2022 yılına damga vuracak kadın altın bileklik modelleri

Her yaştan kadının en temel aksesuarlarından olan altın bileklik, yeni yılda da özgün ve etkileyici tasarımlarıyla ve Goldium Jewellery farkıyla aksesuar tutkunlarını cezbetmeye devam edecek. İnce, kalın, yassı ya da yuvarlak hatlara sahip zincirleri, özel taşları ve etkileyici tasarımları ile 2022 yılına özel koleksiyonunu beğeniye sunan Goldium Jewellery markası için altın bileklik modelleri özel bir öneme sahip. Farklı zevklere hitap eden onlarca tasarıma imza atan marka hem gösteriş hem de sadelik sevenleri fazlasıyla memnun edecek. Klasik altın bileklik modellerinin yanı sıra özel şahmeran tasarımları ile de dikkat çeken koleksiyonda 2022 yılında yine ışıltı hâkim.

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Geleneksel tarzından ödün vermeyenler için oldukça geniş bir zincir bileklik koleksiyonuna sahip olan marka yenilik isteyenleri de unutmadı. Özel kalem işçilikli modellerin yanı sıra charm bileklik modelleri ile de genç ve yenilikçi kadınların zevklerine hitap eden tasarımlara imza attı. Farklı renkli taşların büyük bir özenle işlendiği altın bileklik modelleri ile renkli tarzlara hitap eden markanın altın pullu bileklik modelleri, farklılık isteyen kadınların en çok talep ettiği modeller arasında yerini aldı.

2022 Yılında Bu Modeller Size Şans Getirecek

Hem charm bileklik modellerinde hem de zincir altın bileklik modellerinde sıklıkla kullanılan yonca, kar tanesi ve fil figürleri yeni yılda da sizlere şans getirmeye devam edecek. Özel tasarımlı nazar boncuklu bileklik modelleri ile kötü enerjiyi kendinizden uzak tutabilir kendinizi daha güvende hissedebilirsiniz.

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2022 yılı kadın altın bileklik modelleri arasında en çok dikkat çeken modeller ise şöyle;

Altın Mineli Tasarım Bileklik

Klasik zincir bileklik modellerinden sıkılanlar için Goldium Jewellery koleksiyonunda yer alan renkli ve sıra dışı tasarıma sahip bu model 2022 yılının en iddialı modelleri arasında yer alıyor. Dikdörtgen formunun hakim olduğu bu özel tasarım, altın bileklikte kullanılan renkli mine taşının da etkisiyle hem genç hem de etkileyici bir görünüm sergiliyor. Hemen her yaş gurubuna hitap eden model14 ayar sarı altından üretilmiş. Kusursuz el işçiliğini hemen her detayında keşfedebileceğiniz modeli hem gündelik kullanımda hem de özel günlerinizde tercih edebilirsiniz.

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Altın Sallantılı Nazar Bileklik

Hem zincir hem de halka formunun bir arada kullanıldığı bu etkileyici tasarım, Goldium Jewellery 2022 koleksiyonunda beğeniye sunulan nazar boncuklu altın bileklik modellerinin belki de en çok dikkat çekeni. Zarif görüntüsü ile hemen ilk bakışta dikkat çeken bu model 14 ayar sarı altından üretilmiş. Yeni yıla özel indirimli fiyatıyla satışa sunulan ürüne online alışverişte kargo bedava avantajıyla sahip olmanız da mümkün.

Altın Balık Sırtı Zincir Kordonlu Baget Taşlı Bileklik

Balıksırtı zincirinin çekiciliği bu modelde ışıltısını yıllarca kaybetmeyecek zirkon baget taş ile bir araya gelmiş. Tamamı el işçiliği ile üretilen bu özel kadın bileklik modelinin sade şık havası hemen her yaş kadınını etkileyecek. Özel günlerde ya da gündelik kullanımda rahatlıkla tercih edilebilecek bu altın bileklik modeli sarı altından üretilmiş. Baget taşı çevreleyen küçük ışıltılı taş detayları ile daha şimdiden bu modelin 2022 yılına damga vuracağını söylemek mümkün.

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Altın Halat Zincir Bileklik

Zincir altın bileklik modellerine yeni bir soluk getiren bu özel tasarımda halat şeklinde dizayn edilen zincir hem gösterişli hem de nostaljik bir hava sunuyor. 14 Ayar sarı altından üretilen bu model hem spor hem de klasik tarz tutkunlarının severek kullanacağı altın bileklik modelleri arasında yer alıyor. İndirimli özel fiyatıyla koleksiyonda yerini alan modelin farklı tasarımı görenleri kendisine hayran bırakacak.