Bankaya Gitmeden Hesap Açma Dönemi Başladı

Türkiye’de bankacılık sektöründe yeni bir dönem resmen başladı. Daha önceki yıllarda internetten banka hesabı açmak mümkün değildi ancak geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile Türkiye Bankalar Birliği’nin ortak çalışması ile birlikte, bankalar yeni müşterilerine hesap açarken “Uzaktan kimlik tespiti” yöntemini kullanacak. Bu sayede müşteri banka şubesine gitmeden, ıslak imza vermeden, herhangi bir belge imzalamadan istediği bankadan internet üzerinden birkaç dakikada yeni bir banka hesabı açabilecek.

Şubeye gitmeden hesap açan hangi bankalar?

Hazırlıklar tamamlandı ve artık bankalar çalışmalarını tamamlayarak internetten banka hesabı açabiliyorlar. Birçok banka müşterilerine görüntülü görüşme yaparak internetten anında banka hesabı açabiliyorken, henüz bununla ilgili çalışma yapmamış onlara banka bulunuyor. Kredibankalar.com sitesinde yer alanlara göre; Daha önceki yıllarda internetten banka hesabı açılabiliyordu ancak müşterinin hesabının onaylanması için banka çalışanları müşteriyi adresinde ziyaret ederek ıslak imzasını alıyordu. İşte şubeye gitmeden internetten hesap açılan bankalar:

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Akbank

Garanti BBVA

Ziraat Katılım

Odeabank

Senin Bankan (Kuveyt Türk)

Enpara.com (QNB Finansbank)

Cepteteb (TEB)

Yukarıda yer alan bankaların yanı sıra pek çok banka daha internet üzerinden hesap açma başvurusu kabul etmektedir.

Şubeye gitmeden banka hesabı nasıl açılır?

Şubeye gitmeden hesap açmak için, Kredibankalar.com isimli internet sitesinde yer alanlara göre ilk olarak internetten hesap açma başvurusu yapılıyor. Sonraki aşamada ise bilgileri doldurduktan sonra ilgili bankanın müşteri temsilcisi ile görüntülü görüşme yapılarak kimlik tespiti yapılıyor. Bu yöntem ile müşterinin ıslak imzasına gerek kalmadan banka hesabı açılıyor ve müşteri anında internet bankacılığı ve mobil bankacılığı aktif olarak kullanabiliyor. Bankaya gitmeden hesap açmak için henüz tüm bankalar hazırlıklarını tamamlamamış görünüyor ancak yakın zamanda tüm bankaların ıslak imza almadan, internetten hesap açması bekleniyor.

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İşte adım adım internetten banka hesabı açma

Uzaktan kimlik tespiti için Kimlik Kartınız yanınızda olması gerekiyor. Ayrıca telefonunuz ile banka müşteri temsilcisiyle görüntülü görüşme yapmak için telefonunuzun akıllı telefon olması gerekmektedir. Kimlik kartınızın üzerinde yer alan bilgilerin okunabilir olması gerekmektedir. Şubeye gitmeden hesap açma adımlarında yer alan bilgileri tamamlayarak şubeye gitmeden banka hesabı açabilmeniz mümkündür. Siz de internet üzerinden hesap açarak hemen hesap açtığınız bankanın internet ve mobil bankacılığı üzerinden tüm bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

TEB Hesap Açma

Yaptığı yenilikler ve uyguladığı düşük faiz politikası nedeniyle Cepteteb bir çok kişinin adresi haline gelmiştir. Sizde Cepteteb hesabı açmak ve daha detaylı bilgi almak istiyorsanız buraya tıklayınız.

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İlk olarak https://www.cepteteb.com.tr/ adresine gidin

Karşınıza gelen sitede üst bölümde yer alan "Hesap Aç" butonuna tıklayın

T.C. Kimlik numaranız, telefon numaranız gibi kişisel bilgileri ilgili alanlara doldurun

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metnini okudum" alanını da onayladıktan sonra "Devam Et" butonuna tıklayın.

Kimlik bilgilerinizi gözden geçirerek devam edin

Çalışma bilgilerinizi de doldurduktan sonra devam edin

Banka yetkililerin sizi ne zaman ziyaret etmesi gerektiği ile ilgili tarih ve saat bilgilerini de girin

Başvuru bilgilerini gözden geçirerek onaylayın ve hesabınız bu işlemden sonra kullanıma açılacaktır.

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Garanti İnternetten Banka Hesabı Açma

Garanti BBVA banka hesabınızı internetten açmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Cep telefonunuzdan Garanti BBVA mobil bankacılığı indirin

Garanti BBVA uygulamasını açtıktan sonra ana menüde yer alan "Hesap Aç" butonuna tıklayın

T.C. Kimlik numaranız ve kişisel bilgilerinizi doğru şekilde doldurun

Garanti BBVA müşteri temsilcisiyle görüntülü konuşma yapacaksınız kimlik belgenizi yanınızda bulundurun

Görüşme yaptıktan sonra hesabınız açılacaktır.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra Garanti müşteri temsilcisi sizinle iletişim kuracaktır. Hesap açılışı için gerekli olan bilgileri Garanti müşteri temsilcisine vererek hesap açılışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

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İş Bankası İnternetten Hesap Açma

Türkiye İş Bankası da internetten hesap açma başvurusu alan bankalar arasında yer almaktadır. Siz de İş Bankası'nda banka hesabı açmak istiyorsanız aşağıda yer alan adımları takip ediniz.

Akıllı cep telefonunuzdan "İşCep" uygulamasını indirin

Uygulamayı açtıktan sonra "Ürün ve Başvurular" menüsüne tıklayın

Açılan sayfada "Müşteri Olmak İstiyorum" sayfasına tıklayın

Tekrardan "Müşteri Olmak İstiyorum" menüsüne tıklayarak "Başla" menüsüne tıklayarak kişisel bilgilerinizi girin

Devam ederek İş Bankası internetten hesap açma başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Adres ve Bilgiler Görüntülü Görüşme İle Teyit Ediliyor

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Uzaktan kimlik tespiti yöntemi ile, yüz yüze gerçekleştirilen kimlik tespitinde alınması gereken özel bilgiler, görüntülü görüşme ile alınacak. Bu sayede ıslak imza alması da zorunlu olmayacak. Henüz birçok banka bu yöntemi kullanmaya başlamasa da, ilerleyen günlerde tüm bankaların bu yöntemi kullanması ve internetten banka hesabı açması bekleniyor. Uzaktan görüntülü görüşme ile alınan bilgiler bankalar tarafından saklanarak, gerekli görüldüğü durumlarda teyide yönelik her türlü bilgi ve belge yetkili mercilere verilebilecek.