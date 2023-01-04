Özel okul zammı ne kadar olacak?

Özel okul zammı ne kadar?

Özel okulların yapacağı zammın hangi oranda olacağı merak edilirken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugün özel okul temsilleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Özer, bu sene bir değişikliğe gittiklerini belirtti. Özer, ''ÜFE yerine TÜFE baz alacak şekilde belirleme kararı aldık'' diyerek bu kararın ardından da 2023 2024 özel okul zam oranının yüzde 65 olduğunu açıkladı.

Özel okul ücretleri

Yönetmeliğe göre, ara sınıflara yapılacak zam oranı bir önceki yılın ortalama Yurt İçi ÜFE ve TÜFE oranlarının ortalamasına artı eksi 5 eklenerek hesaplanıyordu. Bu formüle göre, bu yıl zam oranı en yüksek yüzde 105 olabilirdi. Geçen yıl zam oranı yüzde 36 ile sınırlandırmıştı.

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Özel okul ücretleri ne kadar?

Özel okul ücretleri, eğitim alınan kademeye göre ve şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Türkiye’de en yüksek özel okul ücretleri İstanbul, İzmir ve Ankara’da bulunuyor.

Öğrencinin ilkokul, ortaokul ve lise eğitim kademesine göre ücretler değişiklik gösteriyor. Özel okullar veliler için peşin ödeme ve taksit ödeme seçeneği sunuyor.

Yıllık olarak özellikle anaokulu eğitimi 100 bin TL’ye kadar ulaşabilirken ilkokul ve ortaöğretim ise bu ücretler 150 bin TL seviyesine kadar çıkıyor. Özel okullar ayrıca velilerden yemek ücreti talep ediyor.

Özel okul fiyatları nasıl belirleniyor?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okulların mevcut giderlerini ve taleplerini göz önüne alıyor. Velilerin, zor durumda kalmaması için de şartlar göz önünde bulunduruluyor. Özel okul ücretleri artış oranı yıl içerisinde beklenen enflasyon oranı da göz önüne alınarak belirleniyor.

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