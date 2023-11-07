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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ölümden döndü: Konvoya ateş açıldı, 1 koruma vuruldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ isimli bir örgüt saldırdı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Mahmud Abbas'ın hayatı tehlikesi yok. Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a 'Hamas'ı tasfiye edin Gazze'yi biz yönetelim' dediği ortaya çıkmıştı.

17:08 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 17:10 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna silahlı saldırı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konvoyuna ateş açıldığı iddia edildi. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.

Batı Şeria'da Filistin güvenlik teşkilatı içinde örgütlü olduğu iddia edilen 'Ebu Cendel'in Oğulları' adlı örgüt, Mahmud Abbas'ın İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti. Abbas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'a 'Hamas'ı tasfiye edin Gazze'yi biz yönetelim' dediği ortaya çıkmıştı.

Abbas'dan Blinken'a ihanet dolu teklif: Hamas'ı tasfiye edin Gazze'yi biz yönetelim

Terör devleti İsrail yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze'ye bir aydır ölüm kusarken Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan ihanet dolu bir adım geldi. Abbas'ın İsrail destekçisi ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde Hamas'ın tasfiye edilmesi durumunda Gazze'yi kendilerinin yönetmeye talip olduklarını söylediği öğrenildi.



Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 32'nci gün: Her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı atıldı can kaybı 10 bini aştı
Eli kanlı İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 32'nci gün: Her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı atıldı can kaybı 10 bini aştı

Eli kanlı İsrail ordusu savaşın ikinci ayına girerken gece boyu Gazze'deki sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürüyor. İsrail savaş uçakları ve topları, Gazze Şeridi'nin yönelik savaşın ikinci ayına girerken kentin çeşitli bölgelerinde sivil vatandaşların evlerini hedef aldı, aralarında çocuklar ve kadınların olduğu onlarca sivil Filistinlinin ölümüne neden oldu. 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 10 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, Gazze'de yürütülen kara operasyonu için ek operasyonel planları onayladığı belirtildi. "Gazze'ye 30 bin ton patlayıcı atıldı, her 1 kilometreye 82 ton patlayıcı düşüyor." diyen Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, kentteki hastanelerin yarısının ve ilkyardım merkezlerinin yüzde 62'sinin hizmet dışı kalarak çalışmalarını durdurduğunu vurguladı.


#Mahmud Abbas
#Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
#Ebu Cendel
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