaplara yatması bekleniyor.

LGS SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bina Yöneticisi 377 TL

Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL

Salon Başkanı 327 TL

Gözetmen 317 TL

Yedek Gözetmen 238 TL

Engelli Gözetmen 397 TL

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