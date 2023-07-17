Müzekart ücreti belli oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu! Yapılan açıklamada müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart’ın fiyatı bu yıl da 60 lirada sabit tutuldu. Ayrıca 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verilecek.

Müzekart'ın fiyatı ne kadar?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 350’yi aşkın müze ve ören yerine sınırsız ziyaret olanağı sağlayan Müzekart'ın fiyatı, Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un talimatıyla bu yıl da 60 lira olarak sabit bırakıldı. 1 Ağustos’tan itibaren ise müze ve ören yerlerine ziyaretler sadece Müzekart ile yapılabilecek.

Yine bu tarihten itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı sahibi olmayan yabancı uyruklulara yapılan bilet satış fiyatları da güncellenecek.

Öğrenci müze kartı nasıl alınır?

Müzekart sahibi olmak isteyenler, kart basım istasyonlarından, fotoğraflı T.C. kimlik kartı, pasaport ya da sürücü belgesi ile Müzekartlarını alabiliyor. Ayrıca isteyenler, "https://muze.gov.tr/" adresine talep edilen bilgileri girerek kredi kartıyla Müzekart alabiliyor.

Müzekart ile kaç kez kullanılır?

18 yaş ve altı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından On Türk Lirası bedelle edinilebilen Müzekart İlk Kartım; Müzekart+ ile girilebilen tüm müze ve örenyerlerine, bir yıl boyunca ikişer defa giriş hakkı sağlamaktadır.

Müzekart çıkarmak için ne gerekli?

MüzeKart sahibi olmak için kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi ile bir adet vesikalık fotoğrafınızı yanınıza alarak kart basım istasyonlarına ve satış noktalarına başvurmanız yeterli.

Galata Kulesi Müzekart geçerli mi?

Muzekartgns.com adresinde yer alan bilgilere göre bu kart Galata Kulesi ve Kız Kulesi'nde geçerli.

Topkapı Sarayı Müzesi Giriş Ücreti

MüzeKart, Topkapı Sarayı'nda geçerli değil. Topkapı Sarayı Müzesi’nin bilet ücreti 100 TL, hare bölümü bu fiyata dahil değildir ve harem bölümü giriş ücreti 70 TL, aya irini müzesi giriş ücreti 60 TL’dir. Ayrıca Müze Kart ile Harem bölümüne ve Aya İrini bölümüne giriş yasaktır.

Topkapı Sarayı Müze’sine ücretsiz giriş sağlayabilenler, 18 yaşının altındaki kişiler ve 65 yaş üstündeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Gaziler, şehit ve gazi eşleri ile bu kişilerin çocukları, engelliler, askerler, basına ait kimlik kartına sahip olanlardır.

Müzekarttan kimler ücretsiz yararlanacak?

Türkiye Müzeleri Mobil uygulaması üzerinden de dijital olarak temin edilebilen Müzekart haricinde de müze ve ören yerlerine ücretsiz olarak giriş hakkı tanınıyor.