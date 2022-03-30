Öğretmen Atamaları Son Dakika Haberi: Bakan Özer "Atama olacak mı?" sorusunu yanıtladı!
Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Özer milyonlarca öğretmen adayı tarafından merakla beklenen yeni atamalara ilişkin konuştu. 2022 yılında yeni öğretmen ataması olacak mı? sorusu yanıt buldu. İşte Bakan Özer'den son dakika öğretmen ataması açıklaması...
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TV100'de konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu. 2022 yılında öğretmen adaylarını sevindirecek atama müjdesini verdi. İşte Bakan Özer'in öğretmen atamalarına ilişkin son açıklaması...
2021 KPSS ATAMASI OLACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen atamalarına ilişkin son açıklaması şöyle:
"Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok."