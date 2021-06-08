Güvenli ve Defansif Sürüş Eğitimi zorunlu mu?

Özellikle global şirketler bu eğitimleri önemsiyor ve çalışanlarının sağlığını kazandıkları gibi sorumluluklarını yerine getirdiğinden olası kaza vakalarında ağır tazminat durumlarından uzak kalıyor.

Özellikle personeline güvenli sürüş eğitimi ve defansif sürüş eğitimi aldıran bu firmalar, eğitimler sayesinde akaryakıt tasarrufu sağladığı gibi, trafik kazalarının azalması ve araç bakım/onarım masraflarının düşmesi gibi pozitif yönde etkileniyor.

Defansif Sürüş Eğitimi almak zorunlu mu?

Bir çok işveren ve işveren vekilleri araç kullanan personeline defansif sürüş eğitimi zorunlu mu, değil mi sorusunu düşünmekte. Evet işveren, araç kullanan tüm personeline sürüş eğitimi aldırmak zorundadır.

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6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu 4. Maddesinde tanımlanan İşverenin Genel Yükümlülüğü ve çalışanların mesleki risklerinin ile ilgili 7. Madde gereğince: “İşveren, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi için gerekli çalışmaları yapmakla yükümlüdür.” ibaresi yer almaktadır.

Buna göre yalnızca servis şoförleri, minibüs şoförleri, ağır vasıta şoförleri değil, işini idame ettirmesi için araç teslim edilen her türlü gerek mavi yaka, gerek beyaz yaka, yönetici vb. farketmeksizin her personelin güvenli sürüş eğitimi, defansif sürüş eğitimi, ileri sürüş teknikleri, uykusuzluk ve yorgunluk farkındalığı eğitimlerini alması işveren ve işveren vekillerinin sorumluluğundadır.

Güvenli Sürüş Eğitimleri hayat kurtarır!

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İleri sürüş teknikleri ve yol güvenliği uzmanı Yiğit Dedeoğlu, güvenli ve defansif sürüş teknikleri eğitimlerinin hayat kurtardığını ve gerek kurumsal gerek şahsi tüm sürücülerin alması gereken eğitimler olduğunu vurguladı.

Sürüş teknikleri eğitimleri yalnızca kış aylarında ve kar yağdığında akıllara geldiğini söyleyen Dedeoğlu, içerisinde bulunduğumuz yaz aylarında da farklı risklerin olduğunu, özellikle trafik kazaları ve can kayıplarının yaz aylarında daha fazla olduğunu da hatırlattı.

Davranış Odaklı Sürüş Eğitimlerinde Uzaktan Eğitim Dönemi!

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren sertifikalı uzaktan eğitimler gün geçtikçe daha çok ilgi görüyor. Özellikle pandemiyle geçen son 1 yıl içerisinde talep patlaması olan online eğitim seçenekleri her geçen gün artıyor.

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Artık davranış odaklı sürüş eğitimleri, makam şoförlüğü eğitimi gibi mesleki eğitimlerde Türkiye’de ilk ve tek ilerisurusteknikleri.net adresi üzerinden online olarak alınabilir hale geldi.