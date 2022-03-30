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Özgün Öğretmen Atamaları Son Dakika Haberi Bakan Özer "Atama olacak mı?" sorusunu yanıtladı
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Öğretmen Atamaları Son Dakika Haberi: Bakan Özer "Atama olacak mı?" sorusunu yanıtladı!

Öğretmen atamaları ile ilgili son dakika yeni bir gelişme yaşandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Özer milyonlarca öğretmen adayı tarafından merakla beklenen yeni atamalara ilişkin konuştu. 2022 yılında yeni öğretmen ataması olacak mı? sorusu yanıt buldu. İşte Bakan Özer'den son dakika öğretmen ataması açıklaması...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS Öğretmen ataması olacak mı? Bakan Özer açıkladı!
öğretmen ataması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TV100'de konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu. 2022 yılında öğretmen adaylarını sevindirecek atama müjdesini verdi. İşte Bakan Özer'in öğretmen atamalarına ilişkin son açıklaması...

2021 KPSS ATAMASI OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğretmen atamalarına ilişkin son açıklaması şöyle:

"Biz öğretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. En fazla ihtiyacı olan okula en fazla ücreti, ödenek aktarımını yaptık. Bizim okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya dair sorunumuz yok."

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2022 KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da son bulacak. 2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 14 Ağustos'ta gerçekleşecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

Bakan Özer'den öğretmenlere atama müjdesi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TV100'de konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu.
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Eğitim gündemine ilişkin soruları cevaplayan Bakan Özer, eğitimin tüm kademelerinde, okullaşma oranlarının ilk defa son 20 yılda OECD ortalamalarına yaklaştığını söyledi.
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Öte yandan KPSS atamaları konusunda da konuşan Özer, öğretmenleri sevindirecek ifadeler kullandı.
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Bakan Özer öğretmen istihdamını önemsediklerinin altını çizdi ve sözlerine atama müjdesiyle devam etti.
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Özer'in ifadeleri şöyle:<br><br>\"Biz ögretmen istihdamını önemsiyoruz. Açtığımız okulların hepsine öğretmenlerimiz atanacak. 2021 KPSS ataması elbet olacak. Bakanlık olarak öğretmen alımına devam edeceğiz.\"
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\"OKULA GİTME ZORUNLULUĞUNU KALDIRIYORUZ\"<br><br>Bakan Özer ayrıca, 2. dönem ara tatilinin 11-15 Nisan tarihleri arasında olacağını hatırlatarak, \"11-15 Nisan tarihleri arasında öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin okula gitme zorunluluğunu kaldırıyoruz.\" ifadelerini kullandı.
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Bakan Özer'den öğretmenlere atama müjdesi
Canlı yayında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğretmenlere müjdeyi verdi. Öğretmen istihdamını önemsediklerini belirten bakan KPSS ataması ile ilgili konuştu. İşte detaylar...


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