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Özgün Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2022 Öğretmen atamaları için MEB açıklaması
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Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2022 Öğretmen atamaları için MEB açıklaması

Son zamanlarda öğretmen adaylarının en çok merak ettiği ve heyecanla beklediği öğretmen atamaları ile ilgili oldukça soru mevcut. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda beklenen atamaların yapılacağını söylemişti. Öğretmen atamalarının ne zaman olacağı ile ilgili gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki 2022 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? 2022 Öğretmen atamaları için MEB açıklaması
​2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği öğretmen atamaları için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda öğretmen atamalarının yapılacağını açıklamıştı. Yapılan atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılacağını açıklayan Özer, eğitimin geleceğine ilişkin konulardan bahsetmişti. Peki en çok merak edilen 2022 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?

  • Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Eğitimin geleceğine ilişkin açıklamalar yapan Bakan Özer beklenen öğretmen atamalarıyla ilgili önemli mesajlar vererek sıradaki atamanın yüzde 50’sinin yine İstanbul’a yapılacağını duyurdu. Öğretmen atamaları ile birlikte binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak.
  • Öğretmen atamalarının detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlangıcında yeni atamaların yapılması bekleniyor.

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