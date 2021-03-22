Çağdaş Işıl: “Aileler Çocuklarına YouTube’a İçerik Üretme İsteğine Karşı Cesur Olmalı”

Hatta kendisi de ebeveyn ve bu konuda çocukların desteklenmesini istiyor. “Bir baba olarak ben çocukların dijital içerik üretmesi ve bunları paylaşması konusunda heveslerini kırmamak gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu içerikleri üretirken öğrenebileceği içerikler olmasına yönlendirme yapabilirsiniz. Bu bir ders çalışma kanalı olabilir ya da sosyal faaliyetlerin detaylarını anlatan bir içerik kanalı da olabilir.” dedi.

Aileler Maddi İmkânları Doğrultusunda Çocuklarını Bu Süreçte Desteklemeli

Eğer çocuğunuzun sosyal bir kişiliği varsa ve bunu dijital içerik üretmek için kullanmak istiyorsa ona destek mi olursunuz? Yoksa bu konuda engeller mi koyarsınız? Pek çok aile bu konu hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığından engeller koymaya çalışıyor. Çağdaş Işıl ise bu konuda çocukların desteklenmesi gerektiğini düşünüyor.” Dijital içerik üretmek için gerekli olan ekipmanlara sahip olmak isteyen çocuklara aileleri destek olmalı. Bu sayede o içerikleri daha fazla denetleme ve yönlendirme konusunda hak sahibi olabilirsiniz.“ diyerek kendi düşüncelerini de dile getiriyor.

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“Çocukların ilgisini çekebilecek alternatif YouTube kanallarını keşfetmesi için yönlendirme yaptığınız takdirde çocuğunuz sizden bu konuda pek bir şey saklamayacaktır. Hatta ürettiği içerikleri sizinle paylaşıp onayınızı almaya çalışır. Bu sayede siz de çocuğunuzun dijital ayak izlerini takip edebilir ve paylaşımlarını kontrol edebilirsiniz.“ diyen Çağdaş Işıl bir baba olarak ailelere altın değerinde tavsiyelerde bulundu.