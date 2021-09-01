İstanbul Özel Yurt Fiyatları 2021-2022

Öğrencilerce en çok tercih ettiği üniversiteler İstanbul, Ankara ve İzmir’de bulunurken özellikle çok sayıda devlet üniversitesi ve vakıf üniversitesine ev sahipliği yapan İstanbul yurt fiyatları öğrencilerin en çok merak ettiği konu oldu. Mezun olduktan sonra iş olanaklarının fazla olduğu İstanbul’daki üniversiteleri kazanan öğrencilerin doğrudan ilgilendiği konu İstanbul yurtları oldu.

Öğrenci nüfusunun çok yüksek olduğu İstanbul’da devlet yurtları çoğu öğrenci ve ailenin ilk tercihi olsa da talep çok fazla olduğundan birçok öğrenci özel yurtlara yöneliyor. Araştırmalarımız sonucunda edindiğimiz bilgilere göre İstanbul’daki en düşük yurt fiyatı aylık ortalama 900 TL’yken tek kişilik oda fiyatları yurdun okula yakınlığı, yurtta öğrenciye sunulan olanaklar ve hizmetlere göre farklılık göstermektedir. Tek kişilik odalar yurdun bulunduğu ilçeye göre aylık ortalama 2.400 TL ile 6.800 TL arasında değişiklik göstermektedir. Öğrenci yurdu olarak hizmet veren kurumlarda fiyatlar genellikle daha uygun bir çizgideyken rezidans, yaşam merkezi, apart gibi yerlerde fiyatlar adeta ev kiralarıyla yarışıyor.

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Özel Yurtlara Talep Arttı

Üniversite eğitimi için başka şehirlere giden öğrencilerin en büyük sorunlarından biri yaşayacakları yeri seçmek. Öğrencilerin bu konudaki seçenekleri genellikle KYK yurdunda kalmak, ev kiralamak ya da özel yurtta kalmak oluyor. Pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyulması adına öğrenci yurtlarında kapasiteler azaldığı için kalacak yer sorunu da arttı. İstanbul gibi büyük şehirlerde üniversite öğrenci sayısı 1 milyonun üzerine çıktığından KYK yurtları doluyor ve birçok öğrencinin özel yurtta kalması ya da eve çıkması gerekiyor. Pandemi döneminde kiralık ev fiyatlarının artmasıyla öğrenciler özel yurtlara yöneliyor.

Yüz yüze eğitime ara verildiği dönemde kapalı kalan özel yurtlar 13 Eylül’de okulların yüz yüze eğitime başlayacağının duyurulmasıyla bakanlıkça belirlenen koşulları karşılamak için hazırlıklarını yaptı ve ruhsatlarını yeniledi. Gelecek okul dönemi için hâlihazırda üniversite okumakta olan öğrenciler erken kayıt dönemini iyi değerlendirdiler ve özel yurtlara kayıtlarını yaptırdılar. Çoğu özel öğrenci yurdunda tek kişilik odalar şimdiden doldu.

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Özel yurt kayıtlarının yoğun olarak yapılacağı Ağustos ve Eylül aylarında üniversiteyi bu yıl kazanmış olan öğrencilerin taleplerini karşılamak için hazırlıklara başlayan özel yurt fiyatları bu yıl ortalama %20 oranında arttı. yurtlarfiyatlar.com’un Kurucusu Bilgisayar Mühendisi Tuğrul ARSLAN’ın belirttiğine göre 2021 yılında için özel yurt fiyatlarındaki artış oranları 3 ve daha fazla kişilik oda fiyatlarında ortalama %15-20 dolaylarındayken 2 kişilik oda fiyatları ortalama %20-25 arttı. Pandemi sürecinde öğrencilerin en çok tercih ettiği tek kişilik oda fiyatlarındaki artışsa %25-30’ları buldu.

İstanbul yurt fiyatları ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için İstanbul yurt sayfasını inceleyebilirsiniz.

