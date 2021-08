Online Kitapçınız Kitapabi

Sizler de yeni dünyalara kapılar aralamayı istediğiniz her an tek tıkla kitap siparişi verebilirsiniz. Kitapabi, sizler için yüzlerce kitabı bir araya getirdi. Her yaş grubuna uygun ve her türden kitap alışverişinizi tek bir platformda bulmanız mümkün. Çocuk kitapları, genç kitapları ve dünya klasikleri gibi kitapları farklı yayınevlerinden çeşitli kapak tasarımları ile tercih edebilirsiniz. Kategorileri inceleyerek yeni çıkan kitaplara göz atabilir, edebiyat dünyasına damgasını vurmuş eserleri görebilirsiniz. İndirim ve kampanyalardan yararlanarak avantajlı bir kitap alışverişi yapabilirsiniz. Kitap okuyarak anlama ve okuma hızınızı artırabilir, genel kültür seviyenizi yükseltebilir ve kendinize yeni bir hobi edinebilirsiniz. Online olarak hızlı ve kolay alışveriş yaparak istediğiniz her an kitaplara erişebilirsiniz. Kategorilere ayrılmış kitapları Kitabi üzerinden inceleyerek türleri ve eserleri kolaylıkla görebilirsiniz.

REKLAM

Kitaplar hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz yazarlar ve hayatlarını incelemelisiniz. Yazarlar, eserleri ile özdeşleşir. Eski ve yeni pek çok yazar ve pek çok kitap bulmanız mümkün. Okumayı istediğiniz ve merak ettiğiniz kitapları ve yazarın diğer kitaplarını bir arada görerek karar vermeyi kolaylaştırabilirsiniz. Kitapabi sitesindeki yazarlar kategorisini inceleyerek tüm yazarları ve eserlerini alfabetik olarak sıralandığını görebilirsiniz. Yeni yazarlar keşfederek yeni eserler okumak için araştırmalar yapabilirsiniz. Okumayı sevdiğiniz türlere karar vererek seçim yapmayı kolaylaştırabilirsiniz. Şiir, roman, deneme, kısa hikayeler ve tiyatrolar gibi pek çok türden kitaplar bulmanız mümkündür.Özellikle çocuk kitapları konusunda seçenekler oldukça zengin. Çocuklar masal ve hikayeler ile büyütüldüğünde hayal güçlerinin ve zihinsel gelişimlerinin olumlu seviyede arttığı bilinir. Her yaş grubuna uygun fabl, masal ve küçük hikayeler bulabilirsiniz. Kitap okuma alışkanlığını erkenden aşılayarak bu alışkanlığı çocuklarınıza edindirebilirsiniz.

REKLAM

Her Okuyucuya Hitap Eden Kitap Seçenekleri Kitapabi’de

Kitap konuları oldukça çeşitlidir. Her konudan yüzlerce kitap bulabilirsiniz. Psikoloji kitapları, kişisel gelişim kitapları ve felsefe kitapları herkesin ilgisini çeken, kişinin kendini olumlu şekilde değiştirmesine ve geliştirmesine yardımcı olan kitaplardır. Bu kitapların farklı konularına değinilmiş ve farklı içerikleri olan pek çok çeşidini görebilirsiniz. Deneme, roman ve şiirlerde de konu kısıtlamaları yoktur. Yazarlar aşk, özlem, sevgi, doğa ve daha pek çok konu ile ilgili eserler çıkarmıştır. Polisiye romanları, psikoloji romanları, romantik ve drama romanları her zaman en sık tercih edilen seçenekler arasındadır. Dünya klasikleri, Türk klasikleri gibi edebiyat dünyasının en temel kitaplarını da kategoriler arasında bulabilirsiniz. Okunacaklar listenize yeni kitaplar ekleyerek ufkunuzu genişletebilirsiniz.

REKLAM

Tasavvuf alanında da yüzlerce eser bulabilirsiniz. Mevlana, Şems, Yunus Emre gibi kişilerin hayatlarını anlatan dini tasavvuf kitapları farklı yazarlar tarafından yazılmış seçenekleri ile satışa sunulur. Ayrıca din ve tasavvuf konusunda tefsirler, romanlar ve pek çok eserler bulabilirsiniz. Hikayeleştirilerek ele alınmış tasavvuf kitapları her yaştan okura hitap eden seçeneklerdendir.

Kitabi.com sizlere bir kitap sitesinden fazlasını sunar. Kitaplar dışında kırtasiye ürünleri, elektronik ürünler, film, hobi ve oyuncaklar, kişisel ürünler, spor için ihtiyaç duyduğunuz ürünler ve oyun konsolları gibi pek çok kategoriden ürünler bulabilirsiniz. Kategorilere göz atarak ihtiyacınız olan ürünleri bulabilirsiniz.