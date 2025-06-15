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LGS'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde Arda Güler’in gol sevinci sorusu cevabı nedir?

LGS'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde Arda Güler’in gol sevinci sorusu cevabı nedir?

17:4315/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arda Güler LGS din sorusu
Arda Güler LGS din sorusu

LGS sınavı tamamlandı. Merkezi sınavın soru ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde Arda Güler’in gol sevinci sorusu damga vurdu. Peki LGS'de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi testinde Arda Güler’in gol sevinci sorusu cevabı nedir?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS merkezi sınavının ilk oturumu tamamlandı. 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda uygulandı. Sınavın 1'inci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluştu. Öğrenciler bu oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden sorumlu oldu. İkinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Öğrenciler, ikinci oturumda da matematik ve fen bilimleri sorularını cevapladı.

LGS'de Arda Güler’in sevinci sorusu cevabı nedir?

Milli futbolcu Arda Güler'in attığı gollerde sonra yaptığı sevinç, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava konu oldu. Sınavın, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bölümündeki soruda Arda Güler'in attığı gollerden sonra bir elini kalbinin üzerine koyup diğer elinin işaret parmağını göğe doğru kaldırarak yaptığı sevince yer verildi.

Soruda Arda'nın gol sevinciyle ilgili, "Bu tevekkül inancımın göstergesidir. Çünkü hayatta insanın başına iyi şeyler gibi kötü şeyler de gelebiliyor. Başarıların yanında başarısızlıklar, sağlıklı olmanın yanında hastalıklar... Ben elimden geleni yapıyorum, çalışıp çabalıyorum, sonucunu Allah'a bırakıyorum." açıklaması hatırlatıldı.

Arda'nın açıklamasındaki "Tevekkül inancı"nda anlatmak istediğinin hangisi olduğu soruldu?

Şık olarak şunlar verildi:

A- Zorlukların aşılmasında etkilidir.

B- Gayret göstermekle birlikte Allah'a güvenmektir.

C- Kişinin huzurlu olmasına katkı sağlar.

D- Tercihlerinin sorumluluğunu üstlenmektir.

Doğru cevap: B



#LGS
#LGS soruları
#Arda Güler din sorusu
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