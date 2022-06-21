Özgün MSÜ 2022 taban puanları belli oldu İşte Kadın Erkek HHO,KHO, DHO güncel taban puanları
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MSÜ 2022 taban puanları belli oldu! İşte Kadın Erkek HHO,KHO, DHO güncel taban puanları...

MSÜ taban puanları ve seçim aşaması ile ilgili detaylar adayların gündeminde bulunuyor. MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşaması tarihlerini paylaştı. MSÜ kadın erkek taban puanları açıklandı. Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu için puanlar belirli oldu. İşte 2022 MSÜ Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu taban puanları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSÜ TABAN PUANLARI (kadın-erkek) 2022: Hava, Kara, Deniz Harp Okulları taban puanları belli oldu!
MSÜ taban puanları 2022

MSÜ taban puanları belli oldu. MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşaması tarihlerini ve puanları paylaştı. Böylece gelecek yıl MSÜ'ye girmek için öğrenciler bu puanlarla hazırlık yapacaklar. İşte 2022 MSÜ taban puanları

MSÜ TABAN PUANLAR 2022

Harp Okulları Erkek Adaylar

HHO: Sayısal taban puanı: 350,92813

KHO, DHO, SG: Sayısal taban puanı: 311,56385

KHO: Eşit ağırlık taban puanı: 313,94375

KHO: Sözel taban puanı: 348,02558

Astsubay MYO Adayları

KMYO, HMYO, DMYO, SG, MYO: Genel taban puanı: 286,44629

Bando Astsubay MYO Adayları

Bando MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar): En yüksek puan türü taban puanı: 139,04660

Bando MYO (İlk Tercihi Bando Olan): En yüksek puan türü taban puanı: 240,12756

MSÜ 2. SEÇİM AŞAMALARI TAKVİMİ

2022 MSÜ 2. seçim aşaması faaliyetleri 27 Haziran - 03 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

* Harp Okulları seçim aşamaları 27 Haziran-23 Temmuz 2022 tarihleri arasında,

* Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşamaları 25 Temmuz-03 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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