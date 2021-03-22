2021 Asya Ülkeleri Nüfusu Ne Kadar Olmuştur?

Her yıl artışını sürdüren Asya ülkelerinin nüfusu 2021 yılında ne kadar olmuştur? Yazımız devamında görebilirsiniz.

Dünya nüfusu yıldan yıla artışını sürdürürken, Asya ülkelerinin nüfusu da artmaya devam etmektedir. Bu nüfus artışında; Temel gıda maddelerinde yaşanan kıtlıkların sona ermesi, bulaşıcı ve yaygın hastalıkların tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, toplumların genel eğitim düzeyinin artması, çevresel faktörlerin iyileşmesi ve son üççeyrek yüzyıl içerisinde büyük bir dünya savaşı yaşanmaması etkili olmuştur.

2021 yılı itibariyle dünya nüfusu 8 milyara yaklaşırken bu nüfus içindeki en fazla payı Asya ülkeleri oluşturmaktadır. 4.7 milyara yaklaşan Asya Ülkelerinin Nüfus Rakamları 2021 yazımız içerisinde; Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya, Endonezya, Pakistan, Japonya ve İran nüfusunun 2021 yılında ne kadar olduğunu görebilirsiniz.

REKLAM

Doğu Asya Ülkeleri Nüfusu 2021’de Ne Kadar Olmuştur?

Dünya’nın en kalabalık ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti devletini de içerisinde barındıran " Doğu Asya Ülkelerinin 2021 yılı toplam nüfusu 1 Milyar 681 Milyon 653 Bin 817 (1.681.653.817) olmuştur. " Doğu Asya Bölgesinde Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte Japonya, Tayvan, Güney Kore, Kuzey Kore, Hong Kong, Moğolistan ve Makao gibi ülkeler bulunmaktadır. Bölgede ortalama hayat süresinin uzun olması, burada bulunan ülkelerin yoğun nüfuslu olmasında oldukça etkili bir faktördür.

ÇİN HALK CUMHURİYETİ NÜFUSU 2021 : 1.442.953.422

ÇİN NÜFUSU 2021 : 1.442.953.422

REKLAM

JAPONYA NÜFUSU 2021 : 126.226.411

GÜNEY KORE NÜFUSU 2021 : 51.297.860

KUZEY KORE NÜFUSU 2021 : 25.825.655

TAYVAN NÜFUSU 2021 : 23.844.833

HONKONG NÜFUSU 2021 : 7.536.974

MOĞOLİSTAN NÜFUSU 2021 : 3.313.455

MAKAO NÜFUSU 2021 : 655.207

Batı Asya Ülkeleri Nüfusu 2021’de Ne Kadar Olmuştur?

Asya Kıtası içerisinde en fazla ülkenin bulunduğu coğrafya Batı Asya bölümüdür. Ülkemizin de bulunduğu Batı Asya'da 19 ülke ye almaktadır. Bu bölge içerisinde en fazla nüfusa sahip ülke Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. " Batı Asya'nın 2021 yılındaki toplam nüfus rakamı 281 Milyon 203 Bin 120 (281.203.120) olmuştur. "

REKLAM

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NÜFUSU 2021 : 83.614.512

TÜRKİYE NÜFUSU 2021 : 83.614.512

IRAK NÜFUSU 2021 : 40.829.988

SUUDİ ARABİSTAN NÜFUSU 2021 : 35.174.708

YEMEN NÜFUSU 2021 : 30.267.788

SURİYE NÜFUSU 2021 : 17.787.675

ÜRDÜN NÜFUSU 2021 : 10.269.933

AZERBAYCAN NÜFUSU 2021 : 10.199.375

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ NÜFUSU 2021 : 9.969.483

İSRAİL NÜFUSU 2021 : 8.745.632

LÜBNAN NÜFUSU 2021 : 6.805.749

UMMAN NÜFUSU 2021 : 5.194.475

REKLAM

FİLİSTİN NÜFUSU 2021 : 5.181.338

KUVEYT NÜFUSU 2021 : 4.312.551

GÜRCİSTAN NÜFUSU 2021 : 3.984.213

ERMENİSTAN NÜFUSU 2021 : 2.996.848

KATAR NÜFUSU 2021 : 2.913.502

BAHREYN NÜFUSU 2021 : 1.742.219

GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ NÜFUSU 2021 :830.901

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NÜFUSU 2021 : 382.230

KKTC NÜFUSU 2021 : 382.230

Güney Asya Ülkeleri Nüfusu 2021’de Ne Kadar Olmuştur?

