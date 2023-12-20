Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk geliyor. Peki, ilk oruç hangi tarihte tutulacak?
2024 ilk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayının ilk günü 11 Mart 2024 tarihine denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak.
Ramazan bayramı ne zaman 2024?
Ramazan ayı arefe günü 9 Nisan 2024 tarihine denk geliyor. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar 9 Nisan 2024 Salı günü son oruçlarını tutacak.
İlk teravih ne zaman 2024?
İlk teravih namazı 22 Mart Çarşamba günü kılınacak, çarşambayı perşembeye bağlayan gece de ilk oruç için sahura kalkılacak.