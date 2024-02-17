Türkiye'nin Turkcell, TürkTelekom ve Vodafone'dan sonra 4'üncü GSM operatörü olarak sektöre giren NETGSM abone alımına başladı. NETGSM'in hatları "0510" numara blokuyla başlayacak.

NETGSM nedir, özellikleri neler?

Türkiye'nin 4'üncü operatörü olarak hizmet verecek Netgsm, '0510 22X XXXX' numara blokuyla bu ay itibarıyla abone alımına başladı.

Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, AA muhabirine, firmanın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) 2009'da aldığı sabit telefon, sanal mobil telefon, internet servis sağlayıcılığı ve haberleşme altyapı lisanslarıyla hizmet verdiğini söyledi.

Mobil telefon hizmetlerinde ilk defa sanal mobil şebeke hizmetleri kapsamında GSM çekirdek şebeke altyapılarını kurduklarını belirten Öcal, BTK'den 0510 22X XXXX numara bloku aldıklarını ve test olarak geçen yıl hizmet vermeye başladıklarını bildirdi.

Öcal, halihazırda sabit telefon hizmetleri kapsamında 200 bine yaklaşan VoIP/SMS/internet abonesiyle imtiyazlı grup firmalarının arkasından 4'üncü sıraya yükseldikleri bilgisini verdi.

Hedef: 3 milyon abone

Netgsm Yönetim Kurulu Başkanı Adem Öcal, Türk Telekom'un mobil hizmet sunacaklarını dile getirirken, diğer GSM operatörlerinin numaralarının da Netgsm'e taşınabileceğini bildirdi. Adem Öcal, "Bu yılın sonuna kadar numara taşıma işlemiyle birlikte 3 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Mobilite ihtiyacının baz istasyonunu mobil operatörlerle ortak kullanan, ancak diğer altyapının tamamı kendisine ait olan operatörlerin kurulmasını zorunlu hale getirdiğini ifade eden Öcal, "Sanal mobil şebeke hizmeti, GSM için tahsis edilen frekansları yayan baz istasyonlarını, kirasını vererek diğer mobil operatörlerle ortak kullanan mobil operatördür ve işletmesel anlamda onlardan farkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Netgsm faturalı ve faturasız tarifleri neler, ücretleri ne kadar olacak?

Netgsm'e nasıl abone olunur?

Öcal, BTK'ye yaptıkları başvuruların onaylarını geçen yılın sonunda aldıklarını söyleyerek, "Gerekli başvuruları yaptık. Abone alımı herhangi bir bayiye gitmeden, e-Devlet veya akıllı telefonlardaki yapay zeka doğrulamalı mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Abone alımına bu ay itibarıyla başladık" dedi.







