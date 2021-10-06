Perkotek kapı dedektör

Kapı Dedektörü Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Kişilerin üzerinde bulunan güvenlik tehdidi oluşturacak ürünler kapı dedektörü sayesinde tespit edilir ve kişilerin tespit edilen ürünlerden arındırılmış olarak güvenli bölgeye girişi sağlanır. Kullanılan yerler başlıca, havaalanlarında, belediyelerde alışveriş merkezlerinde, kamu kuruluşlarında, askeri bölgeler gibi yerlerdir.

Kapı dedektörleri, anakartların, işlemcilerin bulunduğu üst bölgedeki kontrol ünitesinden ve bölgelerin bulunduğu, kişilerin içinden geçtiği kanatlardan oluşmaktadır. Kapı dedektörü kontrol ünitesi üzerinde bilgi ekranları ve hassasiyet ayarlarının yapılacağı tuşlar bulunmaktadır. Kontrollü geçiş yapılacak yerlerde ne tür metallerin yakalanması isteniyorsa, ona göre hassasiyet ayarlarının yapılması gerekmektedir.

Bu ayar için boy dedektörlerinde zone denilen bölgeler vardır. Bu bölgelerin sayısı kapı dedektörünün modeline göre değişkenlik gösterir. Ne kadar çok bölge olursa o kadar yoğun tarama yapar. Yani çok hassas olan ve küçük metallerinde tespit edilmesi istenilen yerlerde yüksek sayıda zone olan kapı dedektörleri tercih edilmelidir. Kanatlar içerinde bulunan kızılötesi gözler sayesinde kişi dedektörden geçerken gözlerin birbiri ile haberleşmesi kesilir ve metal tespiti için zoneler anlık tarama yapar. Bu tarama kişi geçtiği ana kadar devam eder. Geçiş sırasında metal tespit edildiğinde dedektör sesli ve ışıklı şekilde uyarı verir. Kanatlar üzerinde bulunan led ışıklar, metal kişinin hangi bölgesinde ise sadece o bölgede yanar ve tespit kolaylaşır.

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Kontrol ünitesi üzerinde bulunan dikey ışığın artış oranı sayesinde kişinin üzerinde ne kadar yoğunlukta metal olduğu görülür. Ayrıca yine kontrol ünitesinde iki adet sayaç bulunmaktadır. Bu sayaçlardan bir tanesi toplam geçen kişi sayısını, diğeri ise metal ile geçiş yapmaya çalışan kişi sayısını gösterir. Bu sayıların günlük takibi isteniyorsa her gün sabah geçişler başlamadan reset düğmesinden sayaçların sıfırlanması gerekmektedir.

Kapı kilidi nedir? Nerelerde kullanılır?

Kapı kilitleri de başka bir geçiş kontrol sistemidir. Kapıdan herkesin geçmesini engellemek ve sadece yetkili kişilerin geçmesi için kullanılır. Manyetik ve elektronik olmak üzere ikiye ayrılırlar. Elektronik kilitler kapı dillerinin karşılığına takılır. Kapı kapandığında dil, kapı kilidinin içinde kalır ve kapı açılmaz. Tabi kapı koluna basınca dil içeri girmesin diye kol içindeki pim çıkarılır. Daha sonra dil içinde olduğu için açılmayan kapıda bulunan kilide geçiş kontrol cihazlarımız bağlanır. Bu cihazlar yüz tanıma, parmak izi tanıma, kartlı geçiş ve şifreli geçiş cihazları olabilir. İhtiyaca göre bağlanan geçiş kontrol cihazına okutma yapıldığında, okutan kişinin yetkisi varsa kilit açılır ve geçişe izin verilir. Kapı kilidi yetkileri online ve offline olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

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Online sistemlerde, geçiş programı kurulur ve kilide bağlı cihaz programa eklenir. Cihaza kişi okuttuğu zaman, cihaz kilidi açmadan önce programa sorar “Bu kişinin kapıdan geçme yetkisi var mı?” diye. Program üzerinde eğer kişinin kapıdan geçiş yetkisi varsa kilit açılır ve geçiş sağlanır. Bu sistem için programa ilgili gruplar oluşturulur ve kişiler o gruplara atanır. Gruplara da cihaz bazlı geçiş yetkisi verilir. Son olarakta tüm personeller cihaza kaydedilir. Cihaza kayıtlı personelin programdan yetkisi yok ise, cihaza kayıtlı olsa bile kapı açılmaz. Buradaki amaç tek seferde tüm personelleri birden fazla cihaza aynı anda göndermek. Aksi takdirde her cihaza sadece geçiş yapabilecek personeller kaydedilmelidir.

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Offline sistemler ise, online sistemler gibi herhangi bir programa bağlı kalmadan tek başına cihaz ve kilit olarak çalışan sistemlerdir. Bu sistemlerde sadece kapı kilidini açmaya yetkili kişiler cihaza kaydedilir. Kişi okuttuğu zaman cihazda kayıtlı ise açar, değilse açmaz. Birden fazla cihazların ve kilitlerin olduğu yerlerde her cihaza sadece geçmesi gereken kişiler kaydedilir.

Kilit sistemlerinde en yaygın kullanılan sistem kartlı kapı kilidi sistemidir. Bu sistemler belirtildiği gibi online ve offline çalışma sistemine sahiptir. Ayrıca birde panelli sistemler vardır ki en yaygın kullanılan kartlı kapı kilidi sistemlerindendir. Panelli sistemlerde 1 adet ana merkez panel olur. Bu panellere kapılardaki cihazların data kabloları gireceği için, panel tüm cihazlara ortak uzaklıkta bir yerde veya server odalarında konumlandırılır. Kart okuyucular ise kapılara montajlanır. Cihazların data kabloları ve kilitlerin tetik uçları merkez paneldeki cihaz ve kilit yerlerine bağlanır. Program sayesinde panel programlanır ve yetki tanımlamaları yapılır. Kişi kartını okuttuğunda kilit açılmadan panelden yetkisinin olup olmadığı sorgulanır. Yetkisi var ise panel kilide tetik verir ve kilit açılır. Kartlı kapı kilidi sistemleri sayesinde online ve offline olarak kontrollü geçişler sağlanabilir.

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