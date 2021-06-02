Pandemi Sürecini Fırsata Çevirerek Online Para Kazanma Yollarını Öğrenin!

Covid-19 virüsünün neredeyse 2. yılını geride bırakacağımız şu günlerde bir çoğumuz yeni gelir kapıları aramaya başladık. Pandemi süreci ile birlikte bir çok kişi ya mevcut işini kaybetti ya da kaybetme korkusu ile baş başa kaldı. Ne yazık ki gidişat her geçen gün daha da kötüye evrilmekte ve hem dünyada hem de ülkemizde insanlar bu durumdan kurtulmak için umarsızca çeşitli arayışlar içerisine girmekte.

Bu arayışların bir çoğu ise internet ortamında yapıldığı için, online para kazanma araştırmaları da hızlı bir şekilde artış göstermekte. Artık 7'den 70'e her bir bireyin elinde bir mobil cihaz ve bu cihazların tamamına yakınında da internet erişimi bulunmaktadır.

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Bir çok kişi interneti sadece vakit geçirmek , oyun oynamak ya da tam anlamıyla sosyal medya çöplüğünde boğulmak için kullanmaktadır. Ancak her gün kullandığımız bu internetin bir çok arka kapısı bulunmakta yani hiç bilmediğimiz ve öğrenildiğinde bir çıkış yolu, mevcut düzeni bir kenara bırakıp tam anlamıyla yeni bir serüvene adım atma imkanı bulunmaktadır.

1-) Anket Doldurarak Online Para Kazanın!

Online para kazanmanın en kolay ve hızlı yolu hiç tartışılmasız anket doldurarak para kazanmaktır ! Evet en kolay yolu olduğu kesinlikle doğrudur ancak en hızlı noktasına gelecek olursak, anket doldurarak elde edilen kazançların size ulaşması biraz zaman alabilir. Ama yine de bu durum anket doldurarak para kazanma sisteminin listemizin ilk sırasında olmasına engel teşkil etmez. Çünkü bunun için bir çok sebep vardır, örneğin hali hazırda yer alan onlarca anket sitesine hemen şimdi ücretsiz kaydınızı gerçekleştirebilir ve neredeyse tamamından az da olsa para kazanmaya başlayabilirsiniz. Online ortamda yer alan anket doldur kazan sistemlerinden para kazanmak için hiç bir ekstra harcamanız olmaz ve bu işe hemen şimdi başlayabilirsiniz! Çok daha detaylı bilgi için şu makaleye göz atabilirsiniz: https://www.onlinedarphane.org/odeme-yapan-turkce-anket-firmalari-ve-web-site-adresleri/

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2-) Makale Yazarak Online Para Kazanın!

Eğer ağzınız iyi laf yapıyor ve biraz da on parmak klavye kullanabiliyorsanız bu iş modeli tam size göre. Anket doldurarak para kazanacağınız 1 aylık parayı sadece 1 adet, evet yanlık okumadınız tek bir makaleden bir kaç saat içinde kazanabilirsiniz. İstediğiniz her konuda makale yazabilir ve bunu aracı siteler ile alıcılara kolaylıkla satabilirsiniz. Ya da benzer şekilde, talep üzerine makaleler hazırlayabilir ve fiyatı yine tamamen siz belirleyebilirsiniz. Bunun için ise örneğin; SadeceOn, BiOnluk, vb. bir çok platformu gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

3-) Blog Yazarak Online Para Kazanın!

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Makale yazmak size göre mi? Eğer yanıtınız evet ise o halde bırakın makale yazmayı, blog yazarak para kazanmak tam size göre arkadaşlar! 2. maddemizde anlattığımız tüm makaleleri kendinize özel olarak oluşturduğunuz ister ücretsiz, isterseniz de ücretli şekilde yönetebildiğiniz bir blog sitesinde yayınlayın. Böylelikle yazdığınız her makaleden anlık kazanç elde etmek yerine, eğer kaliteli bir içerik üretebilirseniz ve bunu sürekli güncel bilgilerle destekleyip trafik akışını hiç azaltmazsanız, yayında olduğu sürece para kazanabilirsiniz!

