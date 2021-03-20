Kupa genç odası gençlere özel yaşam alanları ile çocuklu ailelerin gözde markası olarak ranzaları ile ilgi görüyor. İki çocuklu ailelerde çocuklar aynı odayı paylaşıyorsa ranzalar tam bir hayat kurtarıcı görev üstleniyor. Hem yerden kazandıran hem de şık ve kullanışlı olan ranzalar çocuk ve genç odaları için oldukça kullanışlıdır. Genç odası ranzalarıküçük evlerin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. Günümüzde artık sadece çocuk ve genç odalarında değil misafir odalarında da aileler tarafından tercih ediliyor.

Genç Odası İçin Ranza Nasıl Seçilmelidir?

Kupa genç odası ranzaları gençlerin birlikte yaşamayı ve paylaşmayı öğrenebilmesi için oldukça ihtiyacı gören işe yarayan bir üründür. Odaya uygun ve doğru bir şekilde seçilirse çok şık bir görüntü sağlayan ranzalar kullanım olarak da hem eğlenceli hem konforludur. Son zamanlarda oldukça şık ve kullanışlı çok çeşitli modeller üretilmiştir. Genç odası için ranza seçimi yaparken ilk olarak mutlaka odanızın büyüklüğünü göz önünde bulundurmalısınız.

REKLAM

Ranza tek kişilik bir yatak kadar yer kaplıyor gibi görünse de aslında biraz daha büyük ter kaplayan ölçülere sahiptir. Merdivenli ve iki katlı oluşu ile klasik yataklara göre hacim katmaktadır. Bu sebeple gençlerin ranzanın etrafında kolaylıkla dolaşabileceği bir alana yerleştirilmelidir. Ayrıca ranzaları merdivenleri kullanım açısından çok önemlidir. Merdivenin doğru şekilde tasarlanmış olması hem çocuğunuzun ranzaya çıkmasını kolaylaştıracak hem de kazaları önlemiş olacaktır. Merdivenlere rahatlıkla basarak inip çıkabildiği modeller seçilmelidir.

Ranzanın Yüksekliği Doğru Hesaplanmalıdır

Ranzalar kullanım şekli ve tasarımına göre göre oldukça yüksek olabiliyorlar. Evinizin tavanı yüksek ise birçok model rahatlıkla odanıza uyum sağlayacaktır. Fakat evinizin tavanı daha alçaksa çok yüksek ranza seçilmemelidir. Bu durumda üst katta yatan çocuğunuz için rahatsız bir yatak olacaktır. Dolayısıyla odanızın yüksekliğine göre bir ranza seçimi yapmanız oldukça önemlidir. Çocuğunuz ranzanın üstünde oturduğu zaman başı ile tavan arasında en az 50 cm boşluk bulunmalıdır.

REKLAM

Genç Odasına Ranza Nasıl Dekore Edilir?

Kupa genç odası ranzaları diğer mobilyalara uyumlu olmasının yanı sıra kullanışlı olmalıdır. Ahşap görünümlü modeller oldukça şık görünmekle beraber renk seçimi de oldukça önemlidir. Genç kızlar tarafından en çok pembe, mor, açık yeşil gibi renkler tercih edilirken erkekler tarafından da mavi, lacivert, turuncu gibi renkler seçilir. Bu sebeple gençlerin tercihlerini göz önünde bulundurarak hem şık hem kullanışlı bir oda dekore edebilirsiniz.