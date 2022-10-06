Sağlık Bakanlığı ek randevu uygulamasını devreye aldı! Hasta Rehberi: Randevu Nasıl Alınır?

MHRS hastane randevu almak artık çok daha kolay. Sağlık Bakanlığı dün itibari ile hastanelerde ek randevu sistemini uygulamaya koydu. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, hekimlerin randevu saatleri oluşturulurken 8 saatlik mesai, 10'ar dakika arayla toplamda 48 randevuya ayrılacak şekilde ayarlanıyor.

MHRS ek randevu saati kaç?

Hastaların yüzde 25'i oluşturulan bu randevulara gitmiyor. Yeni uygulamayla boş kalan randevular için her saat başına 1 randevu olacak şekilde, toplamda 8 randevu ek randevu için ayrıldı. Bundan sonra mesai içindeki 48 olan randevu sayısı, 8 ek randevunun eklenmesi ile 56'ya yükselmiş oldu. Peki ek randevu kontenjanı neye göre belirleniyor?

Hastanelerde ek randevu dönemi başladı. Aynı dakikaya birden fazla hastaya randevu veriliyor, ek randevu alanlar beklemeyi kabul ediyor. NTV’de yer alan habere göre, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özgür Yiğit, "İnsanların da randevu almakta zorluk çekmesinden dolayı bakanlık böyle bir uygulamaya gitti. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde iptal edilmediği halde gidilmeyen randevu sayısı baz alınıyor. Her hekimin ek randevu kontenjanının farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yiğit, "4 Bin randevu alınan bir hastanede bine yakın hasta o gün gelmemiş oluyor. Hastane başına yüzde 5 civarı ek randevu düşüyor" dedi.

MHRS ek randevu nasıl veriliyor?

Bir doktor için ek randevu kontenjanının nasıl belirlendiğini de anlatan Yiğit, "O branşa o polikliniğe geçmiş günlerde her gün 50 randevu veriliyor ama mesela bir ay boyunca her gün 10 hasta gelmemiş diyelim bunların hesapları sistemde var. O tip polikliniklere ek randevu veriliyor" sözleriyle anlattı

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MHRS ek randevu aynı saatteki randevuları iptal eder mi?

Aynı saatteki randevularda iptal olmazsa ne yapılacağını anlatan Prof. Dr. Yiğit, "Randevusuz da olsa hastalara bir şekilde ihtiyacı varsa hastanın geri çevirmemek hastanın esas amacımız ona yönelik de bir planımız da vardı zaten. Dolayısıyla bu hastalar randevusuz gelmiş gibi de kabul edilip o B planı çerçevesinde uygulanabilir diye düşünüyorum, bir şekilde muayene ettirilebilir" dedi.

Mesai dışı muayaneye saat kaça kadar alınıyor?

Ek randevunun yanı sıra hastaneler mesai dışı muayaneye hatta mesai dışı ameliyatlara başladı. Prof. Dr. Yiğit, "Hemen hemen her ana branşın br polikliniği mesai sonrası açık saat 8'e kadar. 5-8 arası uyguluyoruz. İsteyen saati daha da uzatabilir. Aynı zamanda mesai dışı ameliyatlara da geçen hafta başladık. 5'ten sonra ameliyatlar uygulama çerçevesinde yapılabilir. Ek ödeme yönetmeliği buna müsait" değerlendirmesinde bulundu.

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MHRS randevusu nasıl alınır?

MHRS randevu alma sistemi ile saniyeler için dilediğiniz hastaneden dilediğiniz hekime, istediğiniz tarih ve saati seçerek randevu alabilirsiniz. Hem online hem de telefon üzerinden rahatlıkla ulaşabileceğiniz randevu sisteminde dilediğiniz hekimi, hastaneye gideceğiniz zamanı, bölüm ve saati seçme imkanınız da bulunuyor.

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki linke tıklayarak Merkezi Hekim Randevu Sisteminin resmi internet adresine giriş yapabilirsiniz. Daha sonra sağ tarafta yer alan 'Randevu Al' butonuna tıklayın ve açılan ekranda gerekli bilgilerinizi (T.C. kimlik numarası, MHRS şifresi) doldurarak girişinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İnternetten MHRS Randevu Alma;

Vatandaşlar, Alo 182'nin yanı sıra "Online Randevu Sistemi" aracılığıyla da randevu alabilmektedir.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi ilk kez giriş yapılırken her vatandaş için ayrı bir hesap açılır. Bunun için ilgili yönlendirme adımları takip edilir. Hesap açıldıktan sonra "Randevu Al" butonunu kullanarak T.C. kimlik numarası ve belirlenen şifre ile giriş yapılır. Hesabınıza E-Devlet şifrenizi kullanarak da giriş yapabilirsiniz. İstenilen hastane, poliklinik ve hekim tercihi yapılarak randevu alınır. Mobil Cihaz Kullanarak Randevu Alma; Android, IOS, BlackBerry ve Windows işletim sistemlerine sahip akıllı cihazlar (telefon, tablet) için "MHRS Mobil" uygulaması vardır. "MHRS Mobil" cihazınızın kullandığı uygulama marketinden (App Store, Play Store vs.) ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Alo182 Aranarak hastane randevu iptal etme

Ev, iş, ankesör ve cep telefonlarından 182 numaralı Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi aranır. Bu arama randevu zamanından en az 80 dakika önce yapılmalıdır. 182 numaralı telefonu arayan vatandaş tarafından çağrıyı karşılayan asistana randevu talebinde bulunulan vatandaşın T.C. kimlik numarası verilir. Asistan vatandaş bilgilerini doğrular. Vatandaş iptalini istediği randevusunun, tarih ve zamanını asistana iletir. Asistan tarafından ilgili randevu iptal edilir.

İnternetten Randevu İptal Etme

Merkezi Hekim Randevu Sistemi "Online Randevu" ekranına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmalıdır. "Randevu Geçmişi" kısmına tıklayarak alınmış olunan tüm randevu bilgilerine erişilir ve randevu iptal işlemi bu kısımdan yapılır. "Randevu İptal" kısmına tıklayarak randevu iptal edilir.

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