İstanbul Yurt Fiyatlarının Yükselişi

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Pandemi sürecinde okullar yaklaşık bir buçuk yıl kapalı kalınca özel yurtlar da çalışamadı. Bu süreçte birçok yurt kapanırken bazı yurtlar apart ya da otel işletmeciliğine geçti. Öte yandan çok sayıda yurt okulların açılacağı zaman için çeşitli yenilemeler yaparak bu süreci olumlu değişiklikler için bir fırsat olarak değerlendirdi. Kapanan yurtların yerine yenileri açıldı. Öğrencilerin ve ailelerinin talebini karşılamak için öğrenci yurtları kapalı kaldıkları uzun dönemin ardından umutla yeni okul döneminde işletmelerini yeniden açacakları günü beklemeye başladı.

Bakanlığın belirlediği koşulları karşılayan ve diğer pandemi önlemlerini alan öğrenci yurtları kontenjanlarını azalttılar ve öğrencilerin gereksinimlerini karşılamak için çeşitli masraflar yaptılar. Bu da fiyatlara yansıdı. İstanbul yurt fiyatları yıllık ortalama 9.000 TL ile 68.000 TL arasında değişiyor. En yüksek fiyatlar Beşiktaş, Zeytinburnu, Beyoğlu ve Fatih ilçelerindeyken en uygun fiyatlar Beykoz, Avcılar, Maltepe ve Esenyurt ilçelerinde.

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Öğrencilerin en çok tercih ettiği ilçelerde yurt fiyatları şöyle:

Ø Beşiktaş Yurt Fiyatları: 13.500 TL-68.000 TL

Ø Kadıköy Yurt Fiyatları: 14.500 TL-40.000 TL

Ø Üsküdar Yurt Fiyatları: 16.000 TL-40.000 TL

Ø Fatih Yurt Fiyatları: 12.000 TL-42.000 TL

Ø Şişli Yurt Fiyatları: 17.500 TL-38.000 TL

Ø Ataşehir Yurt Fiyatları: 15.000 TL-40.000 TL

Ø Beyoğlu Yurt Fiyatları: 14.000 TL-45.500 TL

Ø Zeytinburnu Yurt Fiyatları: 14.500 TL-63.000 TL

Ø Avcılar Yurt Fiyatları: 10.000 TL-38.500 TL

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Ø Maltepe Yurt Fiyatları: 10.500 TL-32.000 TL

İstanbul’daki En İyi Öğrenci Yurtları

İstanbul’un birçok ilçesinde üniversite yerleşkesi bulunmaktadır. Boğaz ile bölünmüş olan kentin her iki yakasında da üniversitelere yakın konumlanmış, öğrencilerin konaklayabileceği çok sayıda öğrenci yurdu hizmet vermektedir. İstanbul’un neredeyse her ilçesinde üniversite bulunduğundan öğrenci yurtları da geniş bir dağılım göstermektedir. Konumlarıyla, hizmetleriyle, aldıkları pandemi önlemleriyle, sosyal etkinlikleriyle öne çıkan yurtlar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yeni dönem için hazırlıklarını tamamlamaya başladı.

İstanbul Kız Yurtları

İstanbul’da yüzün üzerinde kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. İşte kız öğrencilerin kazandıkları üniversiteye yakın konumda, öğrenci gereksinimlerini en iyi şekilde karşılayan en iyi İstanbul kız yurtlarından bazıları:

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Ø “Tam da şöyle bir yer olsa” dediğiniz yeri size sunma ilkesiyle yola çıkan sağlayan Novu Kız Öğrenci Rezidansı E5 kenarındaki merkezi konumu, üniversitelere servis imkanı, yaşam alanlarındaki kalitesiyle üst seviyede bir hizmet sunmaktadır.

Ø Beşiktaş’taki eşsiz konumu ve boğaz manzarasıyla ile Konak Çırağan Rezidans öğrencilere merkezi konumda butik yaşam sunmaktadır.

Ø İstanbul’da öğrenci yurtlarına en çok gereksinim duyulan Beşiktaş, Fatih ve Kadıköy’de üç şubesiyle hizmet veren Academic House Yurtları her yıl yüzlerce öğrenciye evlerinin sıcaklığında hizmet sunmaktadır.

