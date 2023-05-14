14 Mayıs Güneydoğu Anadolu Bölgesi Mardin Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu , 28. Dönem genel seçim sonuçları, seçime katılan ittifakların ve partilerin oy oranları anbean haberimizde. Mardin'de seçime katılan toplam seçmen sayısı, açılan sandık sonuçları, toplam geçerli ve geçersiz oy oranları, ilçelere göre oy oranları ve partilere göre milletvekili dağılımı anlık, canlı Türkiye haritasında güncellenecektir.

2023 Mardin Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Türkiye 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre açılan Mardin sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

OYLAR HANGİ HALLERDE GEÇERSİZ SAYILACAK?

Oy pusulalarında yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. “TERCİH” veya “EVET” mührü dışında, pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Oy pusulalarından başka, zarfa hiçbir şey konulmayacak, aksi halde kullanılan oy geçersiz olacak.

“EVET” ya da “TERCİH” mührü basılmayan, birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak.

14 Mayıs Mardin 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim Sonuçları

Türkiye geneli 28.Dönem Milletvekili Genel seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK verilerine göre Mardin sandık sonuçları, parti oy sayısı, ittifak oy oranları ve milletvekili listesi Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

SEÇİM SONUÇLARININ GÜVENLİĞİ VE DENETLENMESİ NASIL SAĞLANIYOR?

YSK, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı SEÇSİS olan Seçim Bilişim Sistemi'ni kullanıyor.

2023 Mardin ilçe sonuçları ve oy oranları CANLI

28. Dönem Mardin Milletvekilleri Listesi

AK PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1- Faruk Kılıç

2- Muhammed Adak

3- Mehmet Akif Nuhoğlu

4- Abdulvahap Arbağ

5- Mehmet Samsa

6- Ayhan Aslan

CHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 MEHMET SAİT ÇELEBİ

2 ŞÜKRÜ KARABOĞA

3 NURETTİN KILIÇ

4 İBRAHİM TAŞDELEN

5 NİLGÜN BAYRAKTAR

6 ÖMER DURAK

İYİ PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ENVERABEŞ

SONGÜL SADİOĞLU

ABDULLAH KARAKEÇİ

ABDULMUTALİP IRMAK

ŞEYHMUS MUSAOĞLU

AZİZ ARDA UĞUR

MHP MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

1 FERHAN BOZKUŞ

2 MEHMET ERBOĞAN

3 MEHMET SAİT TEZDÖNEN

4 ZEYNİ ALBAYRAK

5 BEDRETTİN ASLAN

6 OKTAY ŞENGÜL

YEŞİL SOL PARTİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SALİHA AYDENİZ

KAMURAN TANHAN

BERİTAN GÜNEŞ

GEORGE ASLAN

SELAHATTİN ERTAŞ

MEMLEKET PARTİSİ MARDİN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SEYFETTİN ÇELİK

SELMA ADEMHAN

MUHİTTİN ÇOĞALA

ABDURRAHMAN ÇOKAL

HASAN CAN DEDE

ENES DAĞ

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE BURSA NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı aktarılan kararda, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer aldı. Buna göre Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 ve Bursa 20 milletvekili çıkaracak.

Mardin ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Mardin, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Tarihi, kültürel ve coğrafi zenginlikleriyle ünlü olan Mardin, Mezopotamya'nın en önemli kültür merkezlerinden biridir. İlin tarihi, ilk yerleşimlerin MÖ 4000'lere kadar uzandığına dair arkeolojik bulgulara dayanmaktadır.

Mardin, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunması sebebiyle tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Mardin'in tarihi dokusu, tarihi yapılar ve taş evleri ile ünlüdür. İlde bulunan tarihi yapılar arasında Mardin Kalesi, Ulu Camii, Zinciriye Medresesi, Kasımiye Medresesi, Abbaralar, Kirklar Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı ve Mor Gabriel Manastırı gibi önemli yapılar bulunmaktadır.

Mardin'in coğrafi yapısı da oldukça zengindir. İlin genelinde sıra dağlar, platolar, ovalar ve vadiler bulunmaktadır. Mardin'in doğal güzellikleri arasında Midyat Yaylaları, Dara Harabeleri, Nemrut Dağı Milli Parkı, Kızıltepe Yaylaları ve Mor Yakup Kilisesi bulunmaktadır.

Mardin ilinin ilçeleri arasında Artuklu, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli yer almaktadır. İl merkezi Mardin'in 2021 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 844.558'dir. İlin nüfus yoğunluğu km² başına 43 kişi düşmektedir. Mardin'in nüfusu son yıllarda artış göstermektedir. Bunun en önemli sebebi göçlerdir. İlin ekonomisi genellikle tarım, hayvancılık ve ticaret üzerine kuruludur. Mardin, aynı zamanda turizm açısından da önemli bir potansiyele sahiptir ve her yıl birçok turist tarafından ziyaret edilmektedir.

2018 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 50’sini alırken, Muharrem İnce İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyları yüzde 7,2’sini Meral Akşener oyların yüze 4,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı oy oranı % 51 olurken, AK Parti 51, MHP 8 milletvekili çıkardı. İstanbul seçim sonucu Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,9’unu aldı ve CHP 27, HDP 12, İYİ Parti 8 milletvekili çıkardı.

2018 İstanbul'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 42,7

CHP % 26,4

HDP % 12,7

MHP % 8,3

İY Parti % 8

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.















