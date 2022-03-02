​Maske takma zorunluluğu kalkıyor mu? Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkıyor?

İki yıldır devam eden maske takma zorunluluğu insanları bunaltmış durumda. İnsanların son zamanlarda en çok konuştuğu ve merak etti konu maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? Maske takma zorunluluğu kalkacak mı?

Maske takma zorunluluğu kalkacak mı?

Bakan Koca son Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada bu haftayı işaret etmişti.

Bakan Koca, bazı Avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin de "Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak" diye konuştu.

Bakan Koca, ayrıca koronavirüsle mücadelede yeni ilaca başladıklarını belirterek, "Yerlileştirdiğimiz Molnupiravir’i piyasaya dağıttık. Yaklaşık 700 dolar olan ilacı, 70'te 1 maliyete indirerek piyasaya verdik. Dünyada yaygın kullanılan ilacı hızla yerlileştirip piyasaya vermiş olduk. Biz genelde 65 üstü olanlara bu ilacı veriyoruz" dedi.

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Henüz maske ile ilgili kesin bir karara varılmadı.