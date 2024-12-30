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Aile Bakanlığı’ndan son dakika Nevzat Bahtiyar kararı: 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz mı edilecek?

Aile Bakanlığı’ndan son dakika Nevzat Bahtiyar kararı: 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz mı edilecek?

14:0530/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan son dakika Nevzat Bahtiyar kararı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan son dakika Nevzat Bahtiyar kararı

Narin Güran cinayeti davasında cezalar belli olmuş, Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Karara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan son dakika açıklaması yaptı. Peki Nevzat Bahtiyar yeniden mi yargılanacak? Nevzat Bahtiyar müebbet mi alacak?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada cezalar belli oldu. Mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz mı edilecek?

Karara ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açıklama yaptı. Verilen cezanın yüreklere su serpttiğini dile getiren Göktaş, "Biz bakanlık olarak davaya müdahil olduk. Her aşamada avukatlarımız savunmalarını gerçekleştirdi." dedi. Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza için mahkemenin gerekçeli kararını beklediklerini sözlerine ekleyen Göktaş, "Karar geldikten sonra cezaya itiraz edeceğimizi ifade etmek istiyorum." dedi. Göktaş, ilk günden itibaren bütün hukuki nsüreci yakından takip ettiklerini de dile getirdi.



#Nevzat Bahtiyar
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