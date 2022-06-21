Öğretmen seminerleri ne zaman başladı! ÖBA'ya nasıl giriş yapılır?

Yaz tatiline sayılı günler kala Haziran'da yapılacak olan öğretmen seminerlerinin detayları araştırılmaya başladı. Peki 2022 öğretmen seminerleri ne zaman, yüz yüze mi yapılacak? İşte seminer tarihi..

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN?

Öğretmenlerin 2022 Haziran dönemi mesleki çalışma programı, 20-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yaz Dönemi Mesleki Çalışma Programı, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden online olarak yapılacak.

Öğretmenlere mesleki çalışma döneminde günde 3 saat, toplamda ise 15 saat ek ders ücreti ödemesi yapılacak.

ÖBA'YA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Öğretmenler "www.oba.gov.tr" adresinden MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılım sağlayabilecek.

REKLAM

Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak temin edilecek.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ EK DERS ÜCRETİ OLACAK MI?

Öğretmenlere mesleki çalışma döneminde günde 3 saat, toplamda ise 15 saat ek ders ücreti ödemesi yapılacak. Ek ders ücretleri her ayın 1’i ile 7’si arasında hesaplara yatar.

Buna göre seminer ödemelerinin temmuz ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Seminer döneminde bütün öğretmenler her gün için 3 saat, haftalık 15 saat ek ders alıyor.

Seminer dönemi 1 hafta süreceği için 15 saat ek ders ücreti aşağıdaki gibidir:

(Gündüz) ek ders ücreti 27.29 TL X 15 = 409,35

REKLAM

(Gece) ek ders ücreti 29,19 TL X 15 = 437,85

(Sözleşmeli) ek ders ücreti 23,41 TL X 15 = 351,15

(Takviye) ek ders ücreti 54,57TL X 15 = 818,55

(Özel eğitim) ek ders ücreti 34,09 TL X 15 = 511,35