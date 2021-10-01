Genel amacı giriş ve çıkış araç trafiğini kontrol etmek, kimin girip kimin çıkış yaptığının tespit edilmesini sağlayan istenilen araçların geçişi imkân veren istenilmeyen araçların geçişini engelleyen elektrik enerjisi ile çalışan güvenlik için son derece önemli mekanik araçlardır.

Yaşamınızı sürdürdüğünü bina, site veya çalıştığınız iş merkezlerinizi, fabrika gibi yerlerin araç girişlerinin bir düzene sokulması, izinsiz araçların otoparkına park etmesini engelleme, kişisel güvenliğiniz ve mesken güvenliğiniz için çok önemli ürünlerdir. Bariyer sistemleri kendi başlarına işlevsel çalışma durumları olmasının haricinde ogs/hgs etiket tanıma, plaka tanıma gibi sistemlerle entegrasyonlu çalışarak geçişlerde ki maksimum kontrol ve kullanılan programla rapor alma katkısı da sağlamaktadırlar.

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Otopark bariyeri çeşitleri nelerdir?

Araç geçişlerin kontrolü için büyük önem taşıyan otopark bariyer sistemleri kollu bariyer, mantar bariyer ve yer tuzağı ana başlıklarında sıralanır. Montajı yapılacak yerin çevre koşulları, alt yapının uygunluğu ve montaj alanının genişliği seçim yapacağınız otopark bariyeri için önemli bir unsurdur. Mantar bariyer ve yer tuzağı bariyer çeşitlerinin yeraltı kazı çalışması gerektirdiği için montaj yapılacak yerde elektrik hattı veya kanalizasyon hattı gibi bir geçiş varsa kurulumu çok sağlıklı olmayacaktır. Altyapı ile ilgili problemli yerlerde tercihiniz kollu bariyer olacaktır.

Kollu otopark bariyeri yapılacak yerin genişlik uzunluğu uygunluğuna göre 3 metre kol ve 6 metre kollu bariyerler tercih edilmelidir. Bariyerlerimizin kolları teleskopik olmakla birlikte 3 metre sonrası için istenilen boyutlara sabitlenebilir. Eğer yükseklik olarak bulunduğunuz yerin engeli varsa kırılan kollu bariyerler tercih edilmelidir. Kırılan kollu bariyerlerimiz çoğunlukla kapalı otopark girişlerinde kullanılmaktadır. Kırılan kollu, 3 metre kollu ve 6 metre kollu bariyerlerin haricinde araç geçişi kontrolünün yanında insan geçişlerinin de önüne geçilmesi amacıyla 5 metre kollu saçaklı bariyerlerde kullanılmaktadır. Otopark bariyerleri tek başına kullanılabileceği gibi montaj yapılacak yerin boysal olarak genişliğine göre karşılıklı olarak iki bariyer takılarak senkronize bir şekilde çalışması sağlanabilir.

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Otopark bariyerlerin kullanımları nasıldır?

Alımını yaptığınız ve uzman personellerimiz tarafından montajı yapılan otomatik bariyer sisteminizi ister tarafınıza verilecek kumanda ile ister güvenliğiniz tarafından yönlendirilecek butonla araç giriş çıkışlarını yönlendirebileceğiniz gibi firmamızdan alabileceğiniz plaka tanıma sistemi, ogs/hgs sistemi ile de herhangi bir fiziksel müdahaleye gerek kalamadan aracınızdan inmeden rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Geçişlerde ki serbestlik işlemleri loop sensör ürünlerimizle ile sağlanabilir. Loop sensörü otopark bariyer sistemleri genellik çıkış yapan araçların çıkışlarında herhangi bir engellemeye maruz kalmadan ve herhangi bir geçiş okutması yapmadan serbestçe geçilmesine imkân verir. Loop sensörle bariyer çıkışlarına yerin altına bakır kabloların sarım şeklinde montajlanması ile sağlanır ve üzerine gelen metal yoğunluğu ve ağırlığı olan araba ve motosiklet gibi araçların herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan otopark bariyerine tetik vererek açılmasını sağlar.

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Geçiş kontrollerini sağlayabileceğiniz bariyer sistemlerinde bilgi akışını sağlayabileceğiniz panel, anten, kamera ve okutma cihazlarından gelebilecek bilgilerle access yazılımı ve ogs/hgs yazılımlarıyla yetkilendirebilir, kapasite kontrolü yapabilir ve bunun sonuçlarını raporlandırabilirsiniz. Araç ve insan geçişlerinde güvenlik nedeniyle bariyerlere fotosel takılarak kullanılması şirketimiz olarak önerdiğimiz önemli bir noktadır. Bariyerin kolunun açıldıktan sonra kapanmasında araç veya insanın üzerine düşmesini engellemek için muhakkak fotosel kullanılmalıdır. Bariyerlerde araç giriş çıkılarında diğer araçların geçişlerini kontrol altında tutulması maksadıyla flaşör sistemleri mevcuttur. Flaşör sisteminde bariyer kapalıyken kırmızı olarak yanması geçiş yapılırken geçişin uygun durumda olduğunu belirmek için yeşil ışık yanmaktadır. Bu güvenlik önlemlerinin haricinde otomatik bariyer kollarında bulunan stickerlar karanlık ortamlarda çok küçük ışık olması sonucunda parlamasıyla bariyerin geçiş yapacak araç sürücüleri için algılanmasını sağlayarak oluşabilecek kazaların önüne geçilmesini sağlıyor.

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Otopark bariyerlerinde fiyatlandırma nasıldır?

Bariyer sistemleri kol uzunlukları ve kullanım yerleri fiyat olarak değişiklik göstermektedir. Kollu bariyerler kol uzunluklarına ve çitli olup olmamasına göre fiyatlandırıldığı gibi, kapan bariyer ve mantar bariyerler montaj yeri ve ürün çalışma ayrıntılarına göre rakamsal olarak değişiklik göstermektedirler. Perkotek firması olarak Avax bariyer markasının Türkiye distribütörü olarak siz değerli müşterilerimize her zaman fiyat olarak en uygun rakamları sunmaktan mutluluk duymaktayız.