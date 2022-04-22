Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2022 Öğretmen atamaları için MEB açıklaması Son zamanlarda öğretmen adaylarının en çok merak ettiği ve heyecanla beklediği öğretmen atamaları ile ilgili oldukça soru mevcut. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda beklenen atamaların yapılacağını söylemişti. Öğretmen atamalarının ne zaman olacağı ile ilgili gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki 2022 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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