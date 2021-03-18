Dijital Gezgin İsmail Çiydem: “Doğanın söylediklerini anlamayanlar sanatçı olamazlar.”

Bir fotoğrafın sanat eseri olarak tanınabilmesi için bazı kriterler barındırması gerekiyor. Özellikle doğa fotoğraflarının sanat eseri olarak değerlendirilmesi için ise her şeyden önce kreatif bir fotoğraf olması gerekiyor. Bu konuda dijital gezgin İsmail Çiydem “Doğanın söylediklerini anlayamayanlar sanatçı olamazlar.” şeklindeki sözleriyle önemli bir iddiada bulunuyor.

“Doğanın eşsiz ve büyüleyici anlarını yakalamak istiyorsanız onu gözlemlemeyi ve beklemeyi öğrenmelisiniz. Eğer yeteri kadar bekler ve doğru şekilde yaklaşırsanız görmek istediğiniz her şeyi görmeniz mümkün olur. Doğa ile konuşabilmek, size söylediklerini anlayabilmek ve en önemlisi doğayı sevebilmek, sanatsal fotoğraflar çekebilmek için en önemli kilit noktadır.” Şeklindeki açıklamalarıyla da bu iddiasının altını dolduran İsmail Çiydem, başarılı fotoğraflarının sırrını da açıklamış oldu.

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Doğa zaten kendi başına bir sanat eseridir. Bunun yanında bu sanatın daha fazla kişi tarafından görünebilmesi için doğayla konuşmak ve dilinden anlamak gerekir. Bir turist gibi değil, gerçek bir gezgin gibi derin bağ kurmalı insan. Bu şekilde çekilen fotoğraflar sanatsal anlamda bir değer taşır.

İsmail Çiydem “ Doğa fotoğraflarının sanatsal bir değere sahip olması için doğayı olduğu gibi yansıtmak yeterli değildir. Doğanın eşsiz özelliklerinin fotoğraf çekenin kreatif bakış açısıyla yansıtılması gerekir. Fotoğraf, ancak sanatçının kendi yorumunu katmasıyla sanatsal bir değer kazanır. Doğru açılardan çekilerse ve kreatif yorumlar taşırsa her nesne bir sanata dönüşebilir.” diyerek fotoğraf sanatının incelikleri hakkında değerli bilgileri bizimle paylaşıyor. Eğer siz de başarılı ve sanatsal doğa fotoğrafları çekmek istiyorsanız İsmail Çiydem tarafından çekilmiş fotoğrafları inceleyebilirsiniz.