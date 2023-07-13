Müzekart GNS nedir, başvurusu nasıl yapılır?
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere ücretsiz "Müzekart GNS" verileceğini açıkladı. Bakan Bak'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle: "Gençler, Müzekart GNS bu yıl da ücretsiz olarak hizmetinizde! Genç Ne Sever Platformumuzla gönlünüzden geçenleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz."
Müzekart GNS nedir?
Ücretsiz Müzekart GNS nasıl, nereden alınır?
Müze gişe girişinde bluetooth bağlantısını açarak barkod oluştur tarihi ve kültürü keşfetmenin keyfini yaşamaya başla!
Genç Ne Sever nedir?
“Genç Ne Sever” platformu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş ve gençlerin sevdiği her şeyi gençlere vermeyi hedefleyen; kültür, sanat, spor, seyahat imkanlarının tamamını sunan ve gençlerin sosyalleşmelerine destek olmak amacı güden bir platformdur.