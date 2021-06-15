Bereket derneği 3 kıtada kurban bağışı seferberliği başlattı

3 kıta 21 ülkeye Bereket olsun

2020 yılında 3 kıta 21 ülkede Afrika’ya Bereket olsun sloganı ile kurban emanetlerinizi 7.860 aile ve 55.020 ihtiyaç sahibine ulaştıran Bereket derneği, bu yılda kurban bağışı 2021 organizasyonu için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Afrika bayram etsin

Bereket derneği tarafından yapılan açıklamada; Afrika kurban bağışı, organizasyonu ile yoksulluk ve açlıkla mücadele eden halka kurban emanetlerinizi ibadet şuuru ve İslami hassasiyetlere riayet ederek ibadet bilinciyle veteriner ekibimizin kontrolünde keserek bayram bitmeden ihtiyaç sahibi aile, yetimhane ve medreselere dağıtarak videolarını bağışçılarımıza gönderiyoruz denildi.

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100.000 ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor

Uzun zamandır Afrika Asya ve çeşitli dünya ülkeleri üzerinde insani yardım faaliyetlerinde bulunan Bereket Derneği, kurban bağışı 2021 organizasyonu ile pandemi sürecinde yoksulluk oranı artan mazlum ve mağdur coğrafyalarda 100 bin insana kurban emanetlerinizi ulaştırmayı planladıklarını ifade etti.

Güvenilir online bağış

Bereket derneği tarafından yapılan açıklamada; bağışçılar kurban bağışını "bereket.org.tr" internet sitesi üzerinden online olarak, web sitesinde yer alan ilgili banka hesaplarına "EFT/Havale" yoluyla, Bereket Derneği merkezinden ya da 0212 809 66 27numaraları telefon numarasından bilgi alarak bağışlarını yapabilecekler,

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Kurbanların kesilmesiyle birlikte bağışçıları önce SMS ile ve ardından telefon ile arayarak bilgilendirdiklerini paylaşan dernek yönetimi, kesilen tüm kurbanların video kayıtlarının da bayramla birlikte en kısa sürede bağışçılara gönderileceğini ifade etti.