4-) Google AdSense ile Online Para Kazanın!

Hiç şüphesiz artık siz bir makale yazarlığı ve buna ek olarak makalelerinizin büyük bir çoğunluğunu kendi blogunuzda yayınlıyorsunuz. O halde 10 - 15 dakikalık bir anketten elde edeceğiniz bir kazanç oranını sadece 1 saniyede, evet evet bunu da yanlış okumadınız, sadece bir saniyede elde etmek ister misiniz? İşte tam burada Google AdSense devreye giriyor ve size blogunuzdan AdSense ile para kazanma fırsatı veriyor. Google AdSense'i duymayan kalmamıştır ama bir kaç cümle ile özetlemek gerekirse örneğin, blogunuzun içeriği ile ilgili reklamların blog sitenizde yayınlanmasına ve ziyaretçilerinizin bu reklamlara tıklaması karşılığında kazanç elde etmeniz şekilde özetlenebilir. En çok verilen örnekle anlatmak gerekirse, yemek tarifleri üzerine basit bir blogunuz olduğunu ve bu blogunuza da Google AdSense reklamlarını aldığınızı düşünün. Blogunuzda yayınlanacak olan AdSense reklamlarının neredeyse %99'u yemek vb. reklamlardan oluşacaktır. Dolayısıyla tıklama olasılıkları artacak ve size para kazandırmaya başlayacaktır.

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5-) Satış Ortaklığı ile Online Para Kazanın!

Son maddemiz ise yine bir çok kişi tarafından bilinen ve zaman zaman yapılmaya çalışılan bir yöntem olan satış ortaklığı yani affiliate marketing sistemidir. Satış ortaklığı denildiğinde akla ilk gelen sistem olan ClickBank bu işin öncülerindendir. Ağırlıklı olarak dijital ürünlerin yer aldığı ClickBank, PaydotCom, CJ Affiliate, vb. gibi bir çok yabancı kuruluş bulunmaktadır. TR'de ise yine aynı şekilde büyük küçük bir çok girişim olmuş, bunların maalesef bir çoğu kapanmış ya da kapanmak üzere olduğu için buraya yazmayı uygun bulmuyoruz. Ama insanlar tarafından en çok karıştırılan şey, satış ortaklığı sisteminin sadece bu yerli ve yabancı kaynaklar üzerinden yapıldığı sanılıyor olmalarıdır. Yani bu siteleri bir pazar yeri olarak düşünmelisiniz. Ürün sahipleri ürünlerini bu siteler aracılığı ile hem satışa, hem de satış ortaklığına açıyorlar. Yani ürünlerini, bu siteler üzerinden hem satıyorlar hem de başkalarının satmasına izin veriyorlar. Böylelikle bir anda onlarca, hatta yüzlerce satış ortağı tek bir ürünü satmaya çalışıyor ve ürün sahibi bu işten inanılmaz paralar kazanıyor. Bizi burada asıl ilgilendiren husus ise, internette satışı olan neredeyse her ürün ya da hizmetin mutlaka bir satış ortaklığı hizmeti veriyor olmasıdır. Örneğin, çok basit bir şekilde alışveriş yaptığınız o meşhur yerli ve yabancı indirim sitelerinin en altında yer alan Ortaklık sekmesine tıklayıp kayıt yaptırdığınızda artık sizde o sitenin ürünlerini kolaylıkla pazarlıyor olabilirsiniz. Hatta sırf kendi alışverişlerinizi bile yine kendi ortaklık linkleriniz üzerinden yaptığınızda belli oranda kâr bile elde etmiş olursunuz. Sadece biraz derin düşünmek gerekiyor, sonrasına ise gelsin paralar...

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Kaynak: https://www.onlinedarphane.org