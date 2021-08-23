Özel Online Kitapçınız Kitapabi
ÖZEL

Online Kitapçınız Kitapabi

Kişisel gelişimin anahtarı kitaplardır. Sınırsız bilgileri içeren, her konudan içerikleri ile kitapların her biri farklı dünyalara açılan kapılardır

iLAN Diğer
Online Kitapçınız Kitapabi
Online Kitapçınız Kitapabi

Sizler de yeni dünyalara kapılar aralamayı istediğiniz her an tek tıkla kitap siparişi verebilirsiniz. Kitapabi, sizler için yüzlerce kitabı bir araya getirdi. Her yaş grubuna uygun ve her türden kitap alışverişinizi tek bir platformda bulmanız mümkün. Çocuk kitapları, genç kitapları ve dünya klasikleri gibi kitapları farklı yayınevlerinden çeşitli kapak tasarımları ile tercih edebilirsiniz. Kategorileri inceleyerek yeni çıkan kitaplara göz atabilir, edebiyat dünyasına damgasını vurmuş eserleri görebilirsiniz. İndirim ve kampanyalardan yararlanarak avantajlı bir kitap alışverişi yapabilirsiniz. Kitap okuyarak anlama ve okuma hızınızı artırabilir, genel kültür seviyenizi yükseltebilir ve kendinize yeni bir hobi edinebilirsiniz. Online olarak hızlı ve kolay alışveriş yaparak istediğiniz her an kitaplara erişebilirsiniz. Kategorilere ayrılmış kitapları Kitabi üzerinden inceleyerek türleri ve eserleri kolaylıkla görebilirsiniz.

Kitaplar hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz yazarlar ve hayatlarını incelemelisiniz. Yazarlar, eserleri ile özdeşleşir. Eski ve yeni pek çok yazar ve pek çok kitap bulmanız mümkün. Okumayı istediğiniz ve merak ettiğiniz kitapları ve yazarın diğer kitaplarını bir arada görerek karar vermeyi kolaylaştırabilirsiniz. Kitapabi sitesindeki yazarlar kategorisini inceleyerek tüm yazarları ve eserlerini alfabetik olarak sıralandığını görebilirsiniz. Yeni yazarlar keşfederek yeni eserler okumak için araştırmalar yapabilirsiniz. Okumayı sevdiğiniz türlere karar vererek seçim yapmayı kolaylaştırabilirsiniz. Şiir, roman, deneme, kısa hikayeler ve tiyatrolar gibi pek çok türden kitaplar bulmanız mümkündür.Özellikle çocuk kitapları konusunda seçenekler oldukça zengin. Çocuklar masal ve hikayeler ile büyütüldüğünde hayal güçlerinin ve zihinsel gelişimlerinin olumlu seviyede arttığı bilinir. Her yaş grubuna uygun fabl, masal ve küçük hikayeler bulabilirsiniz. Kitap okuma alışkanlığını erkenden aşılayarak bu alışkanlığı çocuklarınıza edindirebilirsiniz.

Her Okuyucuya Hitap Eden Kitap Seçenekleri Kitapabi’de

Kitap konuları oldukça çeşitlidir. Her konudan yüzlerce kitap bulabilirsiniz. Psikoloji kitapları, kişisel gelişim kitapları ve felsefe kitapları herkesin ilgisini çeken, kişinin kendini olumlu şekilde değiştirmesine ve geliştirmesine yardımcı olan kitaplardır. Bu kitapların farklı konularına değinilmiş ve farklı içerikleri olan pek çok çeşidini görebilirsiniz. Deneme, roman ve şiirlerde de konu kısıtlamaları yoktur. Yazarlar aşk, özlem, sevgi, doğa ve daha pek çok konu ile ilgili eserler çıkarmıştır. Polisiye romanları, psikoloji romanları, romantik ve drama romanları her zaman en sık tercih edilen seçenekler arasındadır. Dünya klasikleri, Türk klasikleri gibi edebiyat dünyasının en temel kitaplarını da kategoriler arasında bulabilirsiniz. Okunacaklar listenize yeni kitaplar ekleyerek ufkunuzu genişletebilirsiniz.

Tasavvuf alanında da yüzlerce eser bulabilirsiniz. Mevlana, Şems, Yunus Emre gibi kişilerin hayatlarını anlatan dini tasavvuf kitapları farklı yazarlar tarafından yazılmış seçenekleri ile satışa sunulur. Ayrıca din ve tasavvuf konusunda tefsirler, romanlar ve pek çok eserler bulabilirsiniz. Hikayeleştirilerek ele alınmış tasavvuf kitapları her yaştan okura hitap eden seçeneklerdendir.

Kitabi.com sizlere bir kitap sitesinden fazlasını sunar. Kitaplar dışında kırtasiye ürünleri, elektronik ürünler, film, hobi ve oyuncaklar, kişisel ürünler, spor için ihtiyaç duyduğunuz ürünler ve oyun konsolları gibi pek çok kategoriden ürünler bulabilirsiniz. Kategorilere göz atarak ihtiyacınız olan ürünleri bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Aslan son nefeste kazandı

Aslan son nefeste kazandı

​Galatasaray'a 3 puanı en çok eleştirilen isim kazandırdı.
Süper LigdeTrabzonspor fırtınası

Süper Lig'de
Trabzonspor fırtınası

​Bordo mavililer Süper Lig'de 2'de 2 yaptı.
İkinci elde yaprak kımıldamıyor: Galericiler can sıkıntısından sürekli araç temizliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya alan milli sporcular ile bir araya geldi.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalar...

Haritalar'da yeni dönem

Haritalar'da yeni dönem

​Google Haritalar otoyol ücretlerini göstermeye başlıyor.

2022 ve 2023'teki memur zam oranları belli oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan madalyalı sporcuları Beştepe'de misafir etti: Ülkemize yaşattığınız gurur için hepinize teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Sporcuları başarılardan dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler sadece madalya kazanmadınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız" şeklinde konuştu. Okçuluk dalında altın madalya kazanan Mete Gazoz'a özellikle teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben Mete'ye ben farklı bakıyorum. Aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat okçulukta bambaşkaydı. Mete okçuluğu yeni nesillere sevdirecek bir idol olmuştur." ifadelerini kullandı.
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde
Gündem

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Birpınar HES'lerin önemini yazdı: Yenilenebilirlerin zirvesinde

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Hidroelektrik santrallerinin (HES) önemini vurgulayan bir yazı kaleme aldı. Prof. Dr. Birpınar, yazısında 'Kastamonu'da meydana gelen sel felaketine barajı patlayan bir HES'in neden olduğu' iddiasını da rakamlarla bir kez daha yalanladı.
Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı
Dünya

Taliban talep etti İran Afganistan'a akaryakıt ihracatına yeniden başladı

İran'ın, Afganistan'ın büyük bir bölümünü hakimiyetine alan Taliban'ın talebi üzerine ülkeye akaryakıt ihracatına yeniden başladığı bildirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.