Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. Bakan Bak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde! Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde!📌 Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz.😎 @gencliksporbak 🤝🏼 @TCKulturTurizm Başvuru için: https://t.co/EQ1DuDMFM5 pic.twitter.com/qvTMkCeUYV

” platformu tarafından hediye edilen, 300’den fazla müze ve ören yerini 13 Temmuz – 13 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilme imkanı sağlayan dijital bir karttır.

” platformu tarafından hediye edilen, 300’den fazla müze ve ören yerini 13 Temmuz – 13 Ekim tarihleri arasında ziyaret edebilme imkanı sağlayan dijital bir karttır.

“Genç Ne Sever” platformu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş ve gençlerin sevdiği her şeyi gençlere vermeyi hedefleyen; kültür, sanat, spor, seyahat imkanlarının tamamını sunan ve gençlerin sosyalleşmelerine destek olmak amacı güden bir platformdur.