2021 Asya Ülkeleri Nüfusu Ne Kadar Olmuştur?

Her yıl artışını sürdüren Asya ülkelerinin nüfusu 2021 yılında ne kadar olmuştur? Yazımız devamında görebilirsiniz.
Dünya nüfusu yıldan yıla artışını sürdürürken, Asya ülkelerinin nüfusu da artmaya devam etmektedir. Bu nüfus artışında; Temel gıda maddelerinde yaşanan kıtlıkların sona ermesi, bulaşıcı ve yaygın hastalıkların tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, toplumların genel eğitim düzeyinin artması, çevresel faktörlerin iyileşmesi ve son üççeyrek yüzyıl içerisinde büyük bir dünya savaşı yaşanmaması etkili olmuştur.
2021 yılı itibariyle dünya nüfusu 8 milyara yaklaşırken bu nüfus içindeki en fazla payı Asya ülkeleri oluşturmaktadır. 4.7 milyara yaklaşan Asya Ülkelerinin Nüfus Rakamları 2021 yazımız içerisinde; Türkiye, Çin, Hindistan, Japonya, Endonezya, Pakistan, Japonya ve İran nüfusunun 2021 yılında ne kadar olduğunu görebilirsiniz.
Doğu Asya Ülkeleri Nüfusu 2021’de Ne Kadar Olmuştur?
Dünya’nın en kalabalık ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti devletini de içerisinde barındıran " Doğu Asya Ülkelerinin 2021 yılı toplam nüfusu 1 Milyar 681 Milyon 653 Bin 817 (1.681.653.817) olmuştur. " Doğu Asya Bölgesinde Çin Halk Cumhuriyeti ile birlikte Japonya, Tayvan, Güney Kore, Kuzey Kore, Hong Kong, Moğolistan ve Makao gibi ülkeler bulunmaktadır. Bölgede ortalama hayat süresinin uzun olması, burada bulunan ülkelerin yoğun nüfuslu olmasında oldukça etkili bir faktördür.
ÇİN HALK CUMHURİYETİ NÜFUSU 2021 : 1.442.953.422
ÇİN NÜFUSU 2021 : 1.442.953.422
JAPONYA NÜFUSU 2021 : 126.226.411
GÜNEY KORE NÜFUSU 2021 : 51.297.860
KUZEY KORE NÜFUSU 2021 : 25.825.655
TAYVAN NÜFUSU 2021 : 23.844.833
HONKONG NÜFUSU 2021 : 7.536.974
MOĞOLİSTAN NÜFUSU 2021 : 3.313.455
MAKAO NÜFUSU 2021 : 655.207
Batı Asya Ülkeleri Nüfusu 2021’de Ne Kadar Olmuştur?
Asya Kıtası içerisinde en fazla ülkenin bulunduğu coğrafya Batı Asya bölümüdür. Ülkemizin de bulunduğu Batı Asya'da 19 ülke ye almaktadır. Bu bölge içerisinde en fazla nüfusa sahip ülke Türkiye Cumhuriyeti Devletidir. " Batı Asya'nın 2021 yılındaki toplam nüfus rakamı 281 Milyon 203 Bin 120 (281.203.120) olmuştur. "
TÜRKİYE CUMHURİYETİ NÜFUSU 2021 : 83.614.512
TÜRKİYE NÜFUSU 2021 : 83.614.512
IRAK NÜFUSU 2021 : 40.829.988
SUUDİ ARABİSTAN NÜFUSU 2021 : 35.174.708
YEMEN NÜFUSU 2021 : 30.267.788
SURİYE NÜFUSU 2021 : 17.787.675
ÜRDÜN NÜFUSU 2021 : 10.269.933
AZERBAYCAN NÜFUSU 2021 : 10.199.375
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ NÜFUSU 2021 : 9.969.483
İSRAİL NÜFUSU 2021 : 8.745.632
LÜBNAN NÜFUSU 2021 : 6.805.749
UMMAN NÜFUSU 2021 : 5.194.475
FİLİSTİN NÜFUSU 2021 : 5.181.338
KUVEYT NÜFUSU 2021 : 4.312.551
GÜRCİSTAN NÜFUSU 2021 : 3.984.213
ERMENİSTAN NÜFUSU 2021 : 2.996.848
KATAR NÜFUSU 2021 : 2.913.502
BAHREYN NÜFUSU 2021 : 1.742.219
GÜNEY KIBRIS RUM KESİMİ NÜFUSU 2021 :830.901
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NÜFUSU 2021 : 382.230
KKTC NÜFUSU 2021 : 382.230
Güney Asya Ülkeleri Nüfusu 2021’de Ne Kadar Olmuştur?
