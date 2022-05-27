Öğretmen seminerleri uzaktan online mı, yüz yüze mi olacak? Bakan Özer'den açıklama... Okulların kapanmasına az bir zaman kaldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2.döneminin sona ermesiyle yaz tatiline girecek. Bu kapsamda öğretmenler için Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın da uzaktan mı yoksa yüz yüze olup olmayacağı da merak konusu. Seminer için okula gidip gitmeyeceklerini sorgulayan öğretmenler “Öğretmen seminerleri online mı, nasıl olacak, öğretmen seminerleri ne zaman Haziran'ın kaçında yapılacak? İşte tüm detaylar...

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