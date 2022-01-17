Birbirinden Farklı Çocuk Odası Aksesuarları Dona De Miel'de

Geleneksel aksesuar anlayışına yenilikçi bir soluk kazandıran marka için çocuk odası aksesuarlarında satışa sunduğu ürünlerin; güvenlik, sağlık ve kullanışlılık koşullarını karşılaması büyük önem taşıyor. Tamamen yerli olarak üretilen ve satışa sunulan dekoratif tablolar, gece lambaları, oyun halıları ve biblolar ile çocuk odalarına modern ve şık bir görünüm getirmeyi hedefleyen markanın kullandığı tüm malzemeler antialerjik özelliği taşıyor. Tamamen el işçiliği ile oluşturulan çocuk odası aksesuarları için bebek dostu boya ve birinci sınıf malzemeler kullanılıyor.

Dona De Miel marka yaratıcısı Fatma Gizem Ertürk, çocuk odası aksesuarlarında hem çocukların hem de yetişkinlerin keyif alacağı detayların yer aldığı tüm parçaların tamamen el işçiliği ile üretildiğinin altını çizerken tasarımlarda kullanılan hammadde ve malzemelerin yerli ve birinci sınıf ürünler arasından seçildiğini belirtiyor. Çocuk odalarında yer alacak her bir objenin; kolay temizlenebilir, güvenli ve sağlık açısından zararlı ve alerjik malzemeler içermeyen ürünler olmasının önemini vurgulayan Ertürk, Dona De Miel markasının, müşterilerine sadece ürün değil güven ve kolaylık da sunduğunu belirtiyor.

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Sağlıklı ve Güvenli Çocuk Odası Aksesuarları için Doğru Adres

Dona De Miel’de satışa sunulan tekstil aksesuarların %100 pamuk malzemeden oluşması ve tamamıyla el işçiliği kullanılarak üretilmesi, çocuk odasında sağlık ve güvenlik kriterlerini önemseyen tüm bilinçli müşteriler için büyük önem taşıyor. Dekoratif yastıklar ve oyun matları içerisinde yer alan dolgu malzemelerinde antialerjik elyaf materyalinin kullanılması, çocuk odalarının daha güvenli ve çocuklar için daha sağlıklı dizayn edilmesine olanak sağlıyor.

Odalarını tablo setleri, cibinlik modelleri ve dekoratif yastıklar ile tamamlarken uyum yakalamak ve yine de özgün ve farklı görünmek isteyenler için tüm modellerde farklı ve etkileyici renk seçenekleri sunan Dona De Miel, aksesuarlarda hem parlak hem de soft renkler içeren ve tüm tarzlara hitap edebilen geniş ürün yelpazesine sahip. Birbirini tamamlayan uyumlu çocuk odası aksesuarlarına koleksiyonunda geniş yer ayıran marka, çocukların hayal dünyasını genişletecek figür ve desenlere de tasarımlarında sıklıkla yer veriyor.

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Antialerjik ürünler kullanılarak üretilen tüm çocuk odası ürün ve aksesuarlarının ayı zamanda kendi hikayesinin olduğunu belirten marka, kız ya da erkek, bebek ya da genç tüm çocukların kendi hikayesine eşlik edecek bir Dona De Miel aksesuarına kolaylıkla sahip olabilmesi için ürünlerini, kredi kartına 12 aya varan taksit seçenekleri ile satışa sunuyor.