Asya Kıtası içerisinde en fazla nüfusa sahip bölge Güney Asya'dır. Güney Asya bölgesinde Pakistan, Hindistan, Endonezya ve İran İslam Cumhuriyeti gibi ülkeler yer almaktadır. Dokuz ülkenin yer aldığı bu coğrafyada nüfusun büyük bölümü Hindistan'da yaşamaktadır. " Güney Asya bölümünün 2021 yılı toplam nüfusu 1 Milyar 953 Milyon 994 Bin 45 (1.953.994.045) olmuştur. "
HİNDİSTAN NÜFUSU 2021 : 1.388.950.810
PAKİSTAN NÜFUSU 2021 : 223.764.933
BANGLADEŞ NÜFUSU 2021 : 165.771.526
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ NÜFUSU 2021 : 84.705.255
İRAN NÜFUSU 2021 : 84.705.255
AFGANİSTAN NÜFUSU 2021 : 39.518.516
NEPAL NÜFUSU 2021 : 28.486.967
SRİ LANKA NÜFUSU 2021 : 21.471.916
BUTAN NÜFUSU 2021 : 777.221
MALDİVLER NÜFUSU 2021 : 546.901
Güneydoğu Asya Ülkeleri Nüfusu 2021’de Ne Kadar Olmuştur?
Nüfusu fazla olan ülkelerin bulunduğu coğrafyalardan bir tanesi de Güneydoğu Asya bölgesidir. Güneydoğu Asya bölgesinde ise; Vietnam, Endonezya, Filipinler ve Tayland gibi ülkeler yer almaktadır. Bu bölgede toplam 11 ülke yer almaktadır. " Güneydoğu Asya'nın 2021 yılı toplam nüfusu 672 Milyon 963 Bin 231 (672.963.231) olmuştur."
ENDONEZYA NÜFUSU 2021 : 275.433.117
FİLİPİNLER NÜFUSU 2021 : 110.548.239
VİETNAM NÜFUSU 2021 : 97.903.567
TAYLAND NÜFUSU 2021 : 69.914.116
MYANMAR NÜFUSU 2021 : 54.649.109
MALEZYA NÜFUSU 2021 : 32.640.765
KAMBOÇYA NÜFUSU 2021 : 16.872.532
LAOS NÜFUSU 2021 : 7.345.706
SİNGAPUR NÜFUSU 2021 : 5.880.586
TİMOR LESTE NÜFUSU 2021 : 1.335.253
BRUNEİ DARRUSSALAM NÜFUSU 2021 : 440.241
Merkez Asya Ülkeleri Nüfusu 2021’de Ne Kadar Olmuştur?
Asya’nın merkezi kabul edilen coğrafyada Türki Cumhuriyetler bulunmaktadır. Arazi koşullarının elverişsiz olması ve Rusya’nın siyasi, ekonomik ve kültürel baskısı nedeniyle az nüfuslu kalmışlardır. " Merkez Asya kısmının 2021 yılı toplam nüfusu 74.126.168 kişidir. "
ÖZBEKİSTAN NÜFUSU 2021 : 33.791.477
KAZAKİSTAN NÜFUSU 2021 : 18.925.318
TACİKİSTAN NÜFUSU 2021 : 9.681.841
KIRGIZİSTAN NÜFUSU 2021 : 6.595.944
TÜRKMENİSTAN NÜFUSU 2021 : 6.090.121
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