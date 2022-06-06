LGS görevli ücretleri yattı mı? MEB LGS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav ödemeleri 2022 LGS sınav görevlisi kapsamında binlerce öğretmen ve MEB çalışanı salon başkanı, gözetmen ve yedek gözetmen olarak görev aldı. 5 Haziran 2022 tarihinde 81 ilde gerçekleşti. Binlerce öğrencinin hayatında önemli bir yer taşıyan LGS sınavında görevli olan öğretmenler ücretlerin hesaplarına ne zaman yatacağını merak ediyor. LGS sınavında görevli ücreti ne kadar? LGS gözetmen ücretleri yattı mı? İşte LGS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı 2022 ücretleri ile ilgili son durum...

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