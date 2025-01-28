2025 MSÜ sınav yerleri sorgulama ekranı için adayların gözü kulağı ÖSYM duyurularına çevrildi. ÖSYM tarafından 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ), 23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak. 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşen başvuruların ardından, MSÜ sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih adaylar tarafından beklenmeye başlandı.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınav tarihine kısa bir süre kalan MSÜ'nün sınav giriş belgeleri gündeme geldi. Ancak ÖSYM tarafından MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair henüz ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. ÖSYM'nin MSÜ sınav yerlerini sınavdan önceki hafta ilan etmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2025?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre MSÜ sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Sınav günü saat 10.00'dan sona binalara alınma işlemi gerçekleştirilmeyecek. Sınav toplam 165 dakika sürecek.

MSÜ SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak. 28 Ocak Cuma günü itibarıyla sınava 26 gün kaldı.







