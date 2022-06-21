MSÜ 2022 taban puanları belli oldu! İşte Kadın Erkek HHO,KHO, DHO güncel taban puanları... MSÜ taban puanları ve seçim aşaması ile ilgili detaylar adayların gündeminde bulunuyor. MSB Personel Temin Daire Başkanlığı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları seçim aşaması tarihlerini paylaştı. MSÜ kadın erkek taban puanları açıklandı. Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu için puanlar belirli oldu. İşte 2022 MSÜ Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu taban puanları...

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