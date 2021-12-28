2022 yılında yaratıcı dekorasyon fikirleri

Her yıl dekorasyon alanında var olan trendler değiştikçe bu değişim tüm yaşam alanlarımıza da yansıyor. Böylelikle hem yeni trendlerin takipçisi oluyoruz hem de küçük de olsa bir köşede yapmış olduğumuz bir değişim ruhumuza iyi geliyor.

2022 yılı yaklaştıkça yeni yılda bizi dekorasyon alanında ne gibi değişimlerin beklediği tek tek belli oluyor. Ev veya işyerlerinizde 2022 yılına ait yeni ve yaratıcı dekorasyon adımları atmak isterseniz Azdekorasyon,firması resmi web sayfasına giriş yapabilirsiniz.

2022 yılı ev dekorasyonu trendleri

Evinizi 2022 yılına hazırlama zamanı geldi. Yaşadığınız alanlarda her baktığınızda sizi mutlu edecek dekorasyon uygulamaları merak ediyorsanız azdekorasyon.com sitesinden fikir alabilirsiniz.

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2022 yılında ev dekorasyonu trendleri arasında tercih edilen en önemli detay doğal malzemeler olacak. Doğal malzemelerle yapılmış mobilyalar ve aksesuarlar bu yıl evlerinizin yeni trendi olacak. Ahşap mobilyalar, mermer sehpalar, hasır sepetler, jüt iplerin kullanıldığı birçok aksesuar yeni yılın trendi olarak karşımıza çıkıyor.

Bu kadar doğal bir kullanım ve malzeme söz konusu iken el yapımı mobilya ve objelerin varlığı elbette çok önemli oluyor. Artık evlerinizde emeğe verilen değer ön plana çıkıyor. Geri dönüşümü destekleyen bu adımlarla eski mobilyalarınızı kısa bir bakım ve renklendirme ile 2022 yılının trendi haline getirebilirsiniz.

2022 yılında evlerinizde güzel ve keyifli değişimler yapmak istiyorsanız en yeni trendler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Hangi renklerin hakim olduğu ve ne tür mobilyaların tercih edileceği konusunda geniş ve detaylı içerikler için Az Dekorasyon,sitesini takip edebilirsiniz.

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2022 yılının dekorasyon renkleri

2022 yılı doğallığıyla geliyor. Mobilyalarda ve objelerde vurgulanan doğal yaşam mesajı yılın yeni renklerinde de kendini gösteriyor. Ve mavinin, yeşilin, kahvenin tonlarının yaygın olduğu bir yıl olarak karşımıza çıkıyor. Bu renklerin dışında klasikleşen ve zarafetini hiç kaybetmeyen gri, siyah ve beyaz renklerin kullanımı da hakim olacağa benziyor.

En son dekorasyon trendleri ve en başarılı uygulama yöntemleri hakkında en geniş bilgi için siteyi ziyaret edebilirsiniz.

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