Asya Kıtası içerisinde en fazla nüfusa sahip bölge Güney Asya'dır. Güney Asya bölgesinde Pakistan, Hindistan, Endonezya ve İran İslam Cumhuriyeti gibi ülkeler yer almaktadır. Dokuz ülkenin yer aldığı bu coğrafyada nüfusun büyük bölümü Hindistan'da yaşamaktadır. " Güney Asya bölümünün 2021 yılı toplam nüfusu 1 Milyar 953 Milyon 994 Bin 45 (1.953.994.045) olmuştur. "

REKLAM

HİNDİSTAN NÜFUSU 2021 : 1.388.950.810

PAKİSTAN NÜFUSU 2021 : 223.764.933

BANGLADEŞ NÜFUSU 2021 : 165.771.526

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ NÜFUSU 2021 : 84.705.255

İRAN NÜFUSU 2021 : 84.705.255

AFGANİSTAN NÜFUSU 2021 : 39.518.516

NEPAL NÜFUSU 2021 : 28.486.967

SRİ LANKA NÜFUSU 2021 : 21.471.916

BUTAN NÜFUSU 2021 : 777.221

MALDİVLER NÜFUSU 2021 : 546.901

Güneydoğu Asya Ülkeleri Nüfusu 2021’de Ne Kadar Olmuştur?

Nüfusu fazla olan ülkelerin bulunduğu coğrafyalardan bir tanesi de Güneydoğu Asya bölgesidir. Güneydoğu Asya bölgesinde ise; Vietnam, Endonezya, Filipinler ve Tayland gibi ülkeler yer almaktadır. Bu bölgede toplam 11 ülke yer almaktadır. " Güneydoğu Asya'nın 2021 yılı toplam nüfusu 672 Milyon 963 Bin 231 (672.963.231) olmuştur."

REKLAM

ENDONEZYA NÜFUSU 2021 : 275.433.117

FİLİPİNLER NÜFUSU 2021 : 110.548.239

VİETNAM NÜFUSU 2021 : 97.903.567

TAYLAND NÜFUSU 2021 : 69.914.116

MYANMAR NÜFUSU 2021 : 54.649.109

MALEZYA NÜFUSU 2021 : 32.640.765

KAMBOÇYA NÜFUSU 2021 : 16.872.532

LAOS NÜFUSU 2021 : 7.345.706

SİNGAPUR NÜFUSU 2021 : 5.880.586

TİMOR LESTE NÜFUSU 2021 : 1.335.253

BRUNEİ DARRUSSALAM NÜFUSU 2021 : 440.241

Merkez Asya Ülkeleri Nüfusu 2021’de Ne Kadar Olmuştur?

REKLAM

Asya’nın merkezi kabul edilen coğrafyada Türki Cumhuriyetler bulunmaktadır. Arazi koşullarının elverişsiz olması ve Rusya’nın siyasi, ekonomik ve kültürel baskısı nedeniyle az nüfuslu kalmışlardır. " Merkez Asya kısmının 2021 yılı toplam nüfusu 74.126.168 kişidir. "

ÖZBEKİSTAN NÜFUSU 2021 : 33.791.477

KAZAKİSTAN NÜFUSU 2021 : 18.925.318

TACİKİSTAN NÜFUSU 2021 : 9.681.841

KIRGIZİSTAN NÜFUSU 2021 : 6.595.944

TÜRKMENİSTAN NÜFUSU 2021 : 6.090.121

Daha fazla ülkenin nüfusları hakkında bilgi almak için tercihiniyap.net sitesini ziyaret edebilirsiniz.