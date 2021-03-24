En çok tercih edilen medikal malzemeler ve özellikleri

Medikal malzemeler, medikal firmaları tarafından satılan, sağlık sektörüne özel olarak üretilen tıbbi ürünlerdir.

Piyasada birbirinden farklı pek çok çeşit ve modelde medikal malzemeler vardır. Ancak bunlar içinde hemen hemen her medikal firmasında bulunan, en çok tercih edilen belli başlı bazı sağlık ürünleri vardır.

En çok kullanılan medikal malzemeleri,

Hasta karyolası ve yatakları,

Hastane demirbaşları,

Hasta sedyeleri,

Muayene masa ve koltukları,

Veteriner malzemeleri,

Kişisel bakım koltuk ve yatakları olarak sıralayabiliriz.

Bu ürünler hastaneler, poliklinikler, özel hekim muayenehaneleri, kan merkezleri, yaşlı bakım evleri ile çeşitli sağlık ve tedavi merkezleri tarafından olmazsa olmaz niteliktedirler.

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Şimdi kısaca yukarıda genel olarak isimlerini saydığımız en çok tercih edilen medikal malzemeleri özellikleriyle daha yakından tanıyalım.

Hasta Karyolası ve Hasta Yatakları

Hasta karyolası ve hasta yatakları, yatarak tedavi süreci geçiren veya hayatını yatağa bağımlı halde idame ettirmek zorunda olan hasta ve yaşlılar için son derece önemli ürünlerdir.

Hastanelerin ve bakım evlerinin, yatarak tedavi imkanı sunan sağlık kurum ve merkezlerinin olmazsa olmazı ve bu merkezler tarafından en çok tercih edilen medikal malzemelerdir.

Hasta karyola ve yatakları ayrıca evlerinde bakıma muhtaç hastaları olan, evde yatarak tedavi görmek zorunda olan bireyler tarafından da en çok tercih edilen ürünlerdir.

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Hasta yatakları ortopedik özelliklerde bulunurlar. Konforlu olmasının yanı sıra kolay temizlenebilir özelliktedirler. Ayrıca hastaların yaşam kalitelerini artırmak ve günlük ihtiyaçlarının karşılanmasını daha kolay hale getirebilmek adına hareketli, motorlu özelliklerde bulunurlar. Hasta ve hastalığın durumuna göre, tuvalet ihtiyacını rahatça karşılayamayan hastalar için ayrıca lazımlıklı özelliklerde olan modelleri de vardır.

Hasta karyolası evde veya hastanede kullanılmak üzere iki farklı özelliklerde bulunur. Ayrıca yine sahip olduğu motor sayısına göre 2,3 veya 4 motorlu olarak adlandırılırlar. İdeal bir ev tipi hasta karyolası için 2 motorlu hasta karyolası yeterli olacaktır. Hastane tipi hasta karyolası için 2,3 veya 4 motorlu modeller tercih edilebilmektedir.

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Hasta karyolalarının sahip olduğu en önemli özelliklerden biri de güvenliği sağlaması açısından yanlarında açılır kapanır korkulukların bulunmasıdır.

Çocuk hastalar için özel olarak üretilen çocuk hasta yatakları refakatçi yataklı veya komodinli gibi farklı özelliklere sahip hasta karyolası çeşitlerindendir.

Ahşap, plastik, vinlex, krom nikel vb. pek çok farklı malzemeler kullanılarak üretilen hasta karyolaları, ürün taşıma kapasitesi fazla olan ürünlerdir.

Hastane Demirbaşları

Adından da anlaşıldığı üzere demirbaş olan bu malzemeler; cihaz taşıma sehpası, eskabo, muayene paravanı, oksijen tüpü taşıma arabası, serum askısı vb. gibi, özellikle hastanelerin olmazsa olmaz ürünleridir.

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Cihaz taşıma sehpası veya cihaz taşıma arabası, tıbbi cihazların güvenli ve hızlı bir şekilde transferini sağlayan tekerlekli özelliklerde bulunan hastane malzemelerindendir.

Eskabolar ise modeline göre sağlam ve kaliteli ahşap veya paslanmaz çelik gibi özelliklerde, tek veya çift basamaklı olarak bulunmaktadır.

Hastane ve özel muayenehanelerde hasta mahremiyeti açısından olmazsa olmaz ürünlerden biri olan hasta muayene paravanı, modeline ve kullanılacak alanın ihtiyacına göre 2, 3 veya 4 kanatlı özelliklere sahip bulunurlar. Kolay hareket ettirilebilmesi için tekerleklidirler.

