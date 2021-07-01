Baby Face Lazer Cilt Bakımı İçin En Doğru Yöntem

Bunun nedeni ise ciltteki kolajen oranının fazla olmasıdır. Bu sayede cilt çok daha gergin ve sağlıklı bir yapıya sahiptir. Fakat zamanın ilerlemeye başlaması ile beraber ciltteki kolajen oranında ciddi anlamda düşüş meydana gelmeye başlar. Ortaya çıkan bu durum sonrasında ise cildin görünümünde farklılıklar ortaya çıkar. İlk zamanlar kendini gösteren farklılıklar çok da fazla önemsenmiyor olsa da ilerleyen zaman ile beraber cildin görünümünde ciddi şekilde farklılıklar kendini gösterir. Bilindik tarzdaki cilt bakım işlemleri her ne kadar ilk zamanlar etkili sonuçları ortaya çıkartıyormuş gibi görülse de gerçekte kalıcı etkinin ortaya çıkması konusunda asla başarılı değildir. Son dönemlerde ise bunu bilen pek çok kişi Baby Face, işlemleri hakkında araştırmalarını sıklaştırmaya başladılar.

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Baby Face Lazer Nedir?

Son dönemlerde pek çok kişinin üzerinde durduğu önemli konular arasında kendine yer bulan Baby Face lazer işlemleri aslında cilt bakımı için son derece etkili ve başarılı bir yoldur. Diğer cilt bakım işlemlerinde olduğu gibi bu işlem öncesinde de var olan sorunların net bir şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Çünkü sorunlar ne kadar iyi bir şekilde belirlenirse, beraberinde yapılacak olan uygulamalar o denli etkili olacaktır.

Başta cilt tipi olmak üzere cildin yüzeyinde ortaya çıkmış olan sorunların tam olarak belirlenmesi ile beraber ise Baby Face lazer işlemlerinin yapılmasına gelecektir. Bu işlem için genel olarak thulium lazer kullanılmaktadır. Bu lazer uygulaması esnasında kullanılan ısı enerjisi sayesinde cildin alt katmanlarında mikro kanallar açılmaya başlanacaktır. Ardından ise açılmış olan bu kanallardan özel olarak hazırlanılan ampullerdeki maddeler cilde gönderilmeye başlanır. Özellikle de günümüzde artık insanların bu cilt bakım işlemini tercih etmelerindeki en büyük etkenlerin başında tamamen kişiye özel bir şekilde yapılmasıdır. Cildin analizi esnasında ihtiyaçların net olarak belirlenmesi ile beraber kullanılacak ampullerdeki etken maddeler konusunda formüller çok daha etkili şekilde hazırlanacaktır. Yani ciltte leke sorunu ortaya çıktıysa buna özel ampuller kullanılırken anti aging ihtiyacı olan cilt için de yine farklı ampuller kullanılmaktadır.

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Tamamen minimalizm ilkesine bağlı olarak hazırlanılan Baby Face lazer cilt ampulleri içerisinde sadece cildin ihtiyacı olan ürünler yer almaktadır. Dolayısıyla insanların bu işlemi yaptırırken akıllarında herhangi bir soru işareti kalmasına da gerek kalmamaktadır. Bununla beraber ampullerin her biri çok katmanlı lipozom ile tamamen kaplıdır. Ampullerin bu özelliği sayesinde cildin mikro kanallarına ampullerin ulaşması esnasında bariyerlerden geçmeme gibi bir durum da söz konusu olmamaktadır. Aynı zamanda bu lipozom sayesinde ampullerin içerisinde yer alan maddeler aktif bir şekilde bulunmaktadır.

Gerçekleştirilecek olan Baby Face lazer işlemi yaklaşık olarak dakika içerisinde sonuçlanmaktadır. Herhangi bir yan etkisi olmamasından dolayı insanlar akıllarında herhangi bir soru işareti olmadan bu işlemi rahatlıkla yaptırabileceklerdir. Günümüzde her ne kadar bu çalışmayı yapmakta olan isimlerin sayısı artış gösteriyor olsa da mutlaka doğru isimler ile iletişime geçilmesi gerekmektedir. Bu sayede doğru isimlerden en iyi hizmetlerin alınması da sağlanmış olacaktır. Cildi için en iyisini elde etmek isteyenler bünyesinde yapılmakta olan işlemler ile beraber aradığı sonuçlara hiç olmadığı kadar kolay bir şekilde erişmiş oluyorlar. Doğru adımların atılması ile beraber ciltte yer alan sorunların çözümü çok daha etkili bir halde gerçekleştiriliyor.

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Kaynak : www.babyfacelazer.com