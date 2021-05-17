Özel Ahmed Zaki Mohammed Türkiyeye Yatırımlar İçin Düğmeye Bastı
ÖZEL

Ahmed Zaki Mohammed Türkiye’ye Yatırımlar İçin Düğmeye Bastı

Iraklı genç iş insanı ve Zaki Group kurucusu Ahmed Zaki Mohammed, Türkiye’deki yatırımları için düğmeye bastıklarını söyledi

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Ahmed Zaki Mohammed Türkiye’ye Yatırımlar İçin Düğmeye Bastı
Ahmed Zaki Mohammed

İstanbul’da çeşitli yatırımları bulunan Zaki Group, daha önce İzmir ve Antalya şehirlerinde de yatırım yapacaklarını açıklamıştı.

Pandemi dönemi bitince yatırımlarını hayata geçireceklerini ifade eden Ahmed Zaki Mohammed “Türkiye’de İstanbul ile başladığımız yatırım zincirini İzmir ve Antalya şehirlerinde gerçekleştireceğimiz yatırımlar ile genişletmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımların fizibilite çalışmaları tamamlandı. Pandemiden sonra hayata geçirmek için düğmeye basıldı.” Dedi

Ahmed Zaki Mohammed, “Türkiye’yi riskli bulan yatırımcıların aksine biz yatırımlarımızı artırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Özellikle iş alanımızda potansiyel oldukça büyük ve kayda değer. O nedenle de yatırım yapmaktan çekinmiyoruz. Kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede güzel karlar getirecektir. Finans uzmanlarımız ve analistlerimiz tarafından elde edilen verilerin yorumlanması sonucunda yatırım kararı aldık. Bu kararımız doğrultusunda da ilerlemeye devam ediyoruz. Türk ortaklarımız sayesinde hem ülkede hem de dünyada genişlemeye devam edeceğiz. Bu şehirlere de artı bir istihdam sağlamış olacağız. “ şeklindeki ifadeleriyle yatırım konusunda ne kadar kararlı olduklarını belirtti.

Türk hükümeti ekonomi kurmayları, yabancı yatırımcılara verdiği teşvikler ve vergi muafiyetleri gibi opsiyonlarla ekonomiyi canlandırmaya dönük çalışmalara destek veriyor. En gelişmiş ekonomilere sahip olan Avrupa ülkeleri dahi pandemi nedeniyle zor zamanlardan geçerken, bu dönemde Türkiye’ye yapılacak yatırımlar değerli görülüyor. Türkiye’ye olan hayranlığını her koşulda açıklayan Iraklı genç iş insanı Ahmed Zaki Mohammed’in Marmara, Akdeniz ve Ege Bölgelerinin önemli şerhlerinde yapacağı yatırımların diğer bölgelere ve şehirlere de kayacağı ifade ediliyor.

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