İstanbul kız yurtları ile ilgili detaylı bilgi almak için İstanbul kız yurdu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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İstanbul Erkek Yurtları

Öğrencilerin en çok tercih ettiği illerden olan İstanbul’da çok sayıda erkek öğrenci yurdu da bulunmaktadır. Erkek öğrencilere hizmet veren en rahat ve yerleşkelere yakın ilçelerde yer alan en iyi İstanbul erkek yurtlarından bazıları:

Ø Boğaz manzarası ve eşsiz konumu ile Konak Çırağan Rezidans

Ø Elli yılı aşkın deneyimiyle öğrenci yurdu konusunda öncü olan bir kurum olarak uzun yıllardır hizmet veren Osmangazi Erkek Öğrenci Yurdu

Ø Avcılar’da otel konforunda hizmet veren Kul Erkek Öğrenci Yurdu

Ø Bahçelievler’de bir yaşam merkezi olarak konuk ettiği öğrencilere çevreye duyarlı ve çağdaş alanlar sunan Han Yaşam Merkezi.

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İstanbul erkek yurtları ile ilgili detaylı bilgi almak için İstanbul erkek yurdu sayfasını ziyaret edebilirsiniz.





Beşiktaş Yurt Fiyatları

Beşiktaş’ta Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Haliç Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi gibi üniversitelerin yerleşkeleri vardır. Beşiktaş yurt fiyatları yıllık ortalama 13.500 TL ile 68.000 TL arasında değişmektedir.

Beşiktaş Kız Yurtları

Muhteşem Boğaz manzarasına karşı rahat ve huzurlu konaklama olanağı sunan butik bir işletme olarak Beşiktaş’ta hizmet veren Konak Çırağan Residence, İstanbul’da 3 şubesiyle hizmet veren Beşiktaş Academic House Kız Öğrenci Yurdu ve Türkiye geneli 20 şubesiyle hizmet veren İstanbul İdeal Kız Öğrenci Yurdu Beşiktaş’taki en iyi yurtlardan bazılarıdır.

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Beşiktaş Erkek Yurtları

Beşiktaş’ta hizmet veren Konak Çırağan Residence erkek öğrenciler içinde en iyi konakla imkanı sunan yerler arasındadır.

Fatih Yurt Fiyatları

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Marmara Üniversitesi, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Ayvansaray Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi gibi birçok üniversitenin bulunduğu Fatih’te çok sayıda öğrenci yurdu vardır. Fatih yurt fiyatlarının yıllık ortalama 12.000 TL ile 42.000 TL arasında değişmektedir.

Fatih Kız Yurtları

Fatih’teki kız yurtlarını incelediğimizde Academic House Çapa Kız Yurdu, Turkuaz Çapa Kız Yurdu, Turkuaz Fatih Kız Yurdu, Kampüsaray Fındıkzade Kız Yurdu, İstanbul genelinde 6 şubesiyle hizmet veren Gazi Öğrenci Yurtları’na aitVezneciler Kız Öğrenci Yurdu, Vefa Kız Öğrenci Yurdu, Cerrahpaşa Kız Öğrenci Yurdu en iyi öğrenci yurtlarından bazılarıdır.

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Fatih Erkek Yurtları

Fatih ilçesinde öğrencilerine sağladığı burs olanakları ve yarı zamanlı çalışma imkânıyla Özel Yozgat Sürmeli Erkek Öğrenci Yurdu ve İda Erkek Öğrenci Yurduen iyi öğrenci yurtlarından bazılarıdır.

Avcılar Yurt Fiyatları

Avcılar’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa ile İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin yerleşkeleri vardır. Ayrıca Esenyurt, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Başakşehir’deki üniversite yerleşkelerine de yakın konumdadır. Avcılar yurt fiyatları yıllık ortalama 10.000 TL ile 38.500 TL arasında değişmektedir.

Avcılar Erkek Yurtları

Avcılar’da tam donanımlı, kişiye mahremiyet sunan odalarıyla Özel Kul Erkek Öğrenci Yurdu ile Piyano Erkek Yurdu ve Oktan Erkek Yurdu en iyi öğrenci yurtlarından bazılarıdır.

