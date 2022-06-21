MSÜ 2022 taban puanları belli oldu! İşte Kadın Erkek HHO,KHO, DHO güncel taban puanları...

MSÜ taban puanları belli oldu. MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşaması tarihlerini ve puanları paylaştı. Böylece gelecek yıl MSÜ'ye girmek için öğrenciler bu puanlarla hazırlık yapacaklar. İşte 2022 MSÜ taban puanları
MSÜ TABAN PUANLAR 2022
Harp Okulları Erkek Adaylar
HHO: Sayısal taban puanı: 350,92813
KHO, DHO, SG: Sayısal taban puanı: 311,56385
KHO: Eşit ağırlık taban puanı: 313,94375
KHO: Sözel taban puanı: 348,02558
Astsubay MYO Adayları
KMYO, HMYO, DMYO, SG, MYO: Genel taban puanı: 286,44629
Bando Astsubay MYO Adayları
Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar): En yüksek puan türü taban puanı: 139,04660
Bando MYO (İlk Tercihi Bando Olan): En yüksek puan türü taban puanı: 240,12756
MSÜ 2. SEÇİM AŞAMALARI TAKVİMİ
2022 MSÜ 2. seçim aşaması faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.
* Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,
* Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.