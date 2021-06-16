Balıkesir Öğrenci Yurtları ve Fiyatları

İki tane devlet üniversitesi bulunan şehirde, yurtların kampüs alanına yakın olması için düzenlemeler yapılmış, Necati Bey Eğitim Fakültesi için de şehir içinde yurtlara yer verilmiştir. Balıkesir yurtlarıuygun fiyat aralıkları sunmaktadır.

Balıkesir Üniversitesine Yakın Olan Yurtlar

Balıkesir üniversitesine yakın olan yurtlar, erkek ve kız öğrenciler için Yaylada taraflarında yer almaktadır. Necati Bey Eğitim Fakültesi için şehir merkezi alanına gidilmesi gerekirken, Balıkesir kampüsü biraz daha şehrin dışında kalmaktadır. Şehir içine ulaşımın çok kolay olduğu, uzaklığın ve mesafenin az olduğu yüz ölçümüne sahiptir .

Balıkesir kız öğrenci yurtları ve erkek öğrenci yurtları için Balıkesir üniversitesi konumuna en yakın yurtlar seçilerek, kolay bir şekilde ulaşım imkanlarından yararlanılabilir. Baskes toplu taşıma alanından ve TTM Balıkesir’e ulaşım araçlarından yararlanarak dolmuşla birlikte Balıkesir üniversitesine kolay bir şekilde gidebilirsiniz. Konumu üniversite kampüs alanına göre ayarlanmış yurtlara kayıtlar 2021- 2022 eğitim öğretim dönemi için başlayacaktır. Tavsiye konu: Konya Kız Yurtları

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Balıkesir Necati Bey Eğitim Fakültesine Yakın Olan Yurtlar

Eyurtlar.com alınan verilere göre, Balıkesir’deki, Balıkesir Necati bey eğitim fakültesi Balıkesir’in çarşısında ve meydanında bulunan ulaşım araçlarına sahiptir. Merkezi konumu gereğince, yol üzerinde yurtlar bulunmaktadır. Erkek ve kız öğrenci yurtları için düzenlenmiş şehir yapılanmasında, öncelik öğrencilere verilerek kolay bir şekilde ulaşım sağlamalarına imkan verilmiştir.

Balıkesir erkek yurtları ve kız yurtları için yapılan düzenlemelerde Necati Bey eğitim fakültesine yakın yurt konumları bulunur. Uygun fiyat ve geniş kapasiteli odalara sahip olan yurtlar, öğrencilerin konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabileceklere alanlara göre düzenlenmiştir. Özel yurtlar için huzur ve güvenlik ön planda tutularak öğrencilerin kısa zamanda fakülteye ulaşması sağlanır. Balıkesir’e yakınlığıyla bilinen ve öğrenci kenti olan Eskişehir apartları kategorisini, ilgili linke giderek inceleyebilirsiniz.

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Balıkesir Özel Yurtların Özellikleri

Balıkesir özel yurtlar için öğrencilerin konforlu ve huzurlu eğitim alabilecekleri ses yalıtım sistemlerine önem vererek, merkezi konumlanmayla da öğrencilerin ulaşımlarına öncelik vermiştir. Balıkesir kız yurtları ve erkek yurtları kapsamında öğrencilerin odaları ve sosyalleşme alanlarına öncelik verilerek, eğitim alanındaki bütün ihtiyaçlarının karşılanmasına ekstra özen gösterilmiştir.

· 7/ 24 sınırsız internet ve sıcak su

· 7/ 24 güvenlik hizmetleri

· Odalarda TV, wc ve banyo

· Kişiye özel masa, yatak, dolap ve sandalye

· Akşam ve sabah yemek servisi

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· Teras ve balkon

· Yangın söndürme sistemleri ve deprem sigortası

· Merkezi konum

· Etüt odaları ve ses yalıtım sistemli çalışma alanları

· Toplantı odaları

Balıkesir Plevne Öğrenci Yurtları

Balıkesir Plevne öğrenci yurtları, Necati bey eğitim fakültesi ve kampüs araçlarının geçtiği yol istikametiyle öğrencilerin hızlı ulaşımını düşünerek konumlandırılmıştır. Uygun fiyat aralıklarıyla öğrencilere kolay erişim alanları sunarak, güvenli bir bölgede huzurlu bir şekilde ikamet etmelerine önem verilmiştir. Öğrencilerin dolmuş, otobüs ve mini dolmuş hizmetlerinden yararlanabilecekleri alanlar sunulmuştur. Ayrıca bakınız:https://www.eyurtlar.com/il/sakarya-ozel-yurtlari/6

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Balıkesir Bahçelievler Öğrenci Yurtları

Kız ve erkek öğrenci yurtları için Balıkesir merkezinde yer alan Bahçelievler, NEF ve BAF’a yakındır. Balıkesir Fakültesi ne Necati Bey Eğitim Fakültesi konumları için Bahçelievler Balıkesir yurt fiyatları oldukça uygundur. Uygun ve ekonomik ödeme seçenekleri sunularak, öğrencilerin eğitim hayatlarında zorluk yaşamadan bütün imkanlardan yararlanabilecekleri alanlara özen gösterilmiştir.

Balıkesir Bandırma Öğrenci Yurtları Ve Apartları

Bandırma öğrenci apartları, Bandırma endüstri üniversitesine giden öğrencilerin konforlu ve huzurlu zaman geçirebilecekleri düzenlemeleri kapsamaktadır. Öğrencilerin Balıkesir Bandırma bölgesinde en uygun fiyat aralıklarında kalabilecekleri apartlar, balkonlu, eşyalı ve güvenlik sistemli olarak düzenlenmiştir. 2022 yılında en uygun fiyat aralıklarıyla öğrencilerin konforlu ve huzurlu eğitim öğretim hayatlarına katkı sağlamak amaçlanmıştır. https://www.eyurtlar.com/ilce/bandirma-ozel-yurtlari/143

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Kaynak: Eyurtlar