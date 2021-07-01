Ankara Bahçelievler’de Mine Kız Yurtları

Ankara’da üniversite okumayı düşünen kız öğrencilerin birçoğu en çok üniversite yerleşkesinin bulunduğu Çankaya’daki Ankara kız yurtlarını tercih edecekler.

Çankaya’nın merkezî konumlarından biri olan Bahçelievler semti hem yer altı treni ve dolmuş hatlarının güzergâhında yer alır hem de birçok üniversite yerleşkesine yakın konumdadır. Bahçelievler’de bulunan Mine Kız Yurtları 3 şubesiyle kız öğrencilerin barınma soruna çözüm getirirken onlara otel konforunda bir hizmet ve ev sıcaklığında konaklama olanağı sunmaktadır.

Mine Kız Yurtları

Çağdaş yönetim anlayışıyla Özel Mine Kız Öğrenci Yurtları ile Özel Kuzey Erkek Öğrenci Yurtları toplam 5 şubesi ile üniversite yerleşkelerine yakın konumlarda hizmet vermektedir. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan, bakanlığın yönetmelik ve tebliğlerine göre yönetilen yurdun binaları tamamen yenilenmiş ve sağlamdır. 2004’ten bu yana binlerce öğrenciye hizmet vermiş olan yurtta çalışan, lisansüstü eğitim alan ya da staj yapan öğrenciler de konaklayabilmektedir.

REKLAM

Konaklayan tüm öğrencilerinin otel konforunda ve aile sıcaklığında hissetmelerini amaçlayarak, öğrencilerine konforlu, güvenli, huzurlu ve rahat bir çalışma bir ortam sağlamak misyonuyla hareket eden Mine Kız Yurtları, öğrenci memnuniyetini en üst düzeyde tutarak çözüm odaklı hizmet vermektedir. Öğrencilerinin tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanmış odalar, sosyal faaliyet alanları, her yıl daha da gelişerek, çözüm odaklı bir işletme anlayışı ile yollarına devam etmektedir.

Gazi Üniversitesi’ne Yakın Yurtlar

Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden olan Gazi Üniversitesi’nin Emek, Maltepe ve Çankaya Yerleşkelerinin yer aldığı Çankaya’daki Bahçelievler semti Yenimahalle ilçesine bağlı Emniyet Mahallesi’yle komşudur. Bu çevrede Gazi Üniversitesi’nin Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Mimarlık, Mühendislik gibi öğrencilerin en çok tercih ettiği bölümleri bulunmaktadır.

REKLAM

Gazi Üniversitesi’nde okuyan ve Bahçelievler’de kız yurdu arayan öğrenciler Gazi Üniversitesi’ne yakın yurtları inceleyebilirler.

Yüksek İhtisas Üniversitesi’ne Yakın Yurtlar

2011’de kurulmuş bir vakıf üniversitesi olan Yüksek İhtisas Üniversitesi’nin iki yerleşkesinden biri Çankaya’da bulunan Balgat Yerleşkesidir. Üniversitenin rektörlüğünün yanı sıra Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri’nin yer aldığı Balgat Yerleşkesi Bahçelievler’e yakın olan Oğuzlar Mahallesi’nde bulunmaktadır.

Yüksek İhtisas Üniversitesi’nde okuyan öğrenciler Çankaya’nın merkezî yerlerinden olan Bahçelievler semtinden üniversiteye rahatlıkla ulaşabilirler. Yüksek İhtisas Üniversitesi’ne yakın yurtlar sayfasını ziyaret ederek yurt-okul arası mesafeleri inceleyebilirler.

REKLAM

Çankaya’daki Diğer Üniversitelere Yakınlık

Ankara Mine Kız Yurtlarının bulunduğu Çankaya’da Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi,Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi gibi Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesi arasında yer alan üniversiteler bulunmaktadır. Ayrıca Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve Lokman Hekim Üniversitesi Binası da Çankaya’daki diğer üniversitelerdir.

Mine Kız Yurtlarının yürüme mesafesinde olduğu üniversiteler:

* Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ne yürüme mesafesi 4 dakika,

* Ankara Üniversitesi Fen ve Mühendislik Fakültesi’ne yürüme mesafesi 6 dakika,

REKLAM

* Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yürüme mesafesi 15 dakika,

* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 250 metre,

* Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yürüyüş mesafesi 10 dakika,

* Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Beşevler Yerleşkesine yürüme mesafesi 10 dakika kadardır.

Ankara’da kız yurdu arayan öğrenciler Mine kız yurdu hakkında detaylı bilgiye www.minekizyurdu.com adresinden ulaşabilirsiniz.