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Avcılar Kız Yurtları

Avcılar çok sayıda kız yurdu vardır. Bu yurtların en iyilerinden bazıları İstanyurt Kız Öğrenci Yurdu, Arya Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, Piyano Kız Yurdu, Hacıbey Kız Apartı, Canan Dağdeviren Kız Yurdu, Turkuaz Avcılar Kız Yurdu ve Kampüsaray Avcılar Kız Yurdu olarak verilebilir.

Ataşehir Yurt Fiyatları

Ataşehir’de Acıbadem Üniversitesi, Rumeli Üniversitesi, Fenerbahçe Üniversitesi ve Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır. Ataşehir yurt fiyatları yıllık ortalama 15.000 TL ile 40.000 TL arasında değişmektedir.

Ataşehir Kız Yurtları

Öğrencilere evlerindeki sıcaklığı, rahatlığı ve güveni aratmayan Özel Armoni Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu, öğrencilere küçük birer oda değil kocaman birer daire sunan Karya Academic Apartments ve Mimoza Kız Öğrenci Yurtları Ataşehir kız yurtları arasında öne çıkmaktadır.

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Ataşehir Erkek Yurtları

Öğrencilerin tüm gereksinimleri göz önünde bulundurularak hazırlanmış odalarıyla hizmet veren Ataman Erkek Öğrenci Yurdu ise en iyi Ataşehir erkek yurtlarından biridir.

Kadıköy Yurt Fiyatları

Kadıköy yurt fiyatlarının yıllık ortalama 14.500 TL ile 40.000 TL arasında değiştiği ilçede İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Okan Üniversitesi gibi çok fazla öğrenciye eğitim vermekte olan okullar bulunmaktadır.

Kadıköy Kız Yurtları

Academic House Kadıköy İnci Kız Yurdu, Nilüfer Gökay Kız Öğrenci Yurdu ve Campucity Kadıköy Kız Öğrenci Yurdu ve Gazi Kadıköy Kız Yurdu Kadıköy’deki en iyi kız yurtları arasındadır.

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Kadıköy Erkek Yurtları

Öğrencilere trafikten uzak, stressiz bir yaşam alanı sunan ve düzenlediği etkinliklerle dikkat çeken Özel Paşa Köşkü Erkek Öğrenci Yurdu,Harmoni Rezidans ve Işıksaçan Rezidans Kadıköy’deki en iyi erkek yurtlarından bazılarıdır.

Üsküdar Yurt Fiyatları

Yurt fiyatlarının yıllık ortalama 16.000 TL ile 40.000 TL arasında değiştiği Üsküdar’da Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi’nin yerleşkeleri bulunmaktadır.

Üsküdar Kız Yurtları

Deneyimli ve güler yüzlü çalışanlarıyla öğrencilere güvenli ve huzurlu bir ortam sunan Üsküdar Bilge Hatun Kız Öğrenci Yurdu ve Gümüşsu Kız Öğrenci Yurdu en iyi Üsküdar kız yurtlarından bazılarıdır.

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Üsküdar Erkek Yurtları

Sunduğu ücretsiz hizmetleri ve yaptığı etkinliklerle konuk ettiği öğrencilerin unutulmayacak bir eğitim yılı yaşamalarını amaçlayan Üsküdar Erkek Öğrenci Yurdu ve Üsküdar Çamlıca Erkek Öğrenci Yurdu Üsküdar erkek yurtları arasında öne çıkmaktadır.

Ücretsiz Online Oda Rezervasyonu

Özel yurt arayan öğrenciler için Türkiye’de ilk defa 2017 yılında online yurt oda rezervasyonu sağlayan yurtlarfiyatlar.com sağladığı bu hizmeti bu yılda ücretsiz sunuyor.

Yurtlarfiyatlar.com üzerinden üniversite kampüsünü seçerek form dolduran öğrenciler kampüsüne yakın yurtlardan ücretsiz oda fiyatı bilgisi alıyor.

Bu yazımız içerisinde sağlanan yurt fiyatları hakkındaki bilgiler özel yurtlar ve yurt fiyatları konusunda hizmet veren sektör lideri yurtlarfiyatlar.com’dan alınmıştır.