Son yıllarda açıköğretim liselerinden mezun olup üniversiteye yerleşenlerin sayısında gözle görülür bir artış var. Uzmanlara göre bu artışın nedeni; öğrencilerin son sınıfta zamanı daha verimli kullanma düşüncesiyle açık liseye geçip sınava kendi çabalarıyla hazırlanma isteği. Bu durumu gören Milli Eğitim Bakanlığı AÖL’ye geçişleri zorlaştırmak için harekete geçtiyor.

Açık liseye geçmek zorlaşıyor mu?

Açık öğretime kayıtlı öğrenci sayılarına değinen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin şu ifadeleri kullandı: “Özellikle 11. sınıftan 12. sınıfa geçen ortaöğretim öğrencilerinin arasında yaygınlaşmaya başlayan, özellikle pandemi ile başlayıp depremle devam eden süreçte açık liseye kaymalar söz konusuydu. Açık liseye kaymalarla ilgili de bir dizi tedbiri önümüzdeki günlerde mevzuat değişiklikleriyle almış olacağız. Bu bizim için çok önemli; hem örgün eğitim çağındaki bir gencimizi yaygın eğitim kurumlarına gitmesini doğru bulmuyoruz, hem de açık okullara devam eden bu çocuklarımız özellikle çok sayıda arkadaşımızın eleştirdiği bu merdiven altı, izinsiz kurslar üzerinden bir hazırlık sürecine devam ediyor.

AÖL nakilleri sona erecek mi?

Bu merdiven altı yapılarla mücadele etmek açısından da 11. sınıftan 12’ye geçen öğrenciler içerisinden açık liseye erişim, açık liseye nakil süreçlerini zorlaştırarak eğitim verdiğini iddia eden yapılarla da mücadele etmiş olacağız. Dolayısıyla açık liseye geçişleri zorlaştıracağız. Şunu açıkça söyleyeyim: Pandeminin yarattığı kısıtlılıklar çerçevesinde özellikle açık Lise sınavlarının elektronik ortamda yapma süreci vardı. Şimdi tekrar eski haline dönüştürüp açık liseye geçişleri bir prosese bağlamak istiyoruz. Zorunlu haller dışında örgün eğitim çağındaki çocuklarımızın açık liseye kayıt yapmalarını istemiyoruz.”

Açık liseye geçtikten sonra geri dönebilir mi?

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler kaydını aktif ettikten sonra her öğretim yılının başında yüz yüze eğitim veren okul müdürlüğüne dilekçe ile başvurarak geçiş yapabilirler. Açık Öğretim Lisesinde kazandıkları dönemler ve krediler aynen korunur.

Açık Öğretim Lisesi sınıfta kalma var mı?

Açık Öğretim Lisesinde sınıfta kalma, okuldan atılma yoktur. Açık öğretim Lisesinde öğrencilerin alması gereken ortak (zorunlu) ve seçmeli dersler vardır. Açık Öğretim Lisesi sisteminde öğrenci başardığı dersin kredisini kazanır.

Açık lise 1 yılda biter mi?

Öğrenci kayıt yenilediği takdirde mezuniyet şartlarını tamamlanıncaya kadar okuyabilir. Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri Örgün eğitimde okuyan öğrencilerin sahip olduğu tüm haklara sahiptirler. Açık Öğretim Lisesini 2,5 yılda bitirme imkânınız vardır.

Açık Öğretim Lisesi 1 yılda kaç dönem var?

Açık lise öğrencileri mezun olabilmeleri için 8 dönem şartı vardı. Yeni düzenlemeyle bunu 5 döneme indirildi. Böylece 18 yaş ve üstü açık öğretim lisesi öğrencileri, 2 yılda okullarını bitirebilecek.

Açık öğretim lisesine kimler kayıt yaptırabilir?

İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar. Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar. Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar. Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar. Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.

AÖL’ye yeni kayıt nasıl yapılır?