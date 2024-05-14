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LGS 2024 sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? e-Okul vbs MEB LGS sınav yerleri öğrenme ekranı

LGS sınavı yaklaşırken, adaylar ve veliler sınav yerleri ve sınav giriş belgeleri hakkında bilgi arayışında. MEB’in belirlediği takvime göre LGS 2 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek. Liselere Geçiş Sistemi Sınavı yerleri, söz konusu oturum tarihi yaklaşırken adaylar MEB'den gelecek açıklamaya odaklandı. Peki LGS e-Okul sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, sınav yerleri belli oldu mu? 2024 Liselere Geçiş Sistemi Sınavı ne zaman, ayın kaçında? İşte ayrıntılar...

14:17 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 13:52 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
LGS sınav giriş belgesi
LGS sınav giriş belgesi

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan sınav, bu yıl 2 Haziran'da gerçekleşecek. Sınava girecek öğrenciler için sınav yerlerinin belirlenmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, LGS sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı ve ne zaman duyurulacağı konusunda Millî Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklamaları yakından izleniyor. İşte 2024 MEB LGS sınav giriş belgesinin nasıl ve nereden alınacağına dair bilgiler...

LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer alacağı LGS sınav giriş belgeleri 24 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edilecek.

Öğrencilerimizin fotoğraflı sınav giriş belgesi bu tarihten itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.

Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurması gerekiyor.

LGS SINAV DEĞERLENDİRME

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.



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