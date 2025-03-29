Meteoroloji açıklamalarını sıraladı: 29 Mart - 1 Nisan İstanbul, Ankara ve İzmir'de Bayramda hava durumu raporu

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte, vatandaşlar tatilde hava durumunu öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı için hava durumu tahminlerini açıkladı. 29 Mart Cumartesi arefe günü, 30-31 Mart ve 1 Nisan bayram günlerinde yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte bayram tatili boyunca gün gün hava durumu tahminleri

AREFE GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK?

29 Mart 2025 Cumartesi

Ülke genelinde yağışlı bir hava hakim. Özellikle batı ve iç bölgelerde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgar Durumu: Haritada kırmızı oklarla gösterildiği gibi, özellikle batı ve iç bölgelerde güney yönlü kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Bu, sıcaklıkların gün içinde biraz yüksek seyretmesine neden olabilir.

BAYRAMDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

30 Mart 2025 (Pazar) bayramın ilk günü

Ülkenin büyük bir kısmında sağanak yağış hakim olacak. İç Anadolu’nun doğusunda ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde kuvvetli yağışlar görülüyor. Karadeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde de kuvvetli rüzgarlarla birlikte sağanak etkili olabilir. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri de yağış alıyor, ancak daha hafif şekilde.

31 Mart 2025 (Pazartesi) bayramın ikinci günü

Yağışlar tüm yurdu etkisi altına alacak. Ege, Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de yağışların yer yer kuvvetli olabileceği görülüyor. Doğu Anadolu’da bazı kesimlerde karla karışık yağmur ihtimali mevcut. Genel olarak sıcaklıklar düşüyor ve serin, yağışlı bir hava hakim olacak.

1 Nisan 2025 (Salı) bayramın son günü

Türkiye genelinde kuvvetli sağanak yağışlar devam edecek. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da daha yoğun yağış beklentisi var. Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da da kuvvetli sağanak devam ediyor. Sıcaklıklar bir miktar daha düşebilir, özellikle Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur görülebilir.

Öte yandan gök gürültülü sağanak yağışlar bayram sonrasındaki günlerde de tüm yurtta devam edecek.

İSTANBUL 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 10°C, 20°C