Beşiktaş, Üsküdar, Maltepe Öğrenci Yurtları ve Özel Yurt Fiyatları

Pandemi dolayısıyla okulunu yarıda bırakan üniversite öğrencilerinin yanı sıra bu yıl 2,5 milyonun üzerinde öğrenci de sınava girdi. Üniversite sınavına giren öğrencilerin birçoğu İstanbul’da üniversite okumayı düşlüyor.

Peki, farklı illerden İstanbul’a gidecek olacak öğrenciler nerede barınacak? Yazımızın ilerleyen kısmında İstanbul’un en merkezî yerlerini ve buralarda yer alan İstanbul yurtlarını yurtlarfiyatlar.com verilerine göre derledik. İstanbul’un en merkezî yerleri olan Beşiktaş, Üsküdar, Maltepe’de öğrenci yurtlarını, fiyatlarını ve oda detaylarını yurtlarfiyatlar.com üzerinden inceleyebilirsiniz.

Türkiye’de öğrenci yurtlarına oda rezervasyonu hizmetini ilk kez 2017 yılında sunmaya başlayan yurtlarfiyatlar.com pandemi sürecinde de bu hizmetini ücretsiz ve güvenli bir şekilde sunmaya devam edecek.

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Beşiktaş Yurtları

Beşiktaş Boğaziçi manzarasıyla, tarihi dokusuyla öğrencilerin yaşamak için en çok tercih ettiği ilçelerin başında gelmekte. Ayrıca Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Deniz Müzesi, Beşiktaş Çarşısı, Beşiktaş Meydanı, Yıldız Parkı Korusu gibi gezilecek yerleriyle en gözde ilçelerden olan Beşiktaş'ta birçok üniversite yerleşkesi de yer almakta. İstanbul Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi gibi birçok üniversite yerleşkesi Beşiktaş’ta bulunmakta.

Bu yerleşkelerin çevresinde yer alan kız ve erkek öğrenci yurtları öğrencilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamakta. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için 13.500 TL ile 52.000 TL arasında değişen Beşiktaş yurt fiyatlarına bakıldığında, bu yıl oldukça rağbet göreceği düşünülen erkek ve kız yurtlarının tek kişilik oda ücretlerinin 5.200 TL civarında olması bekleniyor.

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Beşiktaş’ta En İyi Kız Yurtları

Beşiktaş kız yurdu fiyatları yıllık ortalama 13.500 TL ile 52.000 TL arasında değişmekte. Kız öğrencilerin kalabileceği en iyi yurtlardan bazıları Konak Çırağan Residence, Beşiktaş Academic House Kız Öğrenci Yurdu ve İdeal Kız Öğrenci Yurtları 24. Şube’dir.

Beşiktaş’ta En İyi Erkek Yurtları

Beşiktaş erkek yurdu fiyatları yıllık ortalama 19.000 TL ile 52.000 TL arasında değişmekte. Erkek öğrencilerin konaklaması için en iyi Beşiktaş erkek yurtlarından bazıları Konak Çırağan Residence’tır.

Beşiktaş’taki erkek öğrenci yurtlarını görmek için Beşiktaş erkek yurdu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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Üsküdar Yurtları

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Üsküdar Kız Kulesi ile birlikte anılan, ulaşımın kolay olduğu bir ilçe. Boğaza kıyısı olan ilçede Çamlıca Tepesi, Beylerbeyi Sarayı, Fethi Paşa Korusu, Hababam Sınıfı Müzesi, Mihrimah Sultan Camisi ve Külliyesi gibi görülmeye değer yerler de yer almaktadır. Ayrıca Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Yerleşkesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi gibi üniversiteler da bulunmakta. Anadolu Yakası'nda okuyacak üniversite öğrencilerinin yaşamak için en çok tercih ettiği yerlerden olan Üsküdar'da çok sayıda öğrenci yurdu da hizmet vermekte.

2021-2022 yılı için Üsküdar yurt fiyatları yıllık 16.000 TL ile 36.000 TL arasında değişmekteyken bu yıl en çok tercih edileceği düşünülen tek kişilik oda fiyatınınsa en yüksek aylık 3.600 TL civarında olması bekleniyor.

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Üsküdar’da En İyi Kız Yurtları

Üsküdar kız yurdu fiyatları yıllık ortalama 16.500 TL ile 36.000 TL arasında değişmekte. Kız öğrencilerin kalabileceği en iyi yurtlardan bazıları Üsküdar Bilge Hatun Kız Öğrenci Yurdu ve Üsküdar Merkez Kız Öğrenci Yurdu’dur.

Üsküdar’daki kız öğrenci yurtlarını detaylı görmek için Üsküdar kız yurdu sayfasını ziyaret edin.

Üsküdar’da En İyi Erkek Yurtları

Üsküdar erkek yurdu fiyatları yıllık ortalama 16.000 TL ile 35.000 TL arasında değişmekte. Erkek öğrencilerin konaklaması için en iyi Üsküdar erkek yurtlarından bazıları Üsküdar Erkek Öğrenci Yurdu ve Özel Çamlıca Erkek Öğrenci Yurdu’dur.

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Maltepe Yurtları

Adalar manzarasıyla dikkat çeken Maltepe gezilip görülmeye değer birçok yere ev sahipliği yapar. Koşu, bisiklet ve yürüyüş parkurları gibi spor alanlarıyla Maltepe Sahil Park, tarihî bir balıkçı köyü olan Beşçeşmeler, Başıbüyük Süreyya Paşa Camisi ve Küçükyalı Arkeoloji Parkı’na ev sahipliği yapar. Ayrıca camiler, tekkeler, anıtlar, tarihi evler gibi yerleri ve sahil yolu, piknik alanları gibi dinlenme yerleri ile oldukça hareketli bir ilçedir.

Marmara Üniversitesi Başıbüyük Yerleşkesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi Maltepe Yerleşkesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Küçükyalı Yerleşkesi’nin yer aldığı Maltepe’de öğrencilerin rahatlıkla konaklayabilecekleri çok sayıda öğrenci yurdu da bulunmaktadır. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için belirlenen Maltepe'deki yurt fiyatları yıllık ortalama 20.000 TL ile 30.000 TL arasında değişmekte. En düşük yurt ücreti aylık ortalama 2.000 TL civarındayken bu yıl daha çok tercih edilecek olan tek kişilik oda fiyatıysa en yüksek 3.200 TL civarında.

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Maltepe öğrenci yurtları ve fiyatlarını öğrenmek için Maltepe yurtları sayfasını inceleyebilirsiniz.

Maltepe Kız Yurtları

Maltepe’deki kız öğrenci yurdu fiyatları yıllık ortalama 21.000 TL ile 32.000 TL arasındadır. Maltepe’deki üniversitelerde okuyacak öğrencilerin tercih edebileceği en iyi Maltepe kız yurdu Turkuaz Öğrenci Yurtları Maltepe Kız Şubesi’dir.

Maltepe Erkek Yurtları

Maltepe’deki erkek öğrenci yurdu fiyatları yıllık ortalama 20.000 TL ile 32.000 TL arasındadır. Maltepe’deki üniversitelerde okuyacak öğrencilerin tercih edebileceği en iyi Maltepe erkek yurdu Turkuaz Öğrenci Yurtları Maltepe Erkek Şubesi’dir.

İstanbul’daki Yurtlara Oda Rezervasyonu Yaptırmak yurtlarfiyatlar.com ile Çok Kolay

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Türkiye’de ilk kez 2017 yılında öğrencilere ücretsiz oda rezervasyonu hizmeti sağlamaya başlayan yurtlarfiyatlar.com pandemi sürecinde de bu hizmetini ücretsiz olarak sunmayı sürdürecek. Öğrenciler kendisine uygun olan yurdun özelliklerini ayrıntılı bir biçimde öğrenip kalacağı odanın fotoğraflarını yurda gitmesine gerek kalmadan görecek, istediği yurdun istediği odasına yurtlarfiyatlar.com üzerinden hiçbir ödeme yapmadan güvenilir bir biçimde oda rezervasyonu yaptırabilecek.

İstanbul’daki yurtların özelliklerini yurtlarfiyatlar.com adresinden görebilir ve 2017'den beri olduğu gibi bu yıl da ücretsiz ve güvenli oda rezervasyonu yaptırabilirsiniz.