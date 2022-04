Sıcak ve nemli havaların dostu: Limonata

Hem pratik hem sağlıklı içeceklerin arasında kendini ilk sıraya yerleştiren limonataları, katkı maddesiz ve kolaylıkla yapabileceksiniz. İşte, buzdolabınızda serin serin muhafaza edebileceğiniz limonata tarifi...

LİMONATA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-10 adet limon

-2 su bardağı toz şeker (az şekerli isterseniz 1 su bardağı ekleyebilirsiniz)

-5 su bardağı içme suyu

-1/2 demet nane

-2 su bardağı buz

LİMONATA YAPILIŞI

1. Bol suda yıkadığınız 10 adet limonun, kabuklarını rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Beyaz kısımlarını almamaya özen gösterin.

Bol suda yıkadığınız 10 adet limonun, kabuklarını rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Beyaz kısımlarını almamaya özen gösterin. 2. Kabuğu rendelenmiş dört adet limonu ortadan ikiye kesin ve suyunu sıkın. Kalan limonları küçük parçalar halinde dilimleyin.

Kabuğu rendelenmiş dört adet limonu ortadan ikiye kesin ve suyunu sıkın. Kalan limonları küçük parçalar halinde dilimleyin. 3. 2 su bardağı toz şeker ve taze sıkılmış limonların suyunu karıştırın.

2 su bardağı toz şeker ve taze sıkılmış limonların suyunu karıştırın. 4. Rendelenmiş limon kabuklarını, limon parçaları ve ayıkladığınız 1 demet nane yapraklarının yarısını da ekledikten sonra şeker tamamen eriyip, tüm limonların suyu çıkana kadar yoğurun.

Rendelenmiş limon kabuklarını, limon parçaları ve ayıkladığınız 1 demet nane yapraklarının yarısını da ekledikten sonra şeker tamamen eriyip, tüm limonların suyu çıkana kadar yoğurun. 5. Nane yapraklarını da ekleyin.

Nane yapraklarını da ekleyin. 6. Özünün çıkması için bu karışımı tel bir süzgeç yardımıyla bir kaseye süzün.

Özünün çıkması için bu karışımı tel bir süzgeç yardımıyla bir kaseye süzün. 7. Özünün çıkması için bu karışımı tel bir süzgeç yardımıyla bir kaseye süzün.

Özünün çıkması için bu karışımı tel bir süzgeç yardımıyla bir kaseye süzün. 8. 2 su bardağı buz ilavesiyle karıştırdıktan sonra keyfini çıkararak için.

2 su bardağı buz ilavesiyle karıştırdıktan sonra keyfini çıkararak için. **Afiyet olsun.

LİMONATA HAZIRLAMA SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA HAZIRLANIR?

4 kişilik limonata hazırlama süresi 20 dakikadır.

LİMONATA KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon ev yapımı limonata 350 kaloridir.

LİMONATANIN BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

2 gram protein

71 gram karbonhidrat

2 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

LİMONATA ZORLUK SEVİYESİ

KOLAY

LİMONATA YAPIMININ PÜF NOKTALARI

Toz şekeri, rendelenmiş limon kabuğu ve limonlarla birlikte oldukça uzun süre yoğurmanız limonatanın aroması ve ferahlığını arttıracaktır.

REKLAM

SOĞUK ALGINLIĞINDAN KORUNMAK İÇİN C VİTAMİNİ DOSTU

Kış aylarının gelmesi ve havaların eksi derecelere düşmesiyle birlikte limonun başta grip olmak üzere artan soğuk algınlığı hastalıklarına karşı doğal korunma yolu olduğunu söyleyen Güldemir, günde içilecek bir bardak limonatanın da vücudun direncini artıracağını aktardı. Soğuk havalarda bol miktarda C Vitamini alınması gerektiğini vurgulayan Güldemir, "Limonata sıcak zamanlarda başta çocuklar olmak üzere birçoğumuzun en çok tükettiği içeceklerden birisi. Ama ne yazık ki kışın fazla tercih edilmiyor. Soğuk algınlığına karşı en doğal korunma yöntemlerden birisi limon ve limonata. Günde bir bardak içilen limonata, hastalığa yakalanma riskini azaltırken hastalık halinde ise daha kolay iyileşmeyi sağlar. Günde tüketilen bir bardak limonata, vücudun ihtiyacı olan C vitaminin önemli kısmını karşılar. Ayrıca solunum sistemi için faydası yadsınamaz. Tarçının kullanımı da oldukça önemli" dedi.

REKLAM

LİMONATALARIN FAYDALARI

Limonata içeriğinde limon bulunmasından dolayı C vitamini deposu olarak bilinir. Vücudun ihtiyaç duyduğu C vitamini limonatayla alınabilir. C vitaminin insan sağlığına olan faydaları herkes tarafından biliniyor. Limonata içerisine eklenecek olan direk yan gıdalarla daha faydaları bir içecek oluyor. C vitamini dışında sağladığı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz;

-Aknelere iyi gelir

-Nezle ve grip gibi hastalıkları iyileştirir

-Ağızda bulunan bakterileri öldürür

-Kokusuz nefes sağlar

-Sakinleştiricidir

-Toksin atılmasını sağlar

-Mide bulantısını önler

LİMONATA KİLO ALDIRIR MI?

Limonata kilo aldıran bir içecek değildir. Her ne kadar içeriğinde şeker bulunsa da, limon özelliği daha fazla ön plana çıkıyor. İçeriğinde limon oranı vücut içerisinde toksinleri atabiliyor. Özellikle C vitamini içermesi nedeniyle mideyi koruyabiliyor. Limonata kalorisi yüksek olan bir içecek türü değildir. Herkes tarafından tüketilen ve sağlığa çok yararı olan bir içecek türüdür. Yağ yakma konusunda da oldukça etkili bir içecektir. Bu nedenden dolayı kilo alımına neden olmuyor. Limonata tüketimi 2 bardaktan fazla olmamalıdır. Bu durum hem kilo için hem de sağlık için çok önerilen bir tüketim değildir.

REKLAM

ÖZGÜN İftar sofralarının sevinci: 'Kedi dili pasta'