Özel İngilterede Üniversite Başvuruları Nasıl Yapılır?
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İngiltere’de Üniversite Başvuruları Nasıl Yapılır?

İngiltere’de üniversite başvuruları nasıl yapılır sorusu, yurt dışında eğitim hayali kuran birçok gencin merak ettiği konularda biridir.

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İngiltere’de Üniversite Başvuruları Nasıl Yapılır?
İngiltere’de Üniversite Başvuruları Nasıl Yapılır?

İngiltere üniversiteleri, tüm dünyaya kanıtladığı akademik başarısı ve eğitim alanındaki popülerliği ile her yıl binlerce lisans öğrencisine kapılarını açar. Özellikle üniversite eğitiminde yoğun talep gören ülkedeki uluslararası öğrencilerin sayısı gün geçtikçe artış göstermektedir. İngiltere’de üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler, UCAS isimli organizasyon merkezi aracılığıyla başvurularını online olarak gerçekleştirebilirler.

UCAS, İngiliz Hükümeti’nin de resmi olarak kabul ettiği bir sistem olmakla birlikte; başvuru esnasında otomatik olarak girdiğiniz kişisel bilgileri teyit eder ve yapılacak herhangi bir hatayı önceden önleyebilir. Ayrıca, başvuru sürecinizi adım adım online olarak takip ederek, gerektiği yerlerde değişiklik yapabilirsiniz. Kurum size 5 farklı üniversite seçme hakkı tanır.

İngiltere Üniversiteleri Başvuru Şartları

Yukarıda İngiltere’de üniversite başvurusunda bulunmak için UCAS sisteminin kullanıldığını söylemiştik. Peki, İngiltere üniversiteleri için başvuru şartları nelerdir? Öncelikle İngiltere’deki üniversitelere başvuru yapmak istiyorsanız; bunu bir sonraki eğitim öğretim dönemi başlamadan 1 yıl önce gerçekleştirmenizde büyük fayda var. Bununla birlikte, İngiltere üniversitelerinde son başvuru tarihi diye belirlenmiş bir zaman dilimi yoktur. Önceden hazırlanmış kontenjanların dolması ile başvurular otomatik olarak kapanır. Lise eğitimini henüz bitirmemiş adaylar ise, dönem ortasında mevcut transkriptlerini göndererek, mezun olma şartı ile başvurularını yapabilirler.

İngiltere’de Üniversite Okumak için Gerekenler

Eğitim alanındaki başarısıyla yüzyıllardır popülerliğini devam ettiren İngiltere üniversiteleri, başvuru için kabul noktasında bazı şartlar ister. İngiltere’de üniversite okumak için gerekenler listesine baktığımızda; akademik ve iş yeri referansları, CV ve yetenek gerektiren alanlara başvuranlar için portfolyo dosyası, lise mezuniyeti not ortalaması ve transkripti, başvuru mektupları ve tabi ki son olarak IELTS İngilizce yeterlilik sınavını geçme belgesi gibi bilgi ve belgeler istenir. Her üniversite, bölümüne göre farklı not ortalamaları ister. Bu nedenle, başvurunuzdan önce istediğiniz program için belirlenen en düşük not ortalamasını baz almalısınız. İngiltere üniversiteleri, öğrencileri en düşük 2.7 /4 GPA not ortalaması ile kabul eder.

Başvurularda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Üniversiteyi İngiltere’de okumak istiyorsunuz, sizden istenilen her belgeyi tamamladınız ve artık göndermek için hazırsınız. Fakat başvuru formuna adınızı yazmanıza rağmen imzanızı atmayı unuttunuz. Böyle bir durumda İngiltere üniversiteleri, göndermiş olduğunuz başvuru formunu incelemeye dahi almayacaktır.

İngiltere üniversiteleri kabul belgelerini göndermeden önce; lise diploması ve ders not dökümlerini inceler. Bu notlar, bölüme göre 3.5 – 5.0 arasında değişmektedir. Bunun dışında gireceğiniz İngilizce dil sınavı: IELTS ise 6,0 – 7,5 veya TOEFL IBT ise 80 ile 100 arasında bir puan almanız gerekiyor. Ayrıca, mezun olduğunuz lisedeki öğretmenlerinizden akademik referanslar göstermeniz sizin yararınıza olacaktır. Son olarak, başvurunuzla birlikte göndereceğiniz motivasyon mektubunuzda; akademik hedefleriniz, İngiltere’yi seçme nedeniniz, başarılarınız, varsa staj veya deneyimleriniz, projeleriniz, kazanmış olduğunuz sınavlar ve burslar gibi konuları ayrıntılı olarak yazmanızı tavsiye ediyoruz.

Eğer akademik hayalinizde İngiltere yüksek lisans bulunuyorsa; daha detaylı bilgi almak için iletişim formumuzu doldurarak bizlerden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Ayrıca dilediğiniz zaman “Hollanda üniversiteleri” hakkında Edukas ekibinden detaylı bilgi alabilir, Edukas ile iletişime geçebilirsiniz.

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Kaynak :https://edukas.com.tr/ingilterede-lisans-egitimi

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