MSÜ tercih sonuçları
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 yılı için araştırılıyor. 3 Mayıs'ta başlayan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemleri 29 Mayıs'ta sona erdi. Askeri öğrenci olmak isteyen adaylar, belirtilen tarihlerde tercih işlemlerini gerçekleştirdi. Akabinde ise sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı.
MSÜ 2023 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili olarak henüz bir açıklama gelmedi. Ancak MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran 2022'de erişime açılmıştı.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinden açıklanacak.
2022 MSÜ KARA, HAVA, DENİZ HARP OKULU (KADIN-ERKEK) TABAN PUANLARI
Harp okulları kadın adaylar:
Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 396,92667
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 386,50110
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 379,29266
Harp okulları erkek adaylar:
Hava Harp Okulu Sayısal Taban Puanı: 350,92813
Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Sahil Güvenlik Komutanlığı Sayısal Taban Puanı: 311,56385
Kara Harp Okulu Eşit Ağırlık Taban Puanı: 313,94375
Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 348,02558