LGS görevli ücretleri yattı mı? MEB LGS gözetmen, yedek gözetmen, salon başkanı sınav ödemeleri 2022

2022 MEB LGS sınav görevli ücreti ne zaman yatar? LGS öğretmen, memur, polis sınav görevli ücreti kaç gün sonra yatar? LGS sınavında 1 milyon 2 bin öğrenciyle birlikte on binlerce öğretmen ve kamu personeli de sınav görevlisi olarak yer aldı. Binlerce öğretmen, LGS sınavında görevli olarak bulundu. LGS sınavının sona ermesinin ardından gözler görevli ücretlerinin yatacağı tarihe çevrildi.
2022 LGS GÖREVLİ ÜCRETLERİ YATIRILDI MI?
700 bin sınav görevlisini katıldığı açıklanan sınavın ücretlerinin 1-2 hafta içinde hesaplara yatması bekleniyor.
LGS SINAV GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?
Bina Yöneticisi 377 TL
Bina Yönetici Yardımcısı 337 TL
Salon Başkanı 327 TL
Gözetmen 317 TL
Yedek Gözetmen 238 TL
Engelli Gözetmen 397 TL