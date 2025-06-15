Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS merkezi sınavının ilk oturumu tamamlandı. 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda uygulandı. Sınavın 1'inci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluştu. Öğrenciler bu oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden sorumlu oldu. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Öğrenciler, ikinci oturumda da matematik ve fen bilimleri sorularını cevapladı.