|
Özgün

MEB son dakika olarak duyurdu! e-Kayıt sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı. İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 14 Ağustos itibariyle başlayacak. İşte adrese göre kayıt sorgulama e-Devlet sayfası.

14:04 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Çocuğum hangi okula gidecek? E-Devlet MEB okul kaydı sorgulama 2023: Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul adrese dayalı okul kaydı nasıl öğrenilir?

Çocuğum hangi okula gidecek? E-Devlet MEB okul kaydı sorgulama 2023: Ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul adrese dayalı okul kaydı nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılında ana sınıfı, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt sonuçları erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden ulaşılabilecek. İşte E-Devlet adrese bağlı okul kaydı bilgisi sorgulama ekranı.

İlkokul ve anaokul kayıtları ne zaman başlayacak?

İlkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlaması, takvime göre 14 Ağustos itibariyle başlayacak. Anaokulu kayıtlarının da Ağustos ayının ilk haftası itibariyle başlaması bekleniyor.

Son dakika haberi: MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı! Okullar ne zaman başlayacak?
Son dakika haberi: MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimini açıkladı! Okullar ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak sorusu, şimdiden veli ve öğrencilerin gündemine gelmeye başladı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı yaz tatiline 16 Haziran'da girdi. Depremler nedeniyle eğitime bir süre ara verilen 11 ilde ise 1 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında telafi eğitimi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni açıkladı. Buna göre, okullar 11 Eylül 2023 Pazartesi ders başı yapacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. Peki birinci ve ikinci dönem ara tatiller ne zaman? Sömestr tatili ne zaman bitecek? İşte, okulların açılacağı ve yaz tatilinin biteceği tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.

#meb
#okul kayıt sonuçları
#meb e kayıt
#e-Devlet
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara'da toplu taşımaya büyük zam: Yeni bilet tarifeleri 3 gün içinde güncellenecek