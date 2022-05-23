Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları açıklandı mı?

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği öğretmen atamaları için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda öğretmen atamalarının yapılacağını açıklamıştı. Yapılan atamaların yüzde 50'sinin İstanbul'a yapılacağını açıklayan Özer, eğitimin geleceğine ilişkin konulardan bahsetmişti. Peki en çok merak edilen 2022 öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

2022 Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz haftalarda öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. Eğitimin geleceğine ilişkin açıklamalar yapan Bakan Özer beklenen öğretmen atamalarıyla ilgili önemli mesajlar vererek sıradaki atamanın yüzde 50’sinin yine İstanbul’a yapılacağını duyurdu. Öğretmen atamaları ile birlikte binlerce öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak.

Öğretmen atamalarının detaylarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak 2022-2023 eğitim öğretim dönemi başlangıcında yeni atamaların yapılması bekleniyor.

Öğretmen atama takvimi ve kontenjanları

Bakan Özer;

1- Bu yıl okul öncesi öğretmenliği kontenjanlarının fazla olacağını...

2- Yeni atamada kontenjanın yüzde 50’den fazlasının İstanbul’a verileceğini ifade etti.

Okul öncesi eğitim konusu Milli Eğitim Bakanı Özer’in önceliklerinden biri. Bu yönde önemli mesafe alındı. Özel okullar sistemlerini kurmuşlardı. Ama devlet okulları bu konuda yetersizdi. Mahmut Özer’in farkı, bunu bir seferberlik şeklinde başlatıp devlet okullarını da bu yarışın içine soktu. Herkes çocuğunu okul öncesi eğitime vermek ister ama herkesin özel okullara gönderecek imkânı yok. Özellikle de İstanbul’da çalışan aileler açısından bu çok temel bir ihtiyaçtı. O nedenle devlet okullarının okul öncesi eğitim işine girmesi bu işin tabana yayılması açısından yerinde bir karar oldu. Şimdi okul öncesi öğretmen atamalarındaki kontenjanın arttırılmasıyla birlikte bu konudaki bir eksiklik de giderilecek.

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