Özgün Öğretmen seminerleri uzaktan online mı, yüz yüze mi olacak? Bakan Özerden açıklama
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Öğretmen seminerleri uzaktan online mı, yüz yüze mi olacak? Bakan Özer'den açıklama...

Okulların kapanmasına az bir zaman kaldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 2.döneminin sona ermesiyle yaz tatiline girecek. Bu kapsamda öğretmenler için Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın da uzaktan mı yoksa yüz yüze olup olmayacağı da merak konusu. Seminer için okula gidip gitmeyeceklerini sorgulayan öğretmenler “Öğretmen seminerleri online mı, nasıl olacak, öğretmen seminerleri ne zaman Haziran'ın kaçında yapılacak? İşte tüm detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MEB öğretmen seminerleri nasıl yapılacak, uzaktan mı, yüz yüze mi? 2022 öğretmen seminerleri açıklaması...
2022 Öğretmen seminerleri

Öğretmen seminerleri ne zaman, nasıl olacak? 1 milyona yakın öğretmenin yaz dönemi mesleki çalışmaları için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen mesleki çalışma programının nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu hakkında müjdeli haberi duyurdu..

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmenlerin 2022 Haziran dönemi mesleki çalışma programı, 20-24 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ UZAKTAN MI, YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, programı kapsamında katıldığı Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesinin açılışında, öğretmenlerin 20-24 Haziran tarihlerini kapsayan Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı'nın uzaktan eğitim yoluyla ÖBA üzerinden gerçekleştirileceğini bildirdi.

Öğretmenlere iki müjdesinin olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. Birinci müjdemiz bu. İkincisi 27-30 Haziran tarihleri arasında da Bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz'a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar." açıklamasında bulundu.

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