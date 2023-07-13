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Bakan Osman Aşkın Bak müjdeyi açıkladı: Gençlere ücretsiz GNS mi verilecek?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. Peki ücretsiz Müzekart başvurusu nasıl yapılır? İşte, Müzekart GNS başvuru ekranı ve şartları.

17:02 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Müzekart GNS nedir, başvurusu nasıl yapılır?

Müzekart GNS nedir, başvurusu nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. Bakan Bak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde! Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

Müzekart GNS nedir?

Müzekart GNS; 18-25 yaş arasındaki tüm gençlerimize “
Genç Ne Sever
” platformu tarafından hediye edilen, 300’den fazla müze ve ören yerini 13 Temmuz – 13 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilme imkanı sağlayan dijital bir karttır.

Ücretsiz Müzekart GNS nasıl, nereden alınır?

Müzekart GNS başvuruları
https://www.muzekartgns.com/
adresinden yapılabiliyor. Kayıt formunu doğru ve eksiksiz şekilde doldurunuz.
Telefonuna indireceğin “Türkiye’nin Müzeleri” uygulaması üzerinden sisteme giriş yaparak karekod alanından
Müzekart GNS
'ni kontrol et!

Müze gişe girişinde bluetooth bağlantısını açarak barkod oluştur tarihi ve kültürü keşfetmenin keyfini yaşamaya başla!

Genç Ne Sever nedir?

“Genç Ne Sever” platformu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş ve gençlerin sevdiği her şeyi gençlere vermeyi hedefleyen; kültür, sanat, spor, seyahat imkanlarının tamamını sunan ve gençlerin sosyalleşmelerine destek olmak amacı güden bir platformdur.



#Müzekart
#GNS giriş
#Genç Ne Sever
28 dakika önce
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