Oksijen tüpü taşıma arabası, kullanılacak olan tüpün ağırlığına göre sağlamlaştırılacak özelliklerde bulunur. 5 ila 40 litre arasında taşıma kapasitesine sahiptir. Serum askısında da olduğu gibi üretimde metal malzemeler ve tekerlekler kullanılır.

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Hasta Sedyeleri

Hasta sedyeleri, hastaların transferini sağlayan hasta taşıma sedyeleri ile hastaların yıkama, temizlik, bakım ve debridman gibi ihtiyaçları için kullanılan hasta yıkama sedyeleri olarak iki çeşide ayrılmaktadır.

Her iki sedye türü de taşınması kolay özelliklerde bulunurlar. Genel olarak tekerlekli özelliklerde bulunan hasta sedyeleri, hastaların güvenliği ön planda tutularak tasarlanıp üretilirler.

Ağırlık taşıma kapasitesi yüksek olan bu sedyelerin genel olarak iki yanlarında güvenlik için konumlandırılmış, açınır kapanır korkuluklar bulunmaktadır.

Hasta yıkama sedyesi, paslanmaz özellikte olmasının yanı sıra hasta taşıma sedyeleri gibi kolay temizlenebilir mahiyettedir.

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Muayene Masa ve Koltukları

Muayene esnasında hastaların çoğu zaman oturmak, yatmak vb. gibi konumlarda bulunması gerekmektedir. Bu amaçla kullanılan muayene koltukları genel olarak sırt kısmı hareketli özelliklerde bulunurlar. Kimi zaman da koltuk şeklinde bulunan bu ürünler, hareketli ayak kısmı sayesinde kolayca yatış pozisyonuna ayarlanabilmektedir.

Jinekolojik muayeneye özel olarak üretilen jinekoloji muayene masasının diğerlerinden farkı, yatağın iki yanında ayak ve bacakları koyabilecek hareketli özel yerlerin olmasıdır.

Kan alma koltuğu ve masaj masası da muayene masa ve koltukları arasında sayılabilmektedir.

Kan alma koltuğu bir günde yüzlerce kişi tarafından kullanıldığı için kolay temizlenebilir özelliklerde bulunurlar. Kan verdikten sonra dinlenme ihtiyacı oluşan durumlar için, genel olarak, istenildiğinde ayak uzatabilmeye uygun hale getirilecek şekilde ayak kısımları hareketlidir.

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Tüm muayene ve masa koltukları model ve ürün çeşidine göre motorlu, yükseklik ayarlamalı ve hareketli özelliklerde bulunabilmektedir.

Veteriner Malzemeleri

Hayvan sağlığı denince akla ilk gelen yerler olan veteriner malzemeleri de en çok tercih edilen tıbbi ürünlerdir.

Bir veteriner kliniğinin olmazsa olmazı veteriner muayene masası ve veteriner operasyon veya başka bir deyişle ameliyat masasıdır. Bu iki masa çeşidinin de hareketli, motorlu ve paslanmaz özelliklerde bulunan modelleri vardır.

Ayrıca veteriner muayene masası raflı, çekmeceli veya yükseklik ayarlı olacak şekilde son derece kullanışlı özelliklere sahip olabilmektedir.

Kişisel Bakım Koltuk ve Yatakları

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Sağlıklı olmak için bakımlı olmak gerektiği herkesin malumudur. Bu sebeple cilt bakım yatağı, cilt bakım koltuğu, ağda yatağı, kuaför koltuğu, kuaför yatağı gibi ürünleri de en çok tercih edilen tıbbi malzemeler arasında sayabilmekteyiz.

Genel olarak kolay temizlenebilen ve konfor ön planda tutularak üretilen bu koltuk ve yataklar hareketli, motorlu veya tekerlekli özelliklere sahip olabilmektedir.

Ürün çeşidine göre yüz koyma yeri, koltuk ve sedye pozisyonunda kullanılabilme gibi artıları mevcuttur.

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Kaliteden ödün vermeden her ihtiyaç ve bütçeye uygun medikal malzemelerin üretimi ve satışını yapan firmamız, hastane malzemeleri ve sağlık ürünleri sektöründe lider konumdadır.

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Or-Med Hastane Malzemeleri olarak, geniş ürün yelpazesine sahip ve Türkiye’nin her yerine aynı gün ücretsiz kargo imkanı sunan bir firma olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

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