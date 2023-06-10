MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 yılı için araştırılıyor. 3 Mayıs'ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 29 Mayıs'ta sona erdi. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar, belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Akabinde ise sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı.

MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de erişime açılmıştı.