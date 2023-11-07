Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konvoyuna ateş açıldığı iddia edildi. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.
Batı Şeria'da Filistin güvenlik teşkilatı içinde örgütlü olduğu iddia edilen 'Ebu Cendel'in Oğulları' adlı örgüt, Mahmud Abbas'ın İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti. Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a 'Hamas'ı tasfiye edin Gazze'yi biz yönetelim' dediği ortaya çıkmıştı.
Abbas'dan Blinken'a ihanet dolu teklif: Hamas'ı tasfiye edin Gazze'yi biz yönetelim
Terör devleti İsrail yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze'ye bir aydır ölüm kusarken Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ihanet dolu bir adım geldi. Abbas'ın İsrail destekçisi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde Hamas'ın tasfiye edilmesi durumunda Gazze'yi kendilerinin yönetmeye talip olduklarını söylediği